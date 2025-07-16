Як здійснити депозит TON на MEXC









Покрокова інструкція: як депонувати TON на MEXC





Ось інструкція щодо депозиту TON на рахунок MEXC. Депозит через вебсайт ( Платформа торгівлі криптовалютами | Купуйте Bitcoin, Ethereum, Altcoin, DeFi, Kickstarter | MEXC ):





Крок 1: На панелі навігації клацніть [Гаманець] - [Депозит].









Крок 2: Клацніть на поле «Оберіть криптовалюту», виберіть TON, потім клацніть «Мережа», щоб вибрати мережу. Потім натисніть [Натисніть, щоб згенерувати адресу].









Крок 3: Скопіюйте свою адресу депозиту TON і вставте її в поле адреси в гаманці, з якого ви хочете переказати TON. Крім того, ви також можете відсканувати QR-код адреси депозиту та використовувати його як адресу призначення для отримання депозиту.













Крок 1: Увійдіть у свій застосунок MEXC і клацніть [Гаманці] у нижньому правому куті сторінки.









Крок 2: На сторінці «Гаманці» торкніться [Депозит] і знайдіть «TON» за допомогою панелі пошуку.













Крок 3: Вас буде спрямовано на сторінку з адресою вашого депозиту TON і QR-кодом. Ви можете відсканувати QR-код або скопіювати адресу депозиту, щоб депонувати свої кошти.



