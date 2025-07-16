Події, які призвели до зростання ціни ETH Шанхайське оновлення Ethereum останнім часом є найактуальнішою темою на крипторинку. Кожне оновлення Ethereum спричиняє великі коливання ціни ETH. У березні 2Події, які призвели до зростання ціни ETH Шанхайське оновлення Ethereum останнім часом є найактуальнішою темою на крипторинку. Кожне оновлення Ethereum спричиняє великі коливання ціни ETH. У березні 2
Короткий огляд попередніх оновлень Ethereum

Події, які призвели до зростання ціни ETH


  • Шанхайське оновлення Ethereum останнім часом є найактуальнішою темою на крипторинку.

  • Кожне оновлення Ethereum спричиняє великі коливання ціни ETH.

  • У березні 2023 року, з п'ятим оновленням Ethereum у квітні, ціна ETH злетіла приблизно з 1430 USDT до 1920 USDT (станом на 11 квітня, дані MEXC), а простір для зростання досяг вражаючих 34%, встановивши новий рекорд найвищого приросту з серпня 2022 року.

Історія повторюється


  • Це вже не вперше, коли з'являється зростання, викликане шанхайським оновленням.

  • У першій половині 2021 року Ethereum відкрив два важливі оновлення: лондонське та берлінське оновлення.

  • Берлінське оновлення підвищило ціну ETH приблизно з 1900 до 4000 USDT. ETH вперше в історії подолав позначку 4000 USDT, збільшившись на 118%.

  • Лондонське оновлення призвело до того, що ціна ETH зросла приблизно з 1920 USDT до рекордного рівня 4865 USDT, збільшившись на 153%.


Хронологія оновлень Ethereum


  • 12 квітня 2023 р. буде шанхайське оновлення. Це оновлення надасть п'ять пропозицій щодо покращення Ethereum (EIP), включаючи три ключові протоколи Ethereum: EIP-4895, EIP-3855 та EIP-3860.

1. EIP-4895 повинен надати більш гнучкий механізм забезпечення для заставодавців Ethereum.

2. Гнучкіший стейкінг: це оновлення спрямоване на підвищення продуктивності, безпеки та масштабованості мережі Ethereum.

  • 24 червня 2021 р. відбулося лондонське оновлення. Пропозиція щодо впровадження ринку комісій: лондонське оновлення EIP1559 представляє EIP-1559.

1. Реформовано ринок комісій за транзакції.

2. У той же час спосіб обробки повернення витрат за "паливо" та графік "Льодовикового періоду" було змінено та оновлено.

3. "Оскільки OpenEthereum застарів після лондонського оновлення, у Кована ще немає блоків, його можна оновити після основної мережі", - сказав Тім Бейко | timbeiko.eth (@TimBeiko)

  • 14 квітня 2021 р. відбулося берлінське оновлення: пропозиції щодо реалізації названі на честь міст Devcon: EIP2565, EIP2929, EIP2718, EIP2930.

1. Берлінське оновлення оптимізує витрати на gas для деяких операцій EVM.

2. У цьому оновленні додано підтримку декількох типів транзакцій.

  • 6 грудня 2019 р. відбулося стамбульське оновлення: пропозиції щодо оптимізації продуктивності: EIP152, EIP1108, EIP1344, EIP1844, EIP2028, EIP2200.

1. Оптимізовано вартість gas для певних операцій у віртуальній машині Ethereum.

2. Покращення стійкості до атак типу «відмова в обслуговуванні».

3. Підвищення продуктивності рішення для розширення мережі рівня 2, заснованого на короткій неінтерактивній демонстрації знань та масштабованої прозорої демонстрації знань.

4. Забезпечення сумісності Ethereum та Zcash.

5. Дозвіл контрактам запроваджувати більше творчих функцій.

  • 16 січня 2019 р. відбулося константинопольське оновлення: подвійний хардфорк та відстрочка реалізації бомби складності. Пропозиції: EIP145, EIP1014, EIP1052, EIP1234, EIP1283.

1. Переконатися, що блокчейн не зависне, доки не буде реалізовано Proof of Stake.

2. Оптимізовано вартість gas для певних операцій у віртуальній машині Ethereum.

3. Додано можливість взаємодії з ще не створеними адресами.

  • 2015 - 2017 Кордон та Дім (Border and Home):

  • Перша та друга фази Ethereum – це перший раз, коли Ethereum відображається розробникам на квазісистемному рівні. Розробників Frontier називають золотошукачами.

  • Дім означає, що золотошукачі будують свої власні будинки, роблячи Ethereum більш стабільним та досконалим.

Не кожне оновлення приносить користь


Критерій відбору

Хоча шанхайське, лондонське та берлінське оновлення викликали в інвесторів дуже значні бичачі очікування, константинопольське та стамбульське оновлення не дали явного бичачого сигналу.

Новини, засвоєні ринком

Хоча кожне оновлення Ethereum приносило технічні оновлення в блокчейн Ethereum, ринок, можливо, раніше засвоював бичачу інформацію, що призводило до оновлень, а коливання цін на криптовалюту не очевидні.

Інформаційна асиметрія

Часто новини про оновлення спочатку стають доступними для внутрішніх співробітників інституційної інвестиційної агенції. На той час, коли індивідуальні інвестори дізнаються про такі новини, вони можуть втратити можливість вийти на ринок.


Відмова від відповідальності: цей матеріал не пов'язаний з наданням консультацій щодо інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших супутніх послуг і не є рекомендацією до купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає винятково інформацію, але не фінансові консультації. Переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестуванням.


