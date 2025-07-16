Мемкоїни на тему тварин знову зростають, а Neiro дебютує на MEXC





Нещодавно власниця Kabosu, знаменитої шиба-іну, яка надихнула створення токена DOGE, опублікувала у соціальних мережах цікаве повідомлення: вони взяли нового шиба-іну на ім'я Neiro. Ця новина одразу ж привернула широку увагу криптовалютної спільноти і стала поштовхом до створення численних мемкоїнів з такою самою назвою.





Серед багатьох токенів Neiro платформа MEXC першою здійснила лістинг NEIRO, найбільший за ринковою вартістю токен Neiro, і запропонувала торгівлю ф'ючерсами NEIRO, швидко завоювавши перевагу на ринку. Згодом MEXC запустила кілька інших однойменних проєктів зі значною ринковою капіталізацією, таких як NEIROETH і BABYNEIRO, що створило можливість для зростання статків.









24 травня цього року померла Kabosu, шиба-іну, яка була прототипом найбільшого мемного проєкту DOGE, що привернуло широку увагу криптоіндустрії. Того дня ціна токенів DOGE впала більш ніж на 8%, а ринкова вартість зменшилася на понад 1,2 млрд $. Зараз DOGE залишається проєктом з найвищою ринковою капіталізацією в секторі мемів, яка сягає 18,4 млрд $.





Через два місяці, 28 липня, власниця Kabosu повідомила, що вони взяли нового шиба-іну. Згодом організація DAO Own the Doge , яка володіє авторськими правами на зображення, пов'язані з Kabosu, прокоментувала : "Much wow, welcome to the family Neiro." ("Нічого собі, ласкаво просимо в сім'ю, Neiro".)





(Фото нового шиба-іну)





З появою нового шиба-іну на ім'я Neiro на крипторинку з'явилися десятки однойменних мемних проєктів у різних блокчейн-мережах, створивши запаморочливий вибір. Деякі з цих проєктів були шахрайськими, а користувачі не могли продати їх після купівлі, або ж команди проєктів здійснювали шахрайства типу "Витягування килимка", завдаючи значних збитків інвесторам.









Бачачи ринковий попит на торгівлю, команда з лістингу MEXC провела всебічний аналіз декількох токенів Neiro і в результаті вирішила провести лістинг токена з найвищою ринковою вартістю і ліквідністю - NEIRO у блокчейні Solana. Згідно з офіційним оголошенням , MEXC додала NEIRO для спотової торгівлі 28 липня о 09:00 (за Києвом), всього через кілька годин після того, як було підтверджено ім'я нового шиба-іну, що зробило MEXC першою централізованою платформою, яка провела лістинг NEIRO.

(Оголошення MEXC про лістинг NEIRO)





Дані показують, що після того, як NEIRO пройшов лістинг MEXC, його ціна зросла з 0,02 $ до 0,085 $, тобто більш ніж на 300%, а обсяг торгівлі за 24 години перевищив 10 млн $, що є найвищим показником серед усіх централізованих бірж. Крім того, 29 липня MEXC відкрила торгівлю ф'ючерсами NEIRO, надавши інвесторам більше торгових можливостей і ставши єдиною платформою, що пропонує торгівлю деривативами NEIRO.





(На MEXC відкрито торгівлю ф'ючерсами NEIRO.

Джерело зображення: CoinGecko)





Багато криптоінвесторів високо оцінили рішення MEXC додати NEIRO. Інвестор Monir сказав: "Це розвиток подій з $NEIRO, на який ми всі чекали. Велика шана MEXC за лістинг OG". Інвестор Alex заявив, що MEXC завжди вловлює ринкові тенденції, і що лістинг токена NEIRO ще раз доводить їхнє гостре чуття і швидку реакцію. Інший інвестор, Lily, сказала, що вона завжди шукала нові перспективні мемкоїни, і лістинг NEIRO на MEXC відкриває для неї великі інвестиційні можливості.









Насправді, окрім NEIRO, інші однойменні мемні проєкти також привернули певну увагу на ринку, і після оцінки на MEXC відбулися лістинги NEIROETH і BABYNEIRO, обидва з яких створили значні фінансові можливості.





Криптовалютне інформаційне агентство Whale Insider , яке має майже 300 000 підписників, повідомило, що ціна NEIROETH зросла на 235% після лістингу на MEXC.













З появою токенів пов'язаних з Neiro багато людей задаються питанням: Чи зможе Neiro забрати мантію DOGE як нового короля мемкоїнів?





Відповідь може бути не об'єктивною, оскільки цим однойменним проєктам може бути важко перевершити поточну ринкову капіталізацію DOGE, яка становить понад 18 млрд $. Насправді, власниця Neiro раніше пояснювала , що вони не підтримують поточні концептуальні токени Neiro. "Я бачу багато токенів, пов'язаних з Kabosu і Neiro. Я хочу пояснити, що я не підтримую жодного криптопроєкту, окрім @ownthedoge $dog, тому що вони володіють оригінальною фотографією та правами інтелектуальної власності на Doge (які я їм віддала) і прагнуть робити тільки хороші щоденні, благодійні справи та підтримувати культуру Doge".





Звичайно, це не може заперечувати цінність концептуальних токенів Neiro, оскільки на торгівлю криптовалютами впливають різні фактори. Поки є ажіотаж, актуальність або культурна конотація, мемні проєкти мають певний спекулятивний простір. Незалежно від того, чи це була новина про смерть Kabosu, чи заведення нового шиба-іну Neiro, вони привернули значну увагу за короткий період, що призвело до подвійного зростання ринкової активності та ліквідності.





Фактично, поява концептуальних токенів Neiro вкотре спричинила появу тренду мемкоїнів на тему тварин у мережах Solana та Ethereum, особливо проєктів на тему котів та собак, які лідирують за обсягами торгівлі.





З точки зору культурного поширення, мемкоїни на тему тварин – це не лише інвестиційні токени, а й культурні феномени. Вони часто походять від популярних тем в інтернеті та соціальних мережах, мають потужну силу розголосу та підтримку спільноти. Дух, який передають ці мемкоїни, це не лише розвага та гумор, а й децентралізація, сила громади та інновації. Вони дозволяють більшій кількості людей розуміти і брати участь у світі криптовалют, сприяючи популярності і розвитку всієї індустрії. Візьмемо, наприклад, Doge: він починався як жарт, але завдяки владі спільноти та постійному розвитку, врешті-решт, став криптовалютою з практичним застосуванням і широким визнанням.





Для інвесторів, які цікавляться мемкоїнами на тему тварин, безсумнівно, ідеальним вибором є торгівля на платформі MEXC. Платформа не тільки пропонує широкий вибір торгових пар і ефективне торгове середовище, але й надає різні переваги: деякі торгові пари не потребують комісії, а власники токенів платформи можуть отримувати аірдропи токенів.





Наразі на MEXC відбулися лістинги десятків мемкоїнів на тему тварин, такі як FWOG, DOGE, SHIB, FLOKI, Catgirl (CATGIRL), CateCoin (CATE), вони значно задовольняють потреби користувачів у торгівлі.









Успішний лістинг NEIRO та відродження мемкоїнів на тему тварин демонструють життєздатність і потенціал ринку криптовалют. Для інвесторів це одночасно і ринок, повний можливостей, і ринок, який вимагає обережних дій. Обираючи якісні платформи, такі як MEXC, інвестори можуть краще зрозуміти динаміку ринку та досягти інвестиційних цілей.



