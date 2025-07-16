aiSUI: ШІ-агенти без коду на базі блокчейну SUI





На тлі зростаючої конвергенції штучного інтелекту та технології блокчейн, aiSUI постає як революційний набір децентралізованих застосунків штучного інтелекту (dApp), побудований на блокчейні SUI. Він переосмислює способи розробки, впровадження та монетизації агентів штучного інтелекту. Інтегруючи передові інструменти штучного інтелекту з надійною інфраструктурою блокчейну, aiSUI значно знижує бар'єри для входу в економіку штучного інтелекту, пропонуючи комплексне рішення як для децентралізованих фінансів (DeFi), так і для автоматизації підприємств.









Зі стрімким розвитком штучного інтелекту та децентралізованих фінансових послуг (DeFi) зростає попит на ШІ-агентів — від інструментів для підвищення продуктивності та автоматизації фінансових послуг до трансформації цифрової праці. Як підприємства, так і приватні особи шукають інтелектуальні рішення на основі даних, які працюють автономно та безпосередньо підключаються до блокчейн-систем. aiSUI було створено для задоволення цієї потреби з метою побудови децентралізованої екосистеми «Agents-as-a-Service» (агенти як послуга).





Користувачі зберігають повне право власності, контроль та право на дохід від своїх ШІ-агентів. Розробники та підприємства можуть вільно створювати власні інструменти для підвищення ефективності.





Модульна архітектура забезпечує безперебійну інтеграцію даних кросчейн, що підтримує автоматизацію в DeFi, B2B-сервісах і бізнес-процесах.





aiSUI пропонує три ключові модулі, які охоплюють повний життєвий цикл ШІ-агентів:









Розробка без коду: користувачі можуть легко створювати ШІ-агентів за допомогою візуальних інструментів перетягування та готових шаблонів — програмування не потрібне. Агенти розгортаються безпосередньо ончейн.

Вбудована токеноміка: інтегровані економічні моделі зі стимулами у вигляді токенів та функціями ринку дозволяють творцям миттєво монетизувати своїх агентів.









Торгові боти: автоматизуйте стратегії, такі як арбітраж і ребалансування портфеля, на основі заздалегідь визначених параметрів, таких як відстеження цін або коригування позицій, мінімізуючи ручну участь.

Попередження про ризики: відстежуйте ключові ринкові дані в режимі реального часу (наприклад, обсяг торгівлі, комісії) і запускайте попередження або автоматичні дії, коли досягаються певні порогові значення.









Перегляд категорій: досліджуйте агентів за категоріями, такими як обслуговування клієнтів, продуктивність та фінанси, з такими функціями, як оновлення в режимі реального часу та контроль версій.

Оплата підписки: підпишіться на послуги агентів за допомогою SUIAGENT або інших популярних токенів, що забезпечує безперебійний та децентралізований обмін цінностями.









Кросчейн-сумісність: всі агенти працюють на високопродуктивному блокчейні SUI (з пропускною здатністю понад 100 000 транзакцій на секунду) і можуть підключатися до зовнішніх джерел даних через API.

Безпека та прозорість: весь код агентів і записи транзакцій зберігаються повністю ончейн, що забезпечує незмінність, надійність і верифікованість.









SUIAGENT — це утиліті токен, що лежить в основі екосистеми aiSUI та забезпечує ключові функції в галузі розробки, управління та обміну цінностями. Модель його випуску та розподілу включає:





Винагорода за стейкінг: власники токенів можуть здійснювати стейкінг SUIAGENT, щоб отримати частку від комісій платформи та брати участь у заохочувальних подіях.

Розгортання агентів: розробники використовують SUIAGENT для розгортання ШІ-агентів та забезпечення ліквідності для торгових операцій.

Голосування з питань управління: власники відіграють активну роль в управлінні протоколом, голосуючи за оновлення, розподіл ресурсів та важливі рішення щодо екосистеми.





Приклади застосування:





Фінансова автоматизація: використовуйте набір інструментів DeFAI для кількісної торгівлі, ребалансування портфеля та реалізації стратегій.

Послуги для підприємств: використовуйте ШІ-агенти для цілодобової підтримки клієнтів, відстеження мереж постачання та інших бізнес-функцій, щоб зменшити операційні витрати.

Аналіз даних: автоматизуйте збір, очищення та звітність даних, щоб оптимізувати процеси прийняття рішень.













aiSUI поєднує високу пропускну здатність блокчейну SUI з можливостями генерації ШІ, щоб створити унікальну платформу для розробки агентів ШІ ончейн.

Його модульна архітектура підтримує швидку ітерацію та забезпечує адаптивність до нових технологій.









Управління на основі DAO гарантує, що як розробники, так і користувачі отримують вигоду від зростання екосистеми, створюючи самопідсилюючий цикл цінності.

Також готується програма заохочення творців, щоб винагородити найкращих розробників ШІ-агентів і заохотити інновації.









aiSUI позиціонується як сервіс для глобального ринку автоматизації ШІ, який, за прогнозами, до 2030 року перевищить 100 млрд $, пропонуючи децентралізовану альтернативу традиційним рішенням.

Проєкт налагоджує стратегічні партнерства в сферах DeFi, корпоративних рішень та інших ключових секторах.









Короткострокова: вдосконалити інструменти розробки та розширити екосистему розробників.

Середньострокова: досягти кросчейн-сумісності та інтегрувати додаткові екосистеми блокчейнів.

Довгострокова: побудувати надійну економічну мережу на основі агентів у різних галузях, включаючи фінанси, виробництво та охорону здоров'я.









Об'єднавши штучний інтелект із технологією блокчейну, aiSUI відкриває нову еру доступної автоматизації для всіх. Незалежно від того, чи ви індивідуальний розробник, який прагне монетизувати свої навички, чи бізнес, що прагне більшої ефективності, aiSUI надає гнучку платформу для інновацій із низьким порогом входу. У міру набирання обертів токеном SUIAGENT і зростання екосистеми, проєкт має всі шанси стати провідною силою в економіці агентів штучного інтелекту Web3.





Торгівля SUIAGENT тепер доступна на MEXC — приєднуйтесь першими та станьте лідером у новій галузі, що швидко розвивається. — приєднуйтесь першими та станьте лідером у новій галузі, що швидко розвивається.





Щоб придбати токени SUIAGENT на MEXC, виконайте ці прості кроки:





1) Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC або офіційний вебсайт

2) Знайдіть «SUIAGENT» і виберіть спотову торгову пару.

3) Виберіть тип ордера, введіть бажану кількість, ціну та завершіть транзакцію.













Ви також можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь у відповідних подіях із депозитами та торгівлею, де виконання простих завдань дає вам шанс виграти щедрі винагороди.



