Дані про результативність подій Зони МХ за серпень









У серпні на MEXC було проведено загалом 155 подій з аірдропами, з яких 19 подій Launchpool і 136 подій Kickstarter. У порівнянні з липнем кількість подій зросла на 20. На платформі MEXC регулярно організовуються такі безплатні події з аірдропами щомісяця, вони призначені виключно для власників MX.





У серпні загальна сума розподілених винагород з аірдропів перевищувала 10 млн USD з APY до 70%. З-поміж 155 подій із отриманням винагород з аірдропів, MDI продемонстрував найбільше зростання ціни, досягнувши вражаючих 542,8%. Згідно зі статистичними даними платформи, серед 10 найпопулярніших токенів з точки зору зростання ціни, усі вони мали зростання ціни на понад 110%, а три найпопулярніші токени перевищили 200%.





Назва проєкту Час аірдропу

(Час розміщення MX ) Зростання ціни

(На основі даних за 1 верес.) MDI 8/30/2023 542,8% FOG 8/5/2023 322,7% BGT 8/16/2023 284,6% MOCHI 8/23/2023 192,6% TRIAS 8/31/2023 152,93% UBX 8/30/2023 137,6% PBX 8/17/2023 133,8% TPY 8/21/2023 131,07% RADA 8/23/2023 122,33% PEEL 8/26/2023 117,9%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, ви повинні утримувати щонайменше 1000 токенів MX принаймні 30 днів поспіль, щоб брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





Відкрийте офіційний вебсайт MEXC. На верхній панелі навігації виберіть [Спот], і ви зможете побачити [Launchpool] і [Kickstarter] у спадному меню. Клацніть на них, щоб перейти на сторінки подій.









Після входу на сторінки подій клацніть [Швидке розміщення], і ви зможете брати участь у всіх поточних подіях. Ви можете одночасно брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, і ваші токени MX не будуть заблоковані.













Якщо ви наразі не є власником MX і бажаєте брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно буде купити токени MX на платформі MEXC і постійно їх утримувати. Якщо ви відповідаєте критеріям, ви можете брати участь у подіях.





Щоб дізнатися, яким чином купити токени MX, ви можете прочитати статтю "Купити MX за одну хвилину" та виконати вказані кроки для купівлі.



