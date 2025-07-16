У квітні офіційно відбувся халвінг Bitcoin, який дотримуючись моделі попередніх халвінгів, супроводжувався відкатом. У найнижчій точці ціна опустилася нижче 60 000 $, що спричинило спад на ринку в цілУ квітні офіційно відбувся халвінг Bitcoin, який дотримуючись моделі попередніх халвінгів, супроводжувався відкатом. У найнижчій точці ціна опустилася нижче 60 000 $, що спричинило спад на ринку в ціл
Звіт про квітневі події у Зоні MX

У квітні офіційно відбувся халвінг Bitcoin, який дотримуючись моделі попередніх халвінгів, супроводжувався відкатом. У найнижчій точці ціна опустилася нижче 60 000 $, що спричинило спад на ринку в цілому. Тим часом у квітні ціна MX пережила новий виток зростання, досягнувши максимуму в 5,858 $, а поточна ціна тримається на рівні 4,9 $. Утримання токенів MX, не тільки дає можливість інвесторам отримувати прибуток від зростання цін, але й дає доступ до ексклюзивних щомісячних подій, у яких користувачі мають можливість брати участь в аірдропах безплатних токенів. Дізнайтеся більше про переваги володіння MX у статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про квітневі події у Зоні MX


У квітні 2024 року платформа MEXC загалом провела 304 події з аірдропами, у тому числі 5 подій Launchpool і 299 подій Kickstarter. Під час цих подій було розподілено винагороди на суму понад 17,38 млн $, що призвело до вражаючого APY (річна відсоткова прибутковість) на рівні 76%.

Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед 304 подій з аірдропами у квітні три найкращі токени зросли більш ніж на 450%. Токеном з найбільшим зростанням у квітні став POPCAT, зі сплеском ціни до 607,4%. З невеликою різницею другий і третій токени, DLORD і WUF, зросли в ціні на 484,5% і 464,2% відповідно. Серед 10 найпопулярніших токенів за зростанням ціни, всі токени зросли на понад 120%.

10 найкращих високоякісних токенів у квітні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 30.04)
POPCAT
18 квітня 2024 р.
607,4%
DLORD
26 квітня 2024 р.
484,5%
WUF
15 квітня 2024 р.
464,2%
APU
6 квітня 2024 р.
263,92%
LUST
30 квітня 2024 р.
220%
OCH
4 квітня 2024 р.
215%
QTK
13 квітня 2024 р.
187,9%
ANDYETH
11 квітня 2024 р.
156,1%
CHATAI
11 квітня 2024 р.
143,44%
GOL
29 квітня 2024 р.
126,4%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у посібнику, щоб придбати токени.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Якщо ви власник MX, то можете переказувати MX на свій ф’ючерсний рахунок і використовувати відрахування MX для комісій за торгівлю ф’ючерсами USDT-M, скориставшись знижкою 10%.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


