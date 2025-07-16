Astra Nova: переосмислення майбутнього розваг з AGI — приєднуйтесь до революції імерсивних ігор





Astra Nova — це розважальна екосистема нового покоління, створена на базі штучного загального інтелекту (AGI). Вона розвивається в реальному часі, реагуючи на поведінку гравців, і встановлює нові межі занурення, інтерактивності та впливу гравця на хід подій. В основі екосистеми лежить пригодницька рольова гра, в яку тепер можна грати, безплатно і яка повністю підтримується нативним токеном RVV.









Як партнер програми NVIDIA Inception Program, Astra Nova поєднує сторітелінг на основі ШІ, технологію Web3 та спільне створення спільноти в безперебійному та динамічному ігровому процесі. За підтримки спільноти Shib Army, проєкт об'єднує культурну глибину з передовими інноваціями, щоб очолити нову хвилю в галузі розваг на основі штучного інтелекту.





Гру розроблено на базіUnreal Engine 5з плавною інтеграцією ШІ-агентів, користувацького контенту (UGC), винагород у вигляді активів реального світу (RWA) та трансмедійного сторітелінгу. Це створює всесвіт на межі колапсу, де гравці зможуть зануритися в глибокий наратив, що розгортається на кількох платформах.









Основна команда Astra Nova, що складається з понад 80 експертів з таких світових лідерів галузі, як NVIDIA, Ubisoft та Rockstar, має досвід роботи над такими легендарними іграми, як Grand Theft Auto: Vice City, Assassin's Creed та Mortal Kombat. Використовуючи передові технології штучного інтелекту, NPC, монстри та квест-системи гри можуть аналізувати поведінку гравця в реальному часі, щоб генерувати персоналізовані сюжетні лінії та динамічні завдання.





За підтримки таких відомих інвесторів, як Outlier Ventures та 500 Global, проєкт поєднує інституційну підтримку з технологічними інноваціями для створення екосистеми, що включає в себе:





1) Заохочення у вигляді токенів RVV: заробляйте токени, тестуючи ігри, виконуючи квести спільноти та інші функції ігрового процесу.

2) Реальна корисність: обмінюйте токени на знижки у більш ніж 2000 брендів, включаючи Starbucks та Nike.

3) Інструменти для створення ШІ: надає гравцям можливість створювати користувацький контент (UGC) за допомогою спеціальної платформи.

4) Програма лояльності: розблокуйте ексклюзивні переваги, зробивши свій внесок у розвиток екосистеми.









Black Pass — платформи SocialFi, доступної через безплатний Soulbound NFT. Дебютна кампанія зосереджена навколо демо-версії Astra Nova, де ви можете: Приєднуйтесь до— платформи SocialFi, доступної через безплатний Soulbound NFT. Дебютна кампанія зосереджена навколо демо-версії Astra Nova, де ви можете:

1) Виконувати соціальні завдання на платформі, щоб накопичити шарди.

2) Брати участь в ігрових змаганнях, щоб отримати право на аірдроп RVV.

3) Обмінювати шарди 1:1 на RVV після запуску токена.









RVV наповнює кожен куточок всесвіту Astra Nova, включно зі сферою використання:

1) Транзакції в грі (торгівля персонажами/обладнанням, розблокування розділів).

2) Підписка на преміум-доступ.

3) Участь в обмежених за часом подіях і кампаніях.

4) Навчання персоналізованих ШІ-компаньйонів.

5) Плата за управління або рекламу в екосистемі.









Основні розробники Astra Nova мають досвід роботи в Netflix, Technicolor, Ubisoft та інших компаніях, об'єднуючи глибокі знання в галузі досліджень штучного інтелекту та гейм-дизайну для ААА-ігор. Маючи за плечима такі визначальні для жанру проєкти, як GTA 5 та Assassin's Creed, вони застосовують найвищі галузеві стандарти, щоб відкрити нову еру розваг на основі штучного інтелекту, керованих гравцями.









Бачення: розширити можливості гравців за допомогою технологій AGI та UGC, щоб переосмислити творчий підхід до розробки ігор. Місія: створити новаторський ігровий досвід ААА-якості, орієнтований на потреби спільноти.







