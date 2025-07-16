Аналізуємо Kinto: інноватор блокчейну, що змінює фінансову інфраструктуру





Kinto — це блокчейн-платформа рівня 2, побудована на Ethereum, призначена для зв'язку між традиційними фінансовими установами та активами реального світу за допомогою децентралізованих фінансів (DeFi). Проєкт має на меті розробити повністю сумісну з AML мережу рівня 2, що дозволить регульованим фінансовим установам безперешкодно інтегруватися в екосистему блокчейну.





У лютому 2025 року Kinto отримала значний поштовх, коли філія Brevan Howard, міжнародної компанії з управління інвестиціями в Абу-Дабі, інвестувала 20 млн $. Ця знакова інвестиція підкреслює зростаючу довіру традиційного фінансового капіталу до простору DeFi та потенціал Kinto подолати розрив між традиційними фінансами та технологією блокчейн.









Технологія блокчейн має потенціал для революції у сфері фінансових послуг завдяки своїй децентралізованій архітектурі, некастодіальній природі та здатності усунути посередників. Ці характеристики можуть створити більш ефективну, прозору та економічно вигідну фінансову інфраструктуру. Однак галузь також стикається зі значними викликами, включаючи зростання кількості шахрайських проєктів, використання вразливостей смартконтрактів та постійні ризики безпеки, які підривають стабільність екосистеми.





Kinto вирішує ці проблеми, пропонуючи рішення, яке поєднує основні принципи децентралізації зі стандартами безпеки, що очікуються традиційними фінансовими установами.





Поява Kinto знаменує собою перший випадок, коли галузь підійшла до інновацій у фінансовій інфраструктурі з фундаментального рівня. Вона не лише зберігає основну цінність децентралізації, але й підвищує безпеку до стандартів традиційних фінансів завдяки технологічному прогресу. Забезпечуючи користувачам контроль над своїми активами, Kinto також пропонує рішення для безпечного зберігання, що приносить безпрецедентну довіру та стабільність у фінансову екосистему блокчейну.









Відповідна регуляторним нормам інфраструктура: вбудовані в Kinto перевірки «Знай свого клієнта» (KYC) і механізми сертифікації інвесторів забезпечують відповідність, дозволяючи традиційним фінансовим установам безпечно займатися DeFi, дотримуючись при цьому нормативних стандартів.





Ефективна архітектура рівня 2: спочатку Kinto побудувала свою тестову мережу, використовуючи Optimism OP Stack на основі Ethereum, а потім перейшла на екосистему Arbitrum та інтегрувала технологію Nitro від Arbitrum. Цей перехід підвищує гнучкість і функціональність Kinto, покращуючи масштабованість мережі та ефективність транзакцій.





Вбудований механізм страхування: Kinto планує надати вбудоване страхування для всіх смартконтрактів, щоб зменшити ризики, з якими стикаються інвестори DeFi. Ця ініціатива спрямована на створення більш безпечної та надійної екосистеми, зміцнюючи довіру користувачів до децентралізованих фінансів.





Управління кросчейн ліквідністю: функція Musubi від Kinto дозволяє активно управляти ліквідністю в різних блокчейн-мережах, включаючи Ethereum, Arbitrum, Base і Hyperliquid. Це оптимізує використання ліквідності та забезпечує користувачам доступ до найкращих торгових можливостей у різних мережах.













Назва токена: KINTO (K)

Максимальна пропозиція токенів: 15 млн (з річним рівнем інфляції 2%, але загальна пропозиція ніколи не перевищить 15 млн)

Початкова циркуляційна пропозиція: 10 млн









K — це управлінський токен Kinto. Власники можуть брати участь у прийнятті управлінських рішень, заробляти винагороди за стейкінг та отримувати заохочення шляхом надання ліквідності.









Спільнота Kinto: 55% від початкової пропозиції токенів. В першу чергу розподіляється користувачам і розробникам, які працюють на платформі.

Інвестори: 25% від початкової пропозиції токенів.

Команда та радники: 20% від початкової пропозиції токенів.









Управління: беріть участь в управлінні, подаючи пропозиції, голосуючи та впливаючи на ключові рішення, такі як оновлення протоколів, зміна параметрів мережі та розподіл коштів фонду екосистеми.





Стейкінг: стейкінг токенів K для захисту мережі та отримання винагороди за допомогою майнінгової програми Kinto.





Забезпечення ліквідності: забезпечення ліквідності в екосистемі Kinto. Учасники можуть заробляти винагороди у вигляді токенів K, підвищуючи ефективність та глибину ринку.





Комісії за транзакції та преміальні функції: використовуйте токени K для оплати комісій за транзакції та доступу до преміальних DeFi-інструментів і сервісів інституційного рівня.

Привілеї програми запуску Engen: отримайте пріоритет в управлінні та постійну бонусну винагороду у 15% від програми майнінгу, взявши участь у програмі запуску Engen.









В майбутньому Kinto планує розширювати свою екосистему, інтегруючи більше активів реального світу (RWA), покращуючи інфраструктуру кросчейн ліквідності та впроваджуючи інноваційні модулі DeFi-технологій. Ці ініціативи сприятимуть конвергенції традиційних фінансів з технологією блокчейн, закладаючи основу для безпечної, ефективної та інклюзивної фінансової парадигми, доступної для всіх.



