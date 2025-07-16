Autonomys Network: визначення, місія, дорожня карта та пояснення токеноміки

Конвергенція блокчейну та штучного інтелекту змінює індустрію, і мережа Autonomys Network , разом зі своїм нативним токеном AI3, стоїть в центрі цієї трансформації. У цій статті ми детально розглянемо технічні основи мережі, екологічну роль AI3, дорожню карту її розвитку та дизайн токеноміки.









Autonomys Network виникла на основі Subspace Protocol — результату трирічних досліджень і розробок засновників Джеремая Вагстаффа та Назара Мокринського. Результатом їхньої роботи стала революційна блокчейн-інфраструктура, створена для майбутнього.





Технічний прорив: Subspace — перший протокол, що забезпечує постійне децентралізоване зберігання даних для Web3. Спираючись на цю інновацію, Autonomys Network впроваджує модульну обчислювальну архітектуру, яка дозволяє створювати масштабовану та надійну блокчейн-мережу.





Ребрендинг: 14 червня 2024 року проєкт офіційно змінив назву з Subspace Protocol на Autonomys Network, що свідчить про його еволюцію від рішення, орієнтованого на зберігання даних, до комплексної блокчейн-платформи.









Autonomys Network керується місією створення відкритої та спільної екосистеми між штучним інтелектом та блокчейном. Проєкт залучив 32,9 млн $ фінансування від провідних інвесторів, таких як Pantera Capital, Coinbase Ventures і Crypto.com





Участь спільноти: проєкт запустив сім тестових мереж, залучивши понад 100 000 «фермерів», які колективно надали понад 180 петабайтів сховища (1 Петабайт ≈ 1 млн ГБ).





Запуск мережі: 6 листопада 2024 року відбулася церемонія запуску першої фази мережі, в рамках якої було проведено церемонію Proof of TIME (PoT). Використовуючи хеш 869 146-го блоку Bitcoin як генезисний якір, протягом двох тижнів до мережі приєдналося понад 2000 нодів, а загальна ємність сховища перевищила 140 петабайтів









Autonomys Network має чотирирівневу модульну архітектуру, яка розширює межі продуктивності блокчейну:





Рівень децентралізованих застосунків (dApp)

Дозволяє створювати та розгортати Super dApp на базі ШІ та ончейн агентів з ідентифікацією, яку можна перевірити, за допомогою Autonomys Identity (Auto ID) — децентралізованої системи ідентифікації, розробленої спеціально для безперешкодної взаємодії між людиною та ШІ.





Виконавчі домени

Підтримує необмежену кількість налаштованих середовищ виконання за допомогою архітектури розподілених обчислень. Ці домени сприяють масштабованим обчисленням, децентралізованому навчанню та аналізу ШІ, а також гарантують безпеку робочих процесів агентів. Відокремлюючи виконання смартконтрактів від рівня консенсусу та забезпечуючи міждоменну взаємодію, мережа гарантує безперебійну функціональну сумісність між модульними блокчейнами, орієнтованими на програми (також відомі як програми в мережі (appchain)).





Рівень консенсусу

Побудований на основі Proof of Archival Storage (PoAS), цей рівень забезпечує перевірку транзакцій, їх підтвердження та розрахування. Він гарантує єдиний, незмінний стан та збереження історичних даних для всіх учасників мережі.





Рівень зберігання

Розподілена мережа зберігання (DSN), що працює на основі «фермерів» (нодів зберігання), забезпечує постійну доступність і цілісність великих наборів даних ШІ. Мережа зберігає повну історію блокчейну, завдяки чому всі дані в мережі можна отримати незалежно від їхнього розміру чи давнини.









Decoupled Execution (DecEx)

Відокремлює виконання транзакцій від консенсусу, що дозволяє незалежно масштабувати пропускну здатність і зберігання даних, гарантуючи при цьому децентралізованість і ефективність.





Власні блокчейни (домени)

Розробникиможуть створювати спеціалізовані мережі для конкретних випадків використання, таких як навчання моделей ШІ або високочастотна торгівля, зменшуючи перевантаження основного блокчейна.





Кросчейн сумісність

Сумісністьз EVM, WASM та іншими технологіями, що дозволяє інтегруватися з основними екосистемами, такими як Ethereum.





Шардинг даних

Розподіляє дані по мережі для паралельної обробки, зменшуючи навантаження на нод до 90% — ідеально підходить для масштабного навчання ШІ.





Довідник ШІ з відкритим вихідним кодом

Створює децентралізоване, захищене від цензури сховище для ресурсів ШІ, заохочуючи відкриті інновації та співпрацю.









Етап 1 (Запуск)

Розгортання основної інфраструктури для зберігання даних та базових транзакцій.





Етап 2 (1 квартал 2025 року)

Запуск доменного рівня та тестової мережі Nova EVM; стають доступними перекази токенів AI3.





Етап 3 (2026)

Впровадження шардингу даних для масового масштабування, цільова пропускна здатність 1 мільйон TPS на рівні з централізованими платформами Web2.









AI3 має загальну пропозицію в 1 мільярд токенів, 65% з яких було викарбувано під час запуску першої фази основної мережі.





AI3 виступає як утиліті токен мережі, який використовується для стейкінгу, управління, комісій за транзакції та винагороди за блок.









Інвестори, команда та фонд: 494,5 млн токенів (76,08% від початкової пропозиції), з 4-річним лінійним графіком виплат. Токени заблоковані на перший рік, з подальшим щомісячним розблокуванням протягом 36 місяців.

Заохочення екосистеми: 155,5 млн токенів (23,92%), виділених на винагороди для тестових мереж, програми для амбасадорів тощо. Ці токени не мають періоду блокування.









Прорив у продуктивності: завдяки модульній конструкції та шардингу даних Autonomys усуває традиційні проблемні місця в зберіганні та обчисленнях, забезпечуючи економічно ефективне та високопродуктивне навчання ШІ ончейн.

Відкрита екосистема: завдяки довіднику ШІ з відкритим вихідним кодом і кросчейн підтримці, мережа заохочує розробників до безперешкодної інтеграції ШІ з DeFi, ігровою індустрією та іншими галузями.

Управління спільнотою: власники AI3 беруть участь в оновленні мережі та прийнятті рішень через управління ончейн, забезпечуючи розвиток під керівництвом спільноти.









П: У чому полягає основне позиціонування Autonomys Network?

В: Вона надає високопродуктивну, масштабовану блокчейн-інфраструктуру, пристосовану для децентралізованих програм (dApps), що працюють на основі ШІ.





П: Які основні варіанти використання AI3?

В: AI3 використовується для оплати комісій за транзакції, отримання винагород, голосування в управлінні, а також для доступу до сервісів та інструментів для розробників, пов'язаних зі штучним інтелектом.





П: Як Autonomys поєднує блокчейн і штучний інтелект?

В: Завдяки своїй модульній архітектурі, яка підтримує розгортання ШІ-моделі, децентралізоване зберігання даних і співпрацю з відкритим вихідним кодом, створюючи платформу, стійку до цензури і оптимізовану для розробки ШІ.









Autonomys Network змінює інфраструктуру блокчейну завдяки своїм технологічним досягненням, а AI3 — це цифрова артерія, що з'єднує користувачів, розробників та ресурси штучного інтелекту. Від даних і обчислень до моделей і застосунків, AI3 забезпечує економічний двигун мережі і сприяє взаємодії між Web3 і AI3. З розвитком мережі, Autonomys Network стає важливою основою з відкритим вихідним кодом для ери штучного інтелекту.





