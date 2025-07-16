Огляд цінових тенденцій XRP за 10 років





Раян Фуггер заснував RipplePay у 2004 році з основною ідеєю створення однорангової платіжної мережі, яка потенційно могла б замінити традиційні банківські системи. У 2012 році Раян Фуггер передав RipplePay першопроходцю Bitcoin Джеду МакКалебу, який потім запросив Кріса Ларсена як виконавчого голову, і разом вони створили проєкт OpenCoin.





У січні 2013 року компанія запустила криптовалюту XRP (Ripple), загальний обсяг пропозиції якої обмежений 100 мільярдами XRP. Початкова ціна приватного продажу XRP становила 0,0000001 $. Фірми венчурного капіталу, такі як Google Ventures, Andreessen Horowitz і Bitcoin Opportunity Fund, брали участь у приватному фандрайзингу. Пізніше того ж року XRP вийшов на ринок за ціною 0,0058 $. Наприкінці 2013 року OpenCoin було перейменовано на Ripple Labs. У 2015 році Ripple Labs змінила назву на Ripple. У 2018 році XRP досяг своєї рекордно високої ціни в 3,84 $, збільшившись майже в 40 мільйонів разів порівняно з ціною приватного продажу і в 660 разів порівняно з початковою ринковою ціною. У результаті XRP також відомий як "монета демона".





Від ціни приватного продажу до свого піку XRP пройшов через кілька значних тенденцій до зростання:





Джерело: CoinMarketCap





① Перший стрибок цін

У 2013 році початкова ціна токенів XRP при їх виході на ринок складала близько 0,0058 $. Протягом наступних кількох років ціна токена залишалася відносно стабільною, коливаючись навколо початкової ринкової ціни. Тільки з березня по травень 2017 року ціна токена злетіла з 0,006 $ до піку в 0,37 $, що означає значне 60-кратне зростання. Після цього ціна повільно знижувалась, досягнувши 0,23 $ у грудні 2017 року.





② Другий стрибок цін

До кінця 2017 року Bitcoin та індустрія блокчейнів почали привертати загальну увагу. У цьому контексті XRP знову почав зростати. У грудні 2017 року XRP почав своє ралі приблизно з 0,23 $, досягнувши історичного максимуму 3,84 $ в січні 2018 року, що означає 16-кратне збільшення. Протягом наступних кількох місяців, коли ринок остигнув та кошти були виведені, XRP впав приблизно до 0,5 $ (дані за квітень 2018 року), втративши майже 90% своєї пікової вартості. Хоча у травні 2018 року XRP пережив короткочасний відскок, ціна продовжувала знижуватися. З другої половини 2018 року до березня 2021 року ціна XRP коливалася від 0,20 до 0,60 $.





③ Третій стрибок цін

У 2021 році основи індустрії блокчейнів почали покращуватися, а інноваційні програми, такі як NFT, набирали популярності. Це фундаментальне покращення технології блокчейну відбилося на цінах на криптовалюти. До кінця березня 2021 року ціна XRP все ще становила близько 0,50 $, але в квітні вона зросла приблизно до 1,80 $, а в травні, нарешті, стабілізувалася на рівні близько 1,50 $. Після цього ціна почала повільно знижуватися до липня 2021 року, коли вона впала до мінімуму 0,60 $.





④ Четвертий стрибок цін

Починаючи з кінця липня 2021 року, XRP пережив черговий відскок. На початку вересня 2021 XRP досяг вищої точки цього ралі, близько 1,35 $. Ціна залишалася близько 1 $ до листопада 2021 року. Після цього XRP почав знижуватися з деякими короткими відскоками, але спадний тренд зберігався. У травні 2022 року XRP нарешті досяг мінімуму близько 0,40 $.





⑤ П'ятий стрибок цін на горизонті?