Чи наближається альтсезон у 2025 році? Цикли, індикатори та макродинаміка

З моменту виникнення крипторинку циклічні моделі завжди були однією з його найвизначніших особливостей. Bitcoin, як «якір» ринку, часто визначає ритм бичачих і ведмежих циклів, за якими слідує ротація альтсезону. У 2025 році, з популяризацією спотових ETF на Bitcoin , участю інституційних коштів та складною взаємодією макроекономічної політики, дискусії щодо того, чи відкриє ринок новий альтсезон у другій половині року, стають дедалі більш інтенсивними.

















Озираючись на бичачий крипторинок 2017 і 2021 років, ринкові ціни та потоки капіталу приблизно слідували триетапній схемі. Спочатку Bitcoin поглинає ліквідність. Потім Ethereum перехоплює ініціативу. І нарешті, спрацьовує ажіотаж навколо альткоїнів.





Bitcoin: Bitcoin, як лідер ринку, спочатку привертає велику кількість ліквідності, що призводить до різкого зростання його ціни. Етап домінування: Bitcoin, як лідер ринку, спочатку привертає велику кількість ліквідності, що призводить до різкого зростання його ціни.









Етап Ethereum та альткоїнів з великою капіталізацією: коли зростання Bitcoin сповільнюється, кошти ринку починають шукати нові можливості. Ethereum, завдяки своїй позиції в смартконтрактах і екосистемі DeFi, стає головним бенефіціаром. Водночас деякі альткоїни з великою капіталізацією також демонструють високі результати.

Етап ажіотажу навколо альткоїнів середньої та малої капіталізації: настрої ринку досягають свого піку, а кошти з нестримним прагненням до ризику надходять в активи з меншою капіталізацією, що може давати прибутки у десятки чи навіть сотні разів, утворюючи так званий «альтсезон».





Ця триетапна модель була характерною рисою двох попередніх великих бичачих ринків і служить важливим орієнтиром для інвесторів при оцінюванні положення ринкового циклу.













Однак ринкове середовище у 2025 році має кілька помітних відмінностей порівняно з попередніми двома циклами.





По-перше, інституційний капітал став основною рушійною силою цього циклу. Запуск спотових ETF на Bitcoin та спотових ETF на Ethereum привернув увагу таких великих компаній з управління активами, як BlackRock та Fidelity . Bitcoin та Ethereum все частіше інтегруються в інституційні стратегії макророзподілу активів. Ця зміна зменшує їх чутливість до самостійних цінових коливань, одночасно збільшуючи їх кореляцію з традиційними ризиковими активами.





По-друге, макроекономічне середовище ліквідності значно відрізняється. У минулому бичачі ринки часто виникали на тлі глобальної ліквідності, тоді як у 2025 році Федеральний резерв США підтримує високі процентні ставки, і ліквідність суттєво не вивільнялася. Це обмежує висхідний імпульс ринку в порівнянні з історичними циклами.





Зрештою, важливим є питання недостатньої широти ринку. Хоча ETH останнім часом продовжує зростати й перевершує більшість альткоїнів, його ринкова частка ще не досягла історичних максимумів, а загальний ринок альткоїнів демонструє слабкі ефекти дифузії. Це свідчить про те, що ротація капіталу не відбулася в широкому масштабі, а ринковий ентузіазм залишається в основному зосередженим на провідних активах.









Домінування Bitcoin (BTC.D) є основним показником для оцінки настання сезону альткоїнів. Зниження BTC.D вказує на те, що капітал перетікає з Bitcoin в інші криптовалюти, зокрема альткоїни.





Дані TradingView свідчать, що після періоду зростання домінування Bitcoin нещодавно почало знижуватися, впавши до 59% станом на серпень. Історично, коли BTC.D падає нижче 55%, ринок зазвичай входить в активну фазу альткоїнів. Сезони альткоїнів 2017 і 2021 років почалися саме на цьому рівні. Тому подальший рух BTC.D залишається ключовим сигналом того, чи наближається повноцінний сезон альткоїнів.













Ще одним важливим показником, на який слід звернути увагу, є «Індекс сезону альткоїнів», який кількісно оцінює активність ринку альткоїнів, вимірюючи частку 100 найкращих альткоїнів, які за останні 90 днів показали кращі результати, ніж Bitcoin.





Згідно з даними CMC, індекс залишався на низькому рівні протягом більшої частини останніх трьох місяців, лише в минулому місяці почав поступово зростати й зараз коливається на рівні 44. Однак це все ще значно нижче необхідних 75, що стане сигналом про повноцінний сезон альткоїнів. У порівнянні з 2021 роком, індекс сезону альткоїнів тоді неодноразово перевищував 90 і залишався на високому рівні протягом понад трьох місяців, що свідчило про сильний ефект ротації капіталу.









Іншими словами, поточна слабкість індексу сезону альткоїнів відображає те, що ринковий капітал все ще зосереджений у активах з великою капіталізацією. З іншого боку, загальна ринкова капіталізація альткоїнів зросла на 50% з початку липня, що свідчить про перші ознаки припливу капіталу на ринок альткоїнів.









Однією з найбільших відмінностей цього циклу від попередніх є глибока залученість інституційних гравців. Такі інституції, як BlackRock і Fidelity, володіють значними обсягами Bitcoin через Bitcoin-ETF, і їхні інвестиційні рішення мають глибокий вплив на настрої ринку. Водночас Ethereum поступово завойовує інституційне визнання. Дані показують, що 19 компаній на чолі з Bitmine Immersion Technologies і Sharplink Gaming спільно володіють понад 2,42 мільйона ETH, що становить більше 2% від загальної пропозиції Ethereum, що чітко відображає інституційну впевненість в ETH в довгостроковій перспективі.









Вхід інституційного капіталу, з одного боку, приносить на ринок стабільне джерело коштів, але, з іншого боку, це також концентрує капітал у активах найвищого рівня, тим самим обмежуючи потенціал прибутковості альткоїнів з малою та середньою капіталізацією.









Макроекономічна політика залишається ключовим фактором, що впливає на крипторинок. Ринок загалом очікує, що Федеральний резерв США почне цикл зниження ставок у вересні та жовтні, і така зміна політики може залучити більше роздрібного капіталу на крипторинок.





Наразі фонди грошового ринку США досягли рекордного рівня в 7,2 трлн $. Однак з червня їхній баланс готівки відскочив більш ніж на 200 мільярдів $, що відображає обережну позицію інвесторів в умовах високих процентних ставок.





Як тільки почнеться зниження ставок, привабливість фондів грошового ринку зменшиться, і частина цього капіталу може перетекти в активи з більш високим ризиком, такі як криптовалюти. Якщо ці очікування виправдаються, це може стати важливим зовнішнім каталізатором сезону альткоїнів.









Загалом, еволюцію ринку альткоїнів у другій половині року можна умовно розділити на три етапи.





У короткостроковій перспективі ротація капіталу буде проявлятися переважно у структурних можливостях. Ethereum вже подолав позначку у 4700 $, що свідчить про те, що інституційні інвестори як і раніше віддають перевагу активам з більшою капіталізацією. Водночас у секторах, що розвиваються завдяки новим технологіям, токени в таких сферах, як штучний інтелект, RWA та блокчейн-ігри, вже почали демонструвати підвищений прибуток.









У середньостроковій перспективі, якщо BTC.D впаде нижче 55%, а макроекономічне середовище стане сприятливішим, і буде отримано регуляторне схвалення для таких продуктів, як ETF на стейкінг Ethereum, може офіційно розпочатися повноцінний сезон альткоїнів. Під час цієї фази ринок розшириться, а капітал буде надходити в альткоїни різних рівнів ринкової капіталізації у більшій кількості.





У довгостроковій перспективі цей цикл може мати структуру, відмінну від попередніх. Стабільність і концентрація, спричинені домінуванням інституційних інвесторів, можуть підтримувати зростання основних монет протягом більш тривалого періоду, але якщо настрої ринку зміняться, падіння також може прискоритися. Тим часом нові тенденції, такі як децентралізований штучний інтелект і кросчейн-комунікація, можуть спричинити появу декількох локалізованих мінісезонів альткоїнів, хоча те, чи спричинять вони повномасштабний прорив, все ще залежатиме від макроекономічних умов ліквідності.









Прогноз для ринку альткоїнів у другій половині 2025 року сповнений як можливостей, так і ризиків.





Згідно з поточними даними, повноцінний сезон альткоїнів ще не розпочався, але поступово з'являються ознаки ротації капіталу. Сильні показники ETH та значні прибутки в деяких секторах, що базуються на наративах, додали ринку життєвої сили. Чи відбудеться справжній сезон альткоїнів, залежить від трьох ключових факторів: чи зможе BTC.D дійсно впасти нижче 55%, чи відповідатиме темп зниження ставок ФРС з очікуванням та чи стане регуляторне середовище чіткішим.





У цьому контексті інвесторам слід зберігати обережний оптимізм. Рекомендується уважно стежити за змінами показників, вибирати альткоїни з довгостроковою цінністю та практичним застосуванням і уникати сліпого переслідування короткострокового ажіотажу. Водночас розумне планування позицій та точок виходу є необхідним для гарантування безпеки, коли ринок зазнає спаду.









Історія на крипторинку може не повториться в точності, але її ритми залишаються незмінними. Тільки розуміючи ці цикли, можна по-справжньому скористатися періодичними можливостями для збагачення.











