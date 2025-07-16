Огляд криптовалютних проєктів родини Трамп

Після президентських виборів у США навала сім’ї Трамп у світ криптовалюти привернула широку увагу, поєднавши привабливість цифрових активів із їхньою характерною схильністю потрапляти в заголовки. Від інноваційних проєктів DeFi до створення особистих тонів, їхні починання викликали як цікавість, так і дискусію в криптоспільноті.









Запуск мемкоїна TRUMP є майстер-класом із використання статусу політичної знаменитості для проникнення на ринок криптовалют. 18 січня 2025 року Трамп оголосив про запуск мемкоїна TRUMP у своєму офіційному акаунті в соцмережі. Мемкоїн, який продається як політично нейтральний, на 80% належить CIC Digital LLC та Fight Fight Fight LLC, дочірніми компаніями Trump Organization. Графік розблокування розділено на три роки.









Лише за 24 години після запуску *URLS-TRUMP_USDT* було розміщено на кількох торгових платформах, включаючи MEXC, встановивши рекорд за найкоротший час, необхідний для того, щоб токен почав торгуватися на спотових ринках. Він швидко накопичив ринкову капіталізацію в 82 млрд $ лише за 48 годин торгівлі, а його вартість досягла 78 $.









Успіх токена відлунював по всій екосистемі Solana, підштовхнувши ціну *URLS-SOL_USDT* до нових висот під час цього ринкового циклу та зміцнивши загальний імпульс зростання мережі.









Успіх мемкоїна TRUMP випливає з продуманої стратегії отримання прибутку від високого статусу Трампа. Завдяки цій ініціативі Trump Organization успішно привернула значну увагу інвесторів, отримавши значну фінансову вартість за короткий період. Однак цей успіх також викликав ширші дискусії щодо відповідності та нормативних питань. Враховуючи роль Трампа як президента США, його дії можуть зіткнутися з посиленим юридичним контролем і наглядом, що викликає питання про перетин політики та криптовалюти.









Вихід Меланії Трамп у криптопростір із MELANIA демонструє як вдалий вибір часу, так і потенційні структурні відмінності від токена TRUMP. 20 січня 2025 року після успіху мемкоїну її чоловіка — TRUMP, перша леді Меланія Трамп оголосила про запуск *URLS-MELANIA_USDT* через соціальні мережі, назвавши його «офіційним мемкоїном Меланії» з посиланням для зацікавлених покупців.





Створений на базі блокчейну Solana, як і *URLS-TRUMP_USDT*, токен MELANIA використовує як свій бренд як першої леді, так і імпульс успіху TRUMP. Ринкова капіталізація токена швидко зросла до 13 млрд $, а його ціна перевищила 10 $, що було спричинено спекуляціями спільноти та підвищеним інтересом ринку.









Швидкий запуск MELANIA викликав занепокоєння щодо основ цього мемкоїна і ширших наслідків криптовалютних починань сім’ї Трамп. У той час як TRUMP розроблявся з грудня 2024 року, вебсайт MELANIA був зареєстрований лише за день до запуску з неповним інтерфейсним кодом, що свідчить про поспішне розгортання, щоб отримати вигоду від імпульсу ринку.





Крім того, спірний механізм розблокування вказує на потенційні ризики в токеноміці MELANIA. На відміну від 3-річного блокування команди TRUMP, MELANIA приймає набагато більш прискорений підхід: 30-денне початкове блокування, потім 10% розблокування та лінійний розподіл протягом 13 місяців. Цей прискорений графік у поєднанні з поспішним запуском викликає додаткові питання щодо довгострокової стабільності токена.









Публічний продаж World Liberty Financial (WLFI), схваленого Трампом проєкту DeFi, почався непросто, але зрештою приніс результати. Проєкт, що був офіційно запущений 15 жовтня 2024 року, спочатку не міг набрати обертів, а загальний обсяг продажів склав лише 1500 $ з 9 ранку 16 жовтня до 9 ранку 17 жовтня. Цей повільний старт викликав занепокоєння щодо життєздатності та довгострокових перспектив WLFI.





Попри ранній скептицизм, показники WLFI значно покращилися. До 20 січня 2025 року публічний продаж 20 000 000 000 токенів WLFI успішно завершився за ціною 0,015 $ за токен, зібравши 300 млн $.





Скориставшись сильним ринковим попитом і висхідним інтересом інвесторів, команда WLFI зробила стратегічний крок, випустивши додаткові 5% пропозиції токенів незабаром після завершення продажу, що свідчить про адаптивність і впевненість у майбутньому потенціалі проєкту.









Загалом Трамп стратегічно позиціює себе як пробивну силу в криптовалютному просторі, використовуючи свій політичний вплив і фінансову популярність для запуску NFT, мемкоїнів та DeFi-проєкту WLFI. Ці ініціативи не тільки привернули увагу всього світу, але й змінили ринкову динаміку, викликавши дискусії про конвергенцію політики та технології блокчейн. Однак його дії також порушили критичні питання щодо прозорості, відповідності та довгострокових ризиків участі високопоставлених осіб в і без того нестабільному ринку.





Оскільки криптоіндустрія розвивається, підприємства Трампа служать яскравим нагадуванням як про можливості, так і про проблеми, пов’язані з інтеграцією традиційних структур влади в децентралізовані екосистеми. Для інвесторів та учасників ринку, які орієнтуються в цьому динамічному ландшафті, важливість безпечної, інноваційної та адаптованої торгової платформи неможливо переоцінити. Такі платформи, як MEXC, відіграватимуть ключову роль у розширенні можливостей користувачів для процвітання в наступній епосі інновацій у сфері криптовалют, де багато можливостей, але лише для тих, хто готовий долати її складності.





