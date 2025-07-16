Дані про результативність подій Зони МХ за серпень

|Назва проєкту
|Час аірдропу
(Час розміщення MX )
|Зростання ціни
(На основі даних за 1 верес.)
|MDI
|8/30/2023
|542,8%
|FOG
|8/5/2023
|322,7%
|BGT
|8/16/2023
|284,6%
|MOCHI
|8/23/2023
|192,6%
|TRIAS
|8/31/2023
|152,93%
|UBX
|8/30/2023
|137,6%
|PBX
|8/17/2023
|133,8%
|TPY
|8/21/2023
|131,07%
|RADA
|8/23/2023
|122,33%
|PEEL
|8/26/2023
|117,9%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
1. Підсумки подій з аірдропами за вересеньЩомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете бр
У жовтні на ринку криптовалют стався довгоочікуваний поворот, в першу чергу завдяки імпульсу Bitcoin, що призвело до загального висхідного тренду на ринку. На тлі цього сплеску вартість нативного токе
MX ─ це нативний утиліті токен, випущений MEXC. MEXC ─ це безпечна платформа торгівлі криптовалютою для крипто-ентузіастів. Користувачі, які володіють токеном платформи MX, отримують додаткові переваг
Утримування MX, нативного утиліти токена, випущеного MEXC, може забезпечувати пасивний дохід різними способами. Які є можливості пасивного доходу для власників токенів MX?1. Ревальвація токенаТокени о