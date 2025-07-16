Astra Nova — це розважальна екосистема нового покоління, створена на базі штучного загального інтелекту (AGI). Вона розвивається в реальному часі, реагуючи на поведінку гравців, і встановлює нові межіAstra Nova — це розважальна екосистема нового покоління, створена на базі штучного загального інтелекту (AGI). Вона розвивається в реальному часі, реагуючи на поведінку гравців, і встановлює нові межі
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/Astra Nova:...сивних ігор

Astra Nova: переосмислення майбутнього розваг з AGI — приєднуйтесь до революції імерсивних ігор

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Галузеві новини
Astra Protocol
ASTRA$0.00116-14.23%
NovaTrade
NOVA$0.0006608-2.53%
Delysium
AGI$0.03292-19.94%
SHIBAINU
SHIB$0.00001015-10.80%
ARMY
ARMY$0.01032-9.47%

Astra Nova — це розважальна екосистема нового покоління, створена на базі штучного загального інтелекту (AGI). Вона розвивається в реальному часі, реагуючи на поведінку гравців, і встановлює нові межі занурення, інтерактивності та впливу гравця на хід подій. В основі екосистеми лежить пригодницька рольова гра, в яку тепер можна грати, безплатно і яка повністю підтримується нативним токеном RVV.

1. Кування майбутнього: професійні партнерства та бачення Astra Nova


Як партнер програми NVIDIA Inception Program, Astra Nova поєднує сторітелінг на основі ШІ, технологію Web3 та спільне створення спільноти в безперебійному та динамічному ігровому процесі. За підтримки спільноти Shib Army, проєкт об'єднує культурну глибину з передовими інноваціями, щоб очолити нову хвилю в галузі розваг на основі штучного інтелекту.

Гру розроблено на базіUnreal Engine 5з плавною інтеграцією ШІ-агентів, користувацького контенту (UGC), винагород у вигляді активів реального світу (RWA) та трансмедійного сторітелінгу. Це створює всесвіт на межі колапсу, де гравці зможуть зануритися в глибокий наратив, що розгортається на кількох платформах.

2. Лідерство в галузі ігор на основі штучним інтелектом


Основна команда Astra Nova, що складається з понад 80 експертів з таких світових лідерів галузі, як NVIDIA, Ubisoft та Rockstar, має досвід роботи над такими легендарними іграми, як Grand Theft Auto: Vice City, Assassin's Creed та Mortal Kombat. Використовуючи передові технології штучного інтелекту, NPC, монстри та квест-системи гри можуть аналізувати поведінку гравця в реальному часі, щоб генерувати персоналізовані сюжетні лінії та динамічні завдання.

За підтримки таких відомих інвесторів, як Outlier Ventures та 500 Global, проєкт поєднує інституційну підтримку з технологічними інноваціями для створення екосистеми, що включає в себе:

1) Заохочення у вигляді токенів RVV: заробляйте токени, тестуючи ігри, виконуючи квести спільноти та інші функції ігрового процесу.
2) Реальна корисність: обмінюйте токени на знижки у більш ніж 2000 брендів, включаючи Starbucks та Nike.
3) Інструменти для створення ШІ: надає гравцям можливість створювати користувацький контент (UGC) за допомогою спеціальної платформи.
4) Програма лояльності: розблокуйте ексклюзивні переваги, зробивши свій внесок у розвиток екосистеми.

3. Black Pass: ваш шлюз у SocialFi та «Грати, щоб заробляти»


Приєднуйтесь доBlack Pass — платформи SocialFi, доступної через безплатний Soulbound NFT. Дебютна кампанія зосереджена навколо демо-версії Astra Nova, де ви можете:
1) Виконувати соціальні завдання на платформі, щоб накопичити шарди.
2) Брати участь в ігрових змаганнях, щоб отримати право на аірдроп RVV.
3) Обмінювати шарди 1:1 на RVV після запуску токена.

4. Токеноміка: створення стійкої екосистеми


RVV наповнює кожен куточок всесвіту Astra Nova, включно зі сферою використання:
1) Транзакції в грі (торгівля персонажами/обладнанням, розблокування розділів).
2) Підписка на преміум-доступ.
3) Участь в обмежених за часом подіях і кампаніях.
4) Навчання персоналізованих ШІ-компаньйонів.
5) Плата за управління або рекламу в екосистемі.

5. Професійна команда, що рухається вперед


Основні розробники Astra Nova мають досвід роботи в Netflix, Technicolor, Ubisoft та інших компаніях, об'єднуючи глибокі знання в галузі досліджень штучного інтелекту та гейм-дизайну для ААА-ігор. Маючи за плечима такі визначальні для жанру проєкти, як GTA 5 та Assassin's Creed, вони застосовують найвищі галузеві стандарти, щоб відкрити нову еру розваг на основі штучного інтелекту, керованих гравцями.

6. Бачення та місія


Бачення: розширити можливості гравців за допомогою технологій AGI та UGC, щоб переосмислити творчий підхід до розробки ігор. Місія: створити новаторський ігровий досвід ААА-якості, орієнтований на потреби спільноти.


Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією з питань інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших супутніх послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT