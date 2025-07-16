Babylon: інноваційне рішення для розкриття потенціалу Bitcoin





Babylon — це протокол стейкінгу Bitcoin, який використовує безпеку та децентралізацію Bitcoin для надання підтримки економічної безпеки для інших блокчейнів Proof of Stake (PoS), а також винагороди за стейкінг. Його ядром є блокчейн PoS, побудований на Cosmos SDK, сумісний з IBC, який з'єднує блокчейн Bitcoin з мережами програм Cosmos, забезпечуючи агрегацію даних і комунікацію.









Обмежена масштабованість Bitcoin, як "цифрового золота", ускладнює для власників можливість отримання прибутку за допомогою таких методів, як стейкінг, покладаючись виключно на зростання вартості активів. Блокчейни Proof of Stake (PoS) пропонують різні способи використання активів, такі як стейкінг і забезпечення ліквідності, надаючи користувачам додаткові прибутки. Однак нові блокчейни PoS часто стикаються з проблемою недостатнього початкового капіталу, що ускладнює гарантування безпеки, а також з труднощами на етапі запуску та потенційними ризиками для безпеки. Хоча і Bitcoin, і PoS-мережі мають свої переваги, їхні потреби і потенціал ще не повністю інтегровані.





Протокол стейкінгу Bitcoin Babylon був створений для вирішення цієї проблеми. Блокуючи Bitcoin, він забезпечує підтримку економічної безпеки для PoS-мереж, одночасно генеруючи винагороду за стейкінг для власників Bitcoin. Ця модель не тільки розкриває потенціал Bitcoin, але й компенсує нестачу капіталу та безпеки на ранніх стадіях мережі PoS, формуючи взаємовигідне рішення екосистеми.









Babylon представляє інноваційний протокол стейкінгу Bitcoin, який дозволяє власникам Bitcoin здійснювати стейкінг безпосередньо на блокчейнах PoS без посередників, мостів, wrapped токенів або стороннього зберігання. Протокол Babylon базується на двох основних механізмах: Протокол штампу часу Bitcoin (Bitcoin Timestamp Protocol) та Протокол стейкінгу Bitcoin (Bitcoin Staking Protocol).





Протокол штампу часу Bitcoinгенерує прості часові штампи, які можна перевірити, для даних блоків блокчейну PoS в блокчейні Bitcoin, вирішуючи проблему захисту від атак на далекі відстані, з якою стикаються мережі PoS.





Протокол стейкінгу Bitcoinдозволяє активам Bitcoin гарантувати економічну безпеку децентралізованим системам за допомогою механізмів, що не потребують довіри та самозабезпечення. Використовуючи віддалений стейкінг, Bitcoin у стейкінгу блокується в контракті в блокчейні Bitcoin, і на стейкінг Bitcoin накладаються штрафні санкції, якщо стейкер порушує правила мережі PoS.









Стейкінг Bitcoin: учасник стейкінгу ініціює транзакцію зі стейкінгу в блокчейні Bitcoin. Ця транзакція містить дві умови витрат для UTXO





1) Час блокування: коли учасник стейкінгу бажає зняти свої кошти у стейкінгу, він може зробити це через певний час, використовуючи свій приватний ключ.





2) Порушення: у разі порушення валідатор може використовувати спеціальний вилучений одноразовий підпис (EOTS), щоб знищити UTXO, застосовуючи штрафні санкції.





Валідація мережі PoS: після підтвердження транзакції зі стейкінгу, учасник стейкінгу або делегований ним валідатор може брати участь в процесі валідації в мережі PoS і використовувати ключ EOTS для підписання дійсних блоків.









Модульна конструкція Babylon дозволяє їй адаптуватися до різних протоколів консенсусу, що використовуються в мережах програм. Інтегруючи протокол стейкінгу Bitcoin від Babylon, ці мережі застосунків можуть використовувати безпеку та ліквідність Bitcoin, долаючи обмеження стейкінгу, який покладається виключно на нативні токени.





На сьогодні Babylon співпрацює з понад 60 мережами програм Cosmos, що дозволить реалізувати кросчейн функціональність IBC, як тільки буде запущена основна мережа Babylon. Babylon також налагодив співпрацю з численними постачальниками послуг гаманців, рішень для Bitcoin рівня 2, протоколів DeFi, протоколів рестейкінгу Bitcoin, постачальниками послуг ролапу та іншими проєктами, які забезпечать потужну підтримку розвитку Babylon. Серед відомих партнерів екосистеми є Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit та інші.













Як провідна світова цифрова торгова платформа, MEXC пропонує такі переваги, як низькі комісії, висока швидкість транзакцій, широкий вибір популярних, трендових токенів і всеосяжну ліквідність, що допомагає інвесторам скористатися можливостями на ринку, що постійно змінюється. Нативний токен Babylon, BABY, тепер вперше доступний на MEXC, де ви можете торгувати токенами за наднизькими комісіями.

1) Відкрийте і увійдіть в застосунок або на офіційний вебсайт MEXC.

2) У рядку пошуку введіть назву токена BABY і виберіть опцію спотової або ф'ючерсної торгівлі.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та інші параметри для завершення транзакції.





Babylon — це значна інновація в екосистемі Bitcoin і на ринку криптовалют в цілому. Він покликаний вирішити давню проблему власників Bitcoin: як отримати додатковий дохід, зберігаючи при цьому безпеку активів. Хоча проєкт має перспективні очікування, інвесторам слід зберігати обережність і уважно стежити за розвитком проєкту та потенційними ризиками.



