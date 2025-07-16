Відскок альткоїнів: чи час купувати на спаді? Хто очолить ринок?

Рано вранці 28 серпня різке падіння призвело до того, що ціна Bitcoin швидко пробила вирішальний рівень підтримки в 60 000 $. Ця подія не тільки потрясла чутливі нерви ринку, але й завдала безпрецедентної шкоди багатьом альткоїнам. В результаті загальна вартість ринку криптовалют впала на 6,7%. Попри панівну невизначеність, на ринку з’являються нові можливості.





Попри те, що Bitcoin продовжує домінувати на ринку, потенціал альткоїнів не можна не помітити. Дані показують, що домінування Bitcoin дещо знизилося на 0,12% за останні сім днів, відображаючи часткове переміщення ринкових коштів у бік інших криптоактивів. Графіки TradingView показують, що за останні 24 години ринкова вартість альткоїнів впала на 16,68%, що значно більше, ніж падіння Bitcoin на 9,94%. Це відображає нестабільність ринкових настроїв і надмірний розпродаж альткоїнів інвесторами; однак це також представляє рідкісну можливість купівлі для тих, хто вміє передбачати.





Варто зазначити, що ринкова вартість альткоїнів знайшла сильну підтримку на рівні 850 млрд $. Ця підтримка є не лише технічно важливою, але й має психологічне значення для ринку. Якщо альткоїни стабілізуються та відновляться на цьому рівні підтримки, це може викликати новий висхідний тренд. Для інвесторів це, безсумнівно, сигнал, на який варто звернути увагу.





Технічний аналіз показує, що Bitcoin встановив сильну підтримку вище рівня 58 000 $, заклавши основу для потенційного відскоку альткоїнів. Загалом, альткоїни продовжують демонструвати позитивну кореляцію, що вказує на те, що, попри індивідуальні відмінності, вони загалом слідують тенденціям Bitcoin. Дані показують, що такі альткоїни, як Bancor Network (BNT), Axie Infinity (AXS), Chainlink (LINK), Algorand (ALGO) і Cardano (ADA), мають найвищу кореляцію з Bitcoin. З іншого боку, такі альткоїни, як Dash (DASH), Curve DAO (CRV), dYdX (DYDX) і My Neighbor Alice (ALICE), демонструють найнижчий рівень кореляції, що свідчить про те, що їх рух більш незалежний від Bitcoin.





Це явище підтверджує ідею про те, що поточний ринок може залишатися стабільним у короткостроковій перспективі, а криптоіндустрія, ймовірно, продовжуватиме бічний тренд в найближчій перспективі. Інвестори повинні залишатися пильними, щоб виявити будь-які потенційні відхилення, які можуть сигналізувати про вищі ризики. Відповідно до Індексу страху та жадібності (Crypto Fear & Greed Index), поточна оцінка "страху" становить 29, що вказує на те, що хоча настрої покращилися, вони не повністю уникли песимізму. Цей настрій може обмежити ступінь короткострокового відновлення, але також дає можливість для довгострокових інвесторів накопичувати позиції за нижчими цінами. Таким чином, не можна виключати, що позитивна кореляція між Bitcoin та альткоїнами може надати довгостроковим покупцям можливість придбати більше активів за зниженими цінами, особливо на тлі висхідного занепокоєння щодо можливого розпродажу криптовалюти у вересні.





Минулий досвід показує, що популярність альткоїнів часто тісно пов’язана з коливаннями ринкових настроїв, проривами в інноваційних технологіях і впливом знаменитостей. Нещодавно деякі альткоїни стали визначними на ринку завдяки своїй видатній продуктивності та популярним темам, привернувши значну увагу та викликавши широке обговорення:





SUNDOG

Поточна ціна: 0,25 $

Ринкова капіталізація: 250 млн $

16 серпня Sundog (SUNDOG) був запущений на SunPump, першій платформі справедливого запуску мемів в екосистемі TRON. Менш ніж за 3 години після запуску його ринкова капіталізація перевищила 10 млн $. Рано вранці 19 серпня, менш ніж через 3 дні після запуску, ринкова капіталізація SUNDOG вперше перевищила 100 млн $. Щоб поглянути на це в перспективі, найуспішнішому мемкоїну за останні роки, PEPE, знадобилося 4 дні після його запуску, щоб досягти ринкової капіталізації в 100 млн $. Згідно з останніми даними MEXC , станом на ранок 30 серпня ціна SUNDOG досягла піка в 0,33586 USDT, а ринкова капіталізація перевищила 250 млн $. І навпаки, інші відомі мемкоїни з високою ринковою капіталізацією, такі як SHIB, BONK і FLOKI, перш ніж відчути прорив, не показували значних результатів одразу після запуску. Можна сказати, що ефект багатства, який приніс SUNDOG за перший тиждень, уже перевершив ефект більшості найпопулярніших мемкоїнів. Варто зазначити, що на платформі MEXC доступні 2592 токени та 3008 торгових пар, що робить її платформою з найшвидшим лістингом і з найширшим вибором у галузі — у нас ви знайдете будь-який альткоїн, який тільки можна уявити!









REDO

Поточна ціна: 0,5 $

Ринкова капіталізація: 52 млн $

Resistance Dog (REDO) — мемкоїн в екосистемі TON, який народився в січні 2024 року. Нещодавно його популярність знову зросла через арешт Дурова. Аналітики вважають, що REDO, швидше за все, стане провідним мемкоїном в екосистемі TON. З 25 серпня ринкова капіталізація REDO зросла більш ніж на 250%, перевищивши 95,7 млн $. Попри те, що поточна ціна впала більш ніж на 46,8% від свого історичного максимуму, обсяг торгівлі REDO за короткий період зріс до 17 млн $, демонструючи сильну реакцію ринку та широку підтримку спільноти. Тепер, коли Дурова звільнили, чи зможе REDO досягти нових висот, ще невідомо.









NOT

Поточна ціна: 0,008792 $

Ринкова капіталізація: 850 млн $

Завдяки своєму вірусному поширенню та інноваційному підходу, Notcoin (NOT) набирає обертів як перспективний альткоїн. Notcoin спочатку був створений як гра у Telegram, яка залучає користувачів до web3 за допомогою механізму майнінгу "клацати, щоб заробляти" (click-to-earn). Токен NOT заохочує користувачів досліджувати продукти web3, брати участь в іграх, робити внесок в екосистему та підтримувати нові проєкти web3 за допомогою різної діяльності. Потужна підтримка спільноти та унікальні функції зробили його помітним гравцем у просторі альткоїнів.









Думки експертів

29 серпня аналітик CryptoQuant Джоао Ведсон опублікував у соціальних мережах повідомлення про те, що наразі існує позитивна кореляція між альткоїнами та Bitcoin. Така поведінка вказує на послідовність на крипторинку, коли альткоїни рухаються синхронно з Bitcoin, що відображає довіру інвесторів до ринку в цілому.









Відомий криптовалютний трейдер Люк Мартін написав до своїх 331 967 підписників на X: "Ринок альткоїнів зараз знаходиться на рівні "продайте свій будинок і купіть більше". Згідно з історичними даними, наведений нижче графік "Alts Buy Signal" (сигнал купувати альткоїни) дає знати трейдерам, коли загальний ринок альткоїнів є сприятливим для купівлі. Цей сигнал не з’являвся протягом останніх трьох років, а історичні дані показують, що він зазвичай передує сильному відскоку ринку. Наприклад, влітку 2020 року, після того, як Bitcoin досяг аналогічного рівня, його ціна різко зросла з 10 тис. до 60 тис. протягом шести місяців. Криптовалютний трейдер Mags зазначив: "Ринок альткоїнів формує модель спадного клину, який є продовженням бичачого ринку. Якщо ця модель збережеться, це може спровокувати значний відскок угору".









Настрої ринку

Багато хто також вважає, що зі змінами ринкових умов, реструктуризацією балансів токенів і поступовим підвищенням рентабельності оцінки, альткоїни наближаються до закінчення свого складного періоду. По-перше, оскільки США поступово входять у цикл зниження процентних ставок, очікується, що схильність до ризику на ринку зростатиме. На цьому етапі проєкти з невеликою капіталізацією, але з кращим потенціалом зростання, зазвичай працюють краще. По-друге, після синхронного падіння альткоїнів і Bitcoin, альткоїни почали змінювати свій попередній спадний тренд, коли падіння було більше, ніж зростання. Як частка ринкової капіталізації, так і частка щоденного обсягу торгівлі значно відновилися, що вказує на те, що деякі фонди вже почали ребалансувати свої портфелі. Нарешті, історично склалося, що кожен великомасштабний приплив капіталу спричиняв ефект осідання. Наприклад, хоча бульбашка інтернет-технологій у 2000 році призвела до трирічного ведмежого ринку, 12% компаній зрештою стали гігантами галузі та вийшли на довгостроковий бичачий ринок. Поточний стан альткоїнів схожий на фазу осідання після великомасштабного капіталовкладення, в очікуванні появи нового каталізатора.





Поточний ринок альткоїнів переживає критичний період адаптації. Попри численні проблеми, аналіз галузевих експертів і ринкові сигнали свідчать про те, що це може бути гарною нагодою купувати на спаді. Інвестори повинні залишатися обережними, уважно стежити за ринковими тенденціями та ефективно керувати ризиками, щоб скористатися майбутніми інвестиційними можливостями. Попри те, що на ринку існує невизначеність, технічний аналіз і галузеві перспективи вказують на те, що незабаром альткоїни можуть створити значні можливості для купівлі. Оскільки глобальний попит на протоколи Web3 і цифрові активи продовжує зростати, особливо в контексті майбутніх виборів у США та очікуваного зниження процентних ставок, ринок альткоїнів, ймовірно, отримає нові можливості розвитку. Інвестори повинні скористатися перевагами поточних коригувань цін і приймати зважені рішення.





Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.