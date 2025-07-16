Після десяти років випробувань і вдосконалення сектор стейблкоїнів впевнено рухається вперед

На хвилі розширення криптовалютного ринку стейблкоїни стали надійним притулком для інвесторів і трейдерів завдяки своїй низькій волатильності. З розвитком ринку, стейблкоїни набувають все більшого значення у своїй стратегічній позиції, як міст, що з'єднує два світи: криптовалюти та фіатні валюти.





Стейблкоїни ─ це криптовалюти, прив'язані до фіатних валют або інших активів, ключовою особливістю яких є відносна цінова стабільність. Залежно від механізмів стабілізації стейблкоїни можна розділити на чотири категорії: стейблкоїни, забезпечені фіатною валютою; стейблкоїни, забезпечені криптовалютою; алгоритмічні стейблкоїни; та стейблкоїни, забезпечені товарами.





Стейблкоїни виникли у 2014 році, коли компанія Tether випустила перший стейблкоїн — USDT. Відтоді стейблкоїни поступово з'являлися на ринку і пройшли кілька етапів розвитку.





Стейблкоїн 1.0: забезпечені фіатом стейблкоїни. Ці монети, представлені USDT, створені за зразком «золотого стандарту», прив'язані до долара США у співвідношенні 1:1 і потребують забезпечення еквівалентними доларовими резервами. USDT швидко домінував на ринку завдяки своїй перевазі першопрохідця, ставши одним з найпопулярніших стейблкоїнів свого часу.

Стейблкоїн 2.0: забезпечені криптовалютою стейблкоїни. Цей етап передбачає підтримку стабільної вартості шляхом надмірного забезпечення іншими криптовалютами, прикладом чого є DAI від MakerDAO.

Стейблкоїн 3.0: алгоритмічні стейблкоїни (без забезпечення). Попереднім піком алгоритмічних стейблкоїнів був UST — алгоритмічний стейблкоїн, створений компанією LUNA, який врешті-решт зазнав краху через свій механізм, подібний на фінансову піраміду. Наразі жоден алгоритмічний стейблкоїн не досягнув значного успіху на ринку





З 2020 року ринкова капіталізація стейблкоїнів демонструє стрімке зростання. Станом на серпень 2024 року загальна ринкова капіталізація прив'язаних до фіатних валют стейблкоїнів становить приблизно 161,2 млрд $, а темпи зростання — 35,4%, і зараз на них припадає 8,2% капіталізації світового ринку криптовалют. Їх домінівна позиція продовжує зміцнюватися, особливо під час ринкових спадів.





На сучасному крипторинку стейблкоїни демонструють різноманітне і квітуче середовище, в якому співіснують 193 різних стейблкоїни, що відрізняються за розміром і впливом. Згідно з даними DeFiLlama, переважна більшість стейблкоїнів мають ринкову капіталізацію менш як 100 млн $, займаючи лише маргінальну позицію на ринку. Лише 5 стейблкоїнів мають ринкову капіталізацію, що перевищує 1 млрд $. Ці 5 стейблкоїнів, які становлять 2,6% від загальної кількості, складають 96,11% від загальної ринкової капіталізації стейблкоїнів.









Зі стрімким розвитком крипторинку та все більшою зрілістю технології блокчейн, традиційні фінансові установи виявляють значний інтерес до сектору стейблкоїнів, виходячи в цю сферу одна за одною. Наприклад, PayPal запустив стейблкоїн PYUSD; JingDong оголосив про випуск прив'язаного до долара Гонконгу стейблкоїна; латиноамериканський гігант електронної комерції Mercado Libre представить прив'язаний до долара США стейблкоїн; а японські банки Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui та Mizuho об'єдналися для тестування транскордонної платформи для переказів стейблкоїнів «Project Pax».





Попри активний розвиток стейблкоїнів в останні роки, постійне зростання ринкової капіталізації та все більше визнання на ринку, стейблкоїни все ще стикаються з багатьма проблемами й труднощами, особливо в періоди значної ринкової невизначеності.





В умовах мінливих ринкових настроїв базові активи, до яких прив'язані стейблкоїни (наприклад, долар США або золото), також можуть зазнавати значних цінових коливань. Для забезпечення достатньої ліквідності емітентам необхідно коригувати структуру своїх резервних активів, оптимізувати алгоритмічні моделі та посилити управління ризиками. Однак під впливом ринкових, технологічних, регуляторних факторів та поведінки інвесторів стейблкоїни схильні до цінових відхилень. Особливо під час підвищеної ринкової невизначеності це може спровокувати кризу довіри до стейблкоїнів серед інвесторів, що призведе до масових викупів, які спричинять дисбаланс попиту та пропозиції, посилять цінову волатильність та ще більше вплинуть на стабільність криптовалютного ринку.





За останнє десятиліття стейблкоїни пройшли драматичну трансформацію від маргінальної концепції до головного гравця на фінансовій сцені. Вони не лише розв'язали проблему волатильності на ринку криптовалют, але й поступово проникли в різні сфери, такі як транскордонні платежі та DeFi, ставши важливим елементом цифрової фінансової екосистеми.





У сфері торгівлі стейблкоїнами MEXC глибоко розуміє важливість стейблкоїнів для подолання волатильності криптовалютного ринку та полегшення переказу й обміну вартості. Тому MEXC надає всебічне покриття та глибоку підтримку торгівлі різними основними стейблкоїнами, зокрема USDT та USDC, які мають великий попит на ринку. Створюючи ефективну, стабільну і безпечну торгову систему, MEXC пропонує трейдерам зручну і недорогу торгову платформу для торгівлі стейблкоїнами. Користувачі можуть легко здійснювати безперешкодну конвертацію між стейблкоїнами та іншими криптовалютами, задовольняючи різноманітні інвестиційні та торгові потреби. Водночас MEXC постійно оптимізує торговий досвід і пропонує надзвичайно низькі комісії за транзакції, гарантуючи, що трейдери можуть розраховувати на стабільність, знижуючи при цьому витрати на торгівлю.



