Раптовий ведмежий розворот? Як впоратися з нестримним падінням ринку

16 липня 2025MEXC
Нещодавно ціна Bitcoin впала до 49 039 $, а Ethereum — до 2117 $. Наразі ринок криптовалют працює досить повільно, а основні індекси демонструють безперервне падіння. В умовах постійної нестабільності ринку, багато криптовалютних ентузіастів заявили, що "бичачий" ринок мертвий. У цьому непередбачуваному ринковому середовищі кожен трейдер повинен зосередитися на тому, як впоратися зі збитками і пройти через цей спад.

1. Зафіксуйте прибуток миттєво


Короткострокові прибутки або нереалізовані доходи не є стабільними або надійними. Вам потрібно негайно зафіксувати прибуток, щоб не втратити його. Розробіть чітку стратегію продажу і не піддавайтеся жадібності. Ви можете встановити цільові ціни або використовувати ордери стоп-лос, щоб забезпечити швидкий продаж при отриманні прибутку, не дозволяючи ринку забрати ваш прибуток.

2. Знайдіть найкращу можливість для здійснення купівлі


Коли настрій в соціальних мережах переважно негативний, це часто найкращий час для купівлі. Прагніть максимізувати співвідношення ризику та винагороди, шукаючи високоприбуткові торгові можливості. Проводьте глибокі дослідження фундаментальних і технічних аспектів проєктів, вчіться аналізувати ринкові тенденції та визначати найкращі можливості для купівлі.

3. Відмова від жадібності на користь стабільного зростання


Надмірна погоня за токенами, які обіцяють стократний або тисячократний прибуток, може призвести до того, що жадібність візьме гору, вплине на ваше торговельне мислення і призведе до результатів, які відрізняються від очікуваних. Не ставте всі свої активи на один альткоїн; замість цього підтримуйте невеликі позиції в цих високо волатильних і ризикованих токенах. Диверсифікуючи свій інвестиційний портфель і розподіляючи кошти між кількома проєктами, ви можете зменшити ризик.

4. Враховуйте збитки та керуйте ризиками


Збитки при інвестуванні в криптовалюту неминучі. Наша задача полягає в тому, щоб взяти на себе ризик і ефективно ним управляти. Оперативно приймайте збитки і вживайте відповідних заходів контролю ризику, таких як встановлення стоп-лос ордерів і встановлення лімітів ризику. Визначте власну толерантність до ризику і складайте розумні інвестиційні плани, виходячи з вашої особистої ситуації.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


