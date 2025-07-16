1. Дані про результативність подій з аірдропами за серпень У серпні на MEXC було проведено загалом 155 подій з аірдропами, з яких 19 подій Launchpool і 136 подій Kickstarter. У порівнянні з липнем кіл1. Дані про результативність подій з аірдропами за серпень У серпні на MEXC було проведено загалом 155 подій з аірдропами, з яких 19 подій Launchpool і 136 подій Kickstarter. У порівнянні з липнем кіл
Дані про результативність подій Зони МХ за серпень

16 липня 2025MEXC
0m
1. Дані про результативність подій з аірдропами за серпень


У серпні на MEXC було проведено загалом 155 подій з аірдропами, з яких 19 подій Launchpool і 136 подій Kickstarter. У порівнянні з липнем кількість подій зросла на 20. На платформі MEXC регулярно організовуються такі безплатні події з аірдропами щомісяця, вони призначені виключно для власників MX.

У серпні загальна сума розподілених винагород з аірдропів перевищувала 10 млн USD з APY до 70%. З-поміж 155 подій із отриманням винагород з аірдропів, MDI продемонстрував найбільше зростання ціни, досягнувши вражаючих 542,8%. Згідно зі статистичними даними платформи, серед 10 найпопулярніших токенів з точки зору зростання ціни, усі вони мали зростання ціни на понад 110%, а три найпопулярніші токени перевищили 200%.

10 найкращих токенів за серпень 2023 р

Назва проєктуЧас аірдропу
(Час розміщення MX )		Зростання ціни
(На основі даних за 1 верес.)
MDI8/30/2023542,8%
FOG8/5/2023322,7%
BGT8/16/2023284,6%
MOCHI8/23/2023192,6%
TRIAS8/31/2023152,93%
UBX8/30/2023137,6%
PBX8/17/2023133,8%
TPY8/21/2023131,07%
RADA8/23/2023122,33%
PEEL8/26/2023117,9%

2. Як брати участь у подіях з аірдропами токенів


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, ви повинні утримувати щонайменше 1000 токенів MX принаймні 30 днів поспіль, щоб брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

Відкрийте офіційний вебсайт MEXC. На верхній панелі навігації виберіть [Спот], і ви зможете побачити [Launchpool] і [Kickstarter] у спадному меню. Клацніть на них, щоб перейти на сторінки подій.



Після входу на сторінки подій клацніть [Швидке розміщення], і ви зможете брати участь у всіх поточних подіях. Ви можете одночасно брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, і ваші токени MX не будуть заблоковані.

Щоб дізнатися більше про події Launchpool і Kickstarter, ви можете прочитати статті "Що таке Launchpool?" і "Як брати участь у Kickstarter?"

3. Купівля MX


Якщо ви наразі не є власником MX і бажаєте брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно буде купити токени MX на платформі MEXC і постійно їх утримувати. Якщо ви відповідаєте критеріям, ви можете брати участь у подіях.

Щоб дізнатися, яким чином купити токени MX, ви можете прочитати статтю "Купити MX за одну хвилину" та виконати вказані кроки для купівлі.


Відмова від відповідальності: ця стаття не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

