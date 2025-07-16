Вебсайт Покрокова інструкція: як депонувати TON на MEXC Ось інструкція щодо депозиту TON на рахунок MEXC.Депозит через вебсайт (Платформа торгівлі криптовалютами | Купуйте Bitcoin, Ethereum, Altcoin, Вебсайт Покрокова інструкція: як депонувати TON на MEXC Ось інструкція щодо депозиту TON на рахунок MEXC.Депозит через вебсайт (Платформа торгівлі криптовалютами | Купуйте Bitcoin, Ethereum, Altcoin,
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Як здійснит...TON на MEXC

Як здійснити депозит TON на MEXC

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
TONCOIN
TON$2.145-20.23%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002812-35.28%
DeFi
DEFI$0.001383-12.90%


Вебсайт


Покрокова інструкція: як депонувати TON на MEXC


Ось інструкція щодо депозиту TON на рахунок MEXC.Депозит через вебсайт (Платформа торгівлі криптовалютами | Купуйте Bitcoin, Ethereum, Altcoin, DeFi, Kickstarter | MEXC):

Крок 1: На панелі навігації клацніть [Гаманець] - [Депозит].


Крок 2: Клацніть на поле «Оберіть криптовалюту», виберіть TON, потім клацніть «Мережа», щоб вибрати мережу. Потім натисніть [Натисніть, щоб згенерувати адресу].


Крок 3: Скопіюйте свою адресу депозиту TON і вставте її в поле адреси в гаманці, з якого ви хочете переказати TON. Крім того, ви також можете відсканувати QR-код адреси депозиту та використовувати його як адресу призначення для отримання депозиту.


Застосунок


Крок 1: Увійдіть у свій застосунок MEXC і клацніть [Гаманці] у нижньому правому куті сторінки.


Крок 2: На сторінці «Гаманці» торкніться [Депозит] і знайдіть «TON» за допомогою панелі пошуку.



Крок 3: Вас буде спрямовано на сторінку з адресою вашого депозиту TON і QR-кодом. Ви можете відсканувати QR-код або скопіювати адресу депозиту, щоб депонувати свої кошти.



Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT