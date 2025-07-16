Babylon — це протокол стейкінгу Bitcoin, який використовує безпеку та децентралізацію Bitcoin для надання підтримки економічної безпеки для інших блокчейнів Proof of Stake (PoS), а також винагороди заBabylon — це протокол стейкінгу Bitcoin, який використовує безпеку та децентралізацію Bitcoin для надання підтримки економічної безпеки для інших блокчейнів Proof of Stake (PoS), а також винагороди за
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Babylon: ін...алу Bitcoin

Babylon: інноваційне рішення для розкриття потенціалу Bitcoin

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Галузеві новини
DeFi
DEFI$0.00138-13.15%
SEI
SEI$0.2115-21.08%
Babylon
BABY$0.0325-25.04%

Babylon — це протокол стейкінгу Bitcoin, який використовує безпеку та децентралізацію Bitcoin для надання підтримки економічної безпеки для інших блокчейнів Proof of Stake (PoS), а також винагороди за стейкінг. Його ядром є блокчейн PoS, побудований на Cosmos SDK, сумісний з IBC, який з'єднує блокчейн Bitcoin з мережами програм Cosmos, забезпечуючи агрегацію даних і комунікацію.

1. Передумови проєкту


Обмежена масштабованість Bitcoin, як "цифрового золота", ускладнює для власників можливість отримання прибутку за допомогою таких методів, як стейкінг, покладаючись виключно на зростання вартості активів. Блокчейни Proof of Stake (PoS) пропонують різні способи використання активів, такі як стейкінг і забезпечення ліквідності, надаючи користувачам додаткові прибутки. Однак нові блокчейни PoS часто стикаються з проблемою недостатнього початкового капіталу, що ускладнює гарантування безпеки, а також з труднощами на етапі запуску та потенційними ризиками для безпеки. Хоча і Bitcoin, і PoS-мережі мають свої переваги, їхні потреби і потенціал ще не повністю інтегровані.

Протокол стейкінгу Bitcoin Babylon був створений для вирішення цієї проблеми. Блокуючи Bitcoin, він забезпечує підтримку економічної безпеки для PoS-мереж, одночасно генеруючи винагороду за стейкінг для власників Bitcoin. Ця модель не тільки розкриває потенціал Bitcoin, але й компенсує нестачу капіталу та безпеки на ранніх стадіях мережі PoS, формуючи взаємовигідне рішення екосистеми.

2. Основні механізми протоколу Babylon


Babylon представляє інноваційний протокол стейкінгу Bitcoin, який дозволяє власникам Bitcoin здійснювати стейкінг безпосередньо на блокчейнах PoS без посередників, мостів, wrapped токенів або стороннього зберігання. Протокол Babylon базується на двох основних механізмах: Протокол штампу часу Bitcoin (Bitcoin Timestamp Protocol) та Протокол стейкінгу Bitcoin (Bitcoin Staking Protocol).

Протокол штампу часу Bitcoinгенерує прості часові штампи, які можна перевірити, для даних блоків блокчейну PoS в блокчейні Bitcoin, вирішуючи проблему захисту від атак на далекі відстані, з якою стикаються мережі PoS.

Протокол стейкінгу Bitcoinдозволяє активам Bitcoin гарантувати економічну безпеку децентралізованим системам за допомогою механізмів, що не потребують довіри та самозабезпечення. Використовуючи віддалений стейкінг, Bitcoin у стейкінгу блокується в контракті в блокчейні Bitcoin, і на стейкінг Bitcoin накладаються штрафні санкції, якщо стейкер порушує правила мережі PoS.

Протокол стейкінгу Bitcoin працює наступним чином:


Стейкінг Bitcoin: учасник стейкінгу ініціює транзакцію зі стейкінгу в блокчейні Bitcoin. Ця транзакція містить дві умови витрат для UTXO

1) Час блокування: коли учасник стейкінгу бажає зняти свої кошти у стейкінгу, він може зробити це через певний час, використовуючи свій приватний ключ.

2) Порушення: у разі порушення валідатор може використовувати спеціальний вилучений одноразовий підпис (EOTS), щоб знищити UTXO, застосовуючи штрафні санкції.

Валідація мережі PoS: після підтвердження транзакції зі стейкінгу, учасник стейкінгу або делегований ним валідатор може брати участь в процесі валідації в мережі PoS і використовувати ключ EOTS для підписання дійсних блоків.

3. Екосистема Babylon


Модульна конструкція Babylon дозволяє їй адаптуватися до різних протоколів консенсусу, що використовуються в мережах програм. Інтегруючи протокол стейкінгу Bitcoin від Babylon, ці мережі застосунків можуть використовувати безпеку та ліквідність Bitcoin, долаючи обмеження стейкінгу, який покладається виключно на нативні токени.

На сьогодні Babylon співпрацює з понад 60 мережами програм Cosmos, що дозволить реалізувати кросчейн функціональність IBC, як тільки буде запущена основна мережа Babylon. Babylon також налагодив співпрацю з численними постачальниками послуг гаманців, рішень для Bitcoin рівня 2, протоколів DeFi, протоколів рестейкінгу Bitcoin, постачальниками послуг ролапу та іншими проєктами, які забезпечать потужну підтримку розвитку Babylon. Серед відомих партнерів екосистеми є Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit та інші.


4. Як купити BABY на MEXC


Як провідна світова цифрова торгова платформа, MEXC пропонує такі переваги, як низькі комісії, висока швидкість транзакцій, широкий вибір популярних, трендових токенів і всеосяжну ліквідність, що допомагає інвесторам скористатися можливостями на ринку, що постійно змінюється. Нативний токен Babylon, BABY, тепер вперше доступний на MEXC, де ви можете торгувати токенами за наднизькими комісіями.
1) Відкрийте і увійдіть в застосунок або на офіційний вебсайт MEXC.
2) У рядку пошуку введіть назву токена BABY і виберіть опцію спотової або ф'ючерсної торгівлі.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та інші параметри для завершення транзакції.

Babylon — це значна інновація в екосистемі Bitcoin і на ринку криптовалют в цілому. Він покликаний вирішити давню проблему власників Bitcoin: як отримати додатковий дохід, зберігаючи при цьому безпеку активів. Хоча проєкт має перспективні очікування, інвесторам слід зберігати обережність і уважно стежити за розвитком проєкту та потенційними ризиками.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультативною або будь-якою іншою подібною порадою. Він також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для ознайомлення і не є жодною формою інвестиційної консультації. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Всі інвестиційні рішення, прийняті користувачами, не залежать від цієї платформи.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT