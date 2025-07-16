Backed Finance запускає xStocks, переосмислюючи модель токенізації традиційних активів

Запуск xStocks від Backed Finance знаменує прорив в інтеграції блокчейну та децентралізованих фінансів (DeFi) . Цей інноваційний проєкт трансформує спосіб доступу до традиційних фінансових активів, торгівлі ними та їх інтеграції в криптоекосистему. Токенізуючи звичайні акції, xStocks будує безпрецедентний міст між традиційними фінансами (TradFi) та децентралізованими фінансами.





Офіційно запущений 30 червня 2025 року, xStocks зараз пропонує понад 60 токенізованих акцій на основних криптовалютних біржах, таких як Bybit і Kraken, а також в екосистемі DeFi на блокчейні Solana . Ця стаття містить всебічний аналіз технічної архітектури продукту, його впливу на ринок, стратегічних партнерств та майбутнього потенціалу.









Токенізація активів еволюціонувала від теоретичної концепції до трансформаційної сили, яка перетворює глобальні фінансові ринки. Поява xStocks втілює роки технологічних проривів в інфраструктурі блокчейну, більш чіткі регуляторні механізми та зростаючий попит на високодоступні фінансові інструменти. Перенісши традиційні акції на блокчейн, Backed Finance створила продукт, який обслуговує як користувачів криптовалют, які прагнуть диверсифікованих портфелів, так і традиційних інвесторів, які шукають легший доступ і нові фінансові можливості.





Запуск цього проєкту відбувається в переломний момент, коли криптовалютний ринок переходить від спекулятивної торгівлі до практичного застосування в реальному світі. Після створення цінності, яку забезпечили стейблкоїни, токенізовані акції є наступним природним кроком у використанні інфраструктури блокчейну для глибшої інтеграції з глобальною фінансовою системою.













xStocks побудований на блокчейні Solana, обраному за його високу пропускну здатність, низькі транзакційні витрати та зрілу екосистему DeFi. Здатність Solana обробляти тисячі транзакцій за секунду, зберігаючи мінімальні комісії, робить її ідеальним рішенням для потреб високочастотної торгівлі на фондовому ринку.





Токени відповідають стандарту SPL (Solana Program Library), що забезпечує безперебійну інтеграцію з основними застосунками Solana, такими як гаманець Phantom агрегатор Jupiter та різні протоколи DeFi, без необхідності індивідуальної розробки.









Одним з основних технологічних стовпів xStocks є його інтеграція з рішеннями Oracle, що надаються Chainlink . Це партнерство вирішує важливе завдання: точне і надійне відображення цін активів реального світу ончейн.





Як офіційний постачальник оракулів для xStocks, Chainlink розробив спеціальну систему «xStocks Data Stream» з такими основними можливостями:





Високочастотні оновлення цін: затримка менше секунди забезпечує синхронізацію в режимі реального часу між цінами ончейн і традиційними ринками.

Перевірка корпоративних дій: обробка дивідендів, розподілу акцій та інших корпоративних подій у режимі реального часу.

Сумісність кросчейн: інтеграція з протоколом сумісності кросчейн (CCIP), що закладає основу для майбутнього розширення на інші блокчейни.

Підтвердження резервів: прозора перевірка базових активів за допомогою протоколу підтвердження резервів Chainlink.





Ця вдосконалена система оракулів забезпечує те, що команда називає «користувацьким досвідом рівня CEX з виконанням ончейн», заповнюючи прогалину в продуктивності між централізованими та децентралізованими торговими середовищами.









Кожен токен xStocks забезпечений у співвідношенні 1:1 відповідно до базової акції, тобто кожна токенізована акція підтримується реальною акцією, що зберігається в Backed Finance, ліцензованій фінансовій установі в Європі. Ця модель зберігання має кілька ключових переваг:





Дотримання нормативних вимог: працює відповідно до європейської системи фінансового регулювання, забезпечуючи правову визначеність та захист користувачів.

Можливість викупу: в принципі, токени можна викупити за ринковою вартістю офчейн, що сприяє стабільності цін.

Зберігання на інституційному рівні: професійні послуги зі зберігання гарантують безпеку базових активів.

Прозорість: регулярні аудити та звітність забезпечують прозорість резервних запасів.









На початковому етапі xStocks пропонує понад 60 ретельно відібраних токенізованих акцій та ETF, зосереджуючись на високоліквідних активах з високим рівнем впізнаваності, які відповідають потребам як роздрібних, так і інституційних інвесторів. Стратегія відбору активів відображає глибоке розуміння ринку:









Apple (APPLx): найдорожча компанія світу.

Microsoft (MSFTx): гігант у галузі хмарних обчислень та програмного забезпечення.

NVIDIA (NVDAx): лідер у галузі напівпровідників та штучного інтелекту.

Google / Alphabet (GOOGLx): домінуюча сила у галузі пошукових та хмарних послуг.

Meta (METAx): соціальні медіа та платформа метавсесвіту.









Coinbase (COINx): провідна криптовалютна біржа, що базується в США.

MicroStrategy (MSTRx): відома тим, що володіє великими запасами Bitcoin.

Circle (CRCLx): емітент стейблкоїну USDC.









SPDR S&P 500 ETF (SPYx): фонд широкого ринкового індексу.

Invesco QQQ Trust (QQQx): ETF, орієнтований на сектор технологій.





Ця стратегія демонструє точне розуміння командою проєкту потреб користувачів — надання доступу до високоякісних активів у великих обсягах з традиційних ринків із перевіреною ефективністю.













Як одна з провідних світових криптовалютних бірж, співпраця Kraken з Backed Finance є потужною підтримкою концепції xStocks. Користувачі Kraken у понад 190 країнах тепер можуть отримати доступ до токенізованих акцій безпосередньо через звичний інтерфейс криптовалютної торгівлі, що надає глобальним роздрібним інвесторам інфраструктуру інституційного рівня.









Справжня інновація xStocks полягає не тільки в токенізації, але й у її повній інтеграції з протоколами DeFi, що відкриває абсолютно нові можливості фінансового використання:





Kamino Finance: як найбільший грошовий ринок на Solana (з ліквідністю понад 2 мільярди $), Kamino дозволяє користувачам брати позики під забезпечення xStocks або отримувати дохід від позичання токенізованих акцій, що робить можливими складні фінансові стратегії, які раніше були доступні тільки інституціональним інвесторам. як найбільший грошовий ринок на Solana (з ліквідністю понад 2 мільярди $), Kamino дозволяє користувачам брати позики під забезпечення xStocks або отримувати дохід від позичання токенізованих акцій, що робить можливими складні фінансові стратегії, які раніше були доступні тільки інституціональним інвесторам.

Raydium: виступаючи основним центром ліквідності для xStocks на Solana, Raydium дозволяє користувачам надавати ліквідність і заробляти комісії за торгівлю. Його модель автоматизованого маркет-мейкера (AMM) забезпечує безперервне визначення цін і глибокі пули ліквідності. виступаючи основним центром ліквідності для xStocks на Solana, Raydium дозволяє користувачам надавати ліквідність і заробляти комісії за торгівлю. Його модель автоматизованого маркет-мейкера (AMM) забезпечує безперервне визначення цін і глибокі пули ліквідності.

Jupiter: як провідний децентралізований агрегатор бірж Solana, Jupiter маршрутизує торгові операції через кілька джерел ліквідності, щоб забезпечити користувачам найкращу ціну на транзакції xStocks. Його вдосконалені алгоритми маршрутизації забезпечують високу конкурентоспроможність якості виконання.









Створення альянсу xStocks відображає стратегічну орієнтацію на нейтральність і широку доступність, а не на ексклюзивність платформи. До складу альянсу входять:

Backed Finance (емітент токенів та ініціатор проєкту); Kraken (основна криптобіржа); Solana (інфраструктура блокчейну); AlchemyPay (постачальник платіжних рішень); Chainlink (постачальник інфраструктури оракулів).





Ця модель співпраці гарантує, що xStocks розвиватиметься як клас активів «суспільного блага», який приносить користь всій екосистемі, а не обмежується однією платформою або блокчейном.













xStocks успішно дебютував на ринку, досягнувши обсягу торгівлі понад 2 мільйони $ протягом декількох годин після запуску, що підкреслює значний прихований попит на токенізовані акції в криптоекосистемі.





Кілька ключових факторів сприяли досягненню таких високих показників:





Накопичений попит: користувачі криптовалют давно шукали способи отримати доступ до традиційних активів, не залишаючи криптовалютної екосистеми.

Торгівля 24/7: на відміну від традиційних фондових ринків, xStocks підтримує торгівлю 24/7.

Глобальна доступність: користувачі можуть інвестувати в американські акції, не обмежуючись географічними обмеженнями традиційних брокерів.

Інтеграція DeFi: миттєвий доступ до практичних випадків використання, що виходять за межі торгівлі, завдяки інтеграції з існуючими протоколами DeFi.









xStocks використовує гібридну стратегію ліквідності, яка поєднує централізовані та децентралізовані джерела:





Централізовані біржі забезпечують глибокі книги ордерів та ліквідність інституційного рівня.

Децентралізовані протоколи підтримують автоматизований маркет-мейкінг та можливості отримання доходу.

Арбітраж між протоколами допомагає підтримувати стабільні ціни на різних платформах.

Цей багаторівневий підхід забезпечує надійну ліквідність та ефективне визначення цін, одночасно пропонуючи різноманітні точки доступу, адаптовані до різних уподобань користувачів.













Як ліцензована фінансова установа в Європі, Backed Finance забезпечує міцну регуляторну основу для xStocks, охоплюючи ключові аспекти дотримання вимог:





Вимоги до ліцензування: працює відповідно до європейських нормативних актів у сфері фінансових послуг, забезпечуючи дотримання вимог щодо зберігання активів та токенізації.

Захист споживачів: регуляторний нагляд забезпечує захист роздрібних інвесторів, включаючи механізми вирішення спорів та операційні стандарти.

Боротьба з відмиванням грошей (AML): дотримання законодавства ЄС щодо AML, забезпечення належної перевірки та моніторингу транзакцій.

Правила ринкової поведінки: дотримання заходів щодо справедливої торгівлі та запобігання маніпуляціям на ринку.









Через складність регулювання токенізованих цінних паперів, xStocks наразі недоступний для користувачів у США та інших юрисдикціях з обмеженнями. Це обмеження відображає обережний підхід, що ставить на перше місце дотримання вимог, а не технічні обмеження, що дозволяє продукту вдосконалюватися в більш сприятливих умовах, залишаючи можливість для розширення в міру покращення регуляторної ситуації.













У порівнянні зі звичайними онлайн-брокерами, xStocks пропонує кілька очевидних переваг:





Торгівля 24/7: усуває традиційні обмеження робочого часу ринку, забезпечуючи безперервну торгівлю.

Глобальний доступ: руйнує географічні бар'єри, дозволяючи користувачам з усього світу інвестувати в американські акції.

Низький поріг входу: знижує мінімальні вимоги до інвестицій та спрощує налаштування рахунку.

Інтеграція DeFi: дозволяє використовувати власні акції як забезпечення або для участі в стратегіях прибутковості.









У криптопросторі xStocks конкурує з декількома категоріями продуктів:





CFD на акції (контракти на різницю): деякі криптобіржі пропонують CFD на традиційні акції, але їм бракує прав власності та DeFi- компоновності xStocks.

Синтетичні активи: інші протоколи створюють доступ до традиційних активів за допомогою синтетичних механізмів, хоча їм може бракувати прямої підтримки xStocks та відповідності нормативним вимогам.

Традиційні ETF: ETF на криптовалютну тематику забезпечують частковий доступ до традиційних активів, але не мають деталізації xStocks у виборі окремих акцій та можливостей інтеграції DeFi.













Початкова пропозиція понад 60 активів — це лише початок більш широкої стратегії розширення. Майбутні пріоритетні напрямки включають:





Міжнародні акції: розширення за межі акцій США з включенням акцій з Європи, Азії та ринків, що розвиваються.

Фіксований дохід: впровадження токенізованих облігацій та інших боргових інструментів.

Товари: додавання позицій у дорогоцінних металах, енергетиці та сільськогосподарських продуктах.

Альтернативні активи: потенційне включення інвестиційних фондів нерухомості (REIT), інфраструктури та інших альтернативних класів інвестицій.









Розгортання кросчейн: використання Chainlink CCIP для розгортання xStocks на додаткових блокчейнах, таких як Ethereum, Polygon та інших.

Розширена функціональність DeFi: розробка складних фінансових продуктів, таких як опціони, структуровані продукти та автоматизовані інструменти управління портфелем.

Інституційна інфраструктура: покращення підтримки великомасштабних транзакцій та спеціалізованих послуг зі зберігання, адаптованих до потреб інституційних інвесторів.









Інструменти для розробників: створення API та фреймворків для розробки з метою підтримки інтеграції сторонніх застосунків.

Навчальні ресурси: надання вичерпного навчального контенту, щоб допомогти користувачам зрозуміти та ефективно використовувати токенізовані активи.

Глобальна експансія: вихід на нові регіональні ринки за умови отримання схвалення регуляторних органів.













Екосистема xStocks генерує дохід через кілька каналів:





Комісії за торгівлю: комісії від інтегрованих торгових платформ.

Комісії за зберігання: комісії за зберігання та управління базовими активами.

Розподіл доходів від інтеграції DeFi: спільний дохід з партнерами протоколу DeFi.

Послуги з доданою вартістю: преміум-функції та інституційні сервісні комісії.









Економічна модель приносить користь широкому колу учасників:





Власники токенів: отримують доступ до традиційних активів за допомогою нативної криптофункціональності.

Постачальники ліквідності: заробляють комісії за торгівлю, надаючи ліквідність.

Партнери протоколу: отримують частку доходу завдяки інтеграції та співпраці в сфері послуг.

Зростання екосистеми: комісії підтримують постійний розвиток і розширення.













xStocks робить значний крок у напрямку демократизації доступу до світових фондових ринків, усуваючи традиційні бар'єри:





Географічний доступ: дозволяє користувачам з усього світу інвестувати в американські акції без обмежень за місцем розташування.

Низькі інвестиційні пороги: часткова власність і нижчі вхідні точки роблять інвестування більш доступним.

Доступність 24/7: безперервна торгівля враховує світові часові пояси та уподобання користувачів.

Інтегровані фінансові послуги: інтеграція DeFi надає роздрібним користувачам професійні фінансові інструменти.









Інтеграція традиційних активів з інфраструктурою блокчейну забезпечує численні переваги в плані ефективності:





Швидші розрахунки: майже миттєві розрахунки порівняно з традиційними термінами T+2.

Нижчі транзакційні витрати: ефективність блокчейну знижує витрати на переказ та зберігання активів.

Підвищена прозорість: транзакції ончейн забезпечують повну простежуваність та можливість аудиту.

Глобальні пули ліквідності: кросплатформна інтеграція створює глибші та ефективніші ринки.









Запуск xStocks компанією Backed Finance є важливою віхою в еволюції фінансових послуг на основі блокчейну. Успішно поєднавши традиційні акції з інфраструктурою DeFi, проєкт продемонстрував практичну життєздатність токенізованих активів як основного фінансового продукту.





Завдяки передовій інфраструктурі оракулів, міцним стратегічним партнерствам та вражаючому дебюту на ринку, xStocks демонструє потенціал до фундаментальної зміни способу доступу фізичних осіб та інституцій до глобальних фондових ринків. Його доступність 24/7, глобальна досяжність та сумісність з DeFi представляють ціннісну пропозицію, яку традиційна фінансова інфраструктура не може повторити.





Однак довгостроковий успіх xStocks залежатиме від кількох ключових факторів: постійного дотримання нормативних вимог та регіональної експансії, масштабованості технічної інфраструктури для обробки зростаючих обсягів, диверсифікації класів активів для задоволення різноманітних потреб інвесторів та постійних інновацій в інтеграції DeFi. Значення xStocks виходить за межі самого продукту — він доводить, що злиття традиційних фінансів та децентралізованих фінансів є не лише теоретичною концепцією, а практичною реальністю. Цей успіх може стати каталізатором подальших інновацій у сфері токенізованих активів та прискорити впровадження фінансової інфраструктури блокчейну.





У міру розвитку та розширення проєкту він стає важливим прикладом для вивчення можливості перетворення токенізованих активів на основну категорію в традиційних фінансах. Перші показники свідчать про те, що xStocks вже подолав технічні, регуляторні та ринкові перешкоди, які раніше заважали токенізації, що робить його потенційним еталоном для фінансових послуг блокчейну наступного покоління.





Остаточний показник успіху полягатиме в його здатності обслуговувати мільйони користувачів по всьому світу в межах відповідних структур, розширювати охоплення активів та постійно впроваджувати інновації для надання користувачам переваг, що перевищують традиційні фінанси. Початковий прогрес показує, що проєкт неухильно просувається до цієї амбіційної мети, потенційно відкриваючи нову еру токенізованого доступу до глобальних фінансових ринків.



