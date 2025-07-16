Звіт про квітневі події у Зоні MX

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 30.04)
POPCAT
18 квітня 2024 р.
607,4%
DLORD
26 квітня 2024 р.
484,5%
WUF
15 квітня 2024 р.
464,2%
APU
6 квітня 2024 р.
263,92%
LUST
30 квітня 2024 р.
220%
OCH
4 квітня 2024 р.
215%
QTK
13 квітня 2024 р.
187,9%
ANDYETH
11 квітня 2024 р.
156,1%
CHATAI
11 квітня 2024 р.
143,44%
GOL
29 квітня 2024 р.
126,4%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kicks
1. Що таке Kickstarter?Kickstarter – це подія, створена на етапі попереднього запуску проєкту, коли користувачі можуть голосувати на підтримку свого улюбленого проєкту на MEXC, який потім здійснить аі
Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та з
Kickstarter — це ексклюзивна подія з аірдропами для власників MX на платформі MEXC. Володіючи певною кількістю MX, користувачі можуть безплатно брати участь у події та отримувати аірдропи токенів від