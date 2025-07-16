Суперник, що змінює правила гри на ринку мемкоїнів

У серпні 2024 року, після значного відкату на ринках Bitcoin та Ethereum, весь ринок увійшов у відносно спокійну фазу консолідації.





Саме тоді, коли ринок потребував нового ажіотажу, TRON з’явився як темна конячка, зробивши потужний вихід у простір мемкоїнів, відновивши ринковий ентузіазм. Мемкоїни знову стали центром уваги, особливо завдяки SUNDOG на базі TRON, ціна якого злетіла в тисячу разів всього за кілька днів, привернувши широку увагу.





Що таке SunPump

13 серпня SUN.io, відома платформа DeFi на блокчейні TRON, запустила бета-версію SunPump. Це перша платформа TRON для справедливого запуску мемкоїнів, яка забезпечує децентралізований, прозорий і чесний механізм випуску мемкоїнів. Її інновація полягає в механізмі справедливого запуску, який використовує смартконтракти та проводить перевірку ончейн, щоб гарантувати, що всі користувачі однаково мають змогу інвестувати на ранніх стадіях.









Ключові характеристики SunPump

Створення токенів в один клац: користувачі можуть швидко створювати власні мемкоїни. Потрібно просто ввести назву токена, символ, завантажити зображення та сплатити невелику комісію.

Механізм кривої зв’язування: платформа використовує модель ціноутворення на основі кривої зв’язування для динамічного коригування цін на основі пропозиції токенів, забезпечуючи справедливе та прозоре ціноутворення.

Миттєвий доступ до ринку: щойно створені токени одразу проходять лістинг на платформі SunPump, що дозволяє безперешкодно купувати та продавати.

Вливання ліквідності та спалювання токенів: коли ринкова вартість токена досягає певних умов, SunPump вливає ліквідність у SunSwap і спалює токени, щоб регулювати обіг на ринку.

Прозорість торгівлі: усі транзакції на SunPump є загальнодоступними, і користувачі можуть переглядати історію транзакцій та активність.





16 серпня був історичний момент для SunPump із запуском SUNDOG, ринкова капіталізація якого швидко перевищила 40 млн $. До 19 серпня ринкова капіталізація SUNDOG перевищила 100 млн $. Тим часом захоплення мемкоїнами на платформі SunPump продовжувало зростати. Виникло понад 7000 різних мемкоїн-проєктів, які генерують загальний дохід у 2,5 мільйона TRX.









Платформа SunPump напряму націлена на Pump.fun, платформу в екосистемі Solana.





З моменту запуску в лютому 2024 року Pump.fun охопила ринок неймовірною швидкістю. До середини березня її користувацька база та активність різко зросли, і лише за шість місяців вона досягла чудового успіху, кілька разів перевершивши Ethereum за щоденним доходом.





Коли платформа Pump.fun, здавалося, збиралася злетіти, SunPump тихо набрала обертів. Запущена особисто Джастіном Саном, SunPump продемонструвала нестримне зростання з моменту свого створення, швидко поширюючи свій вплив на весь криптопростір.





У день запуску Джастін Сан активно пропагував мемкоїн-лихоманку, спричинену SunPump, і організовував події з субсидій на gas. Він скористався запуском відеоігри «Black Myth: Wukong», успішно прив’язавши SunPump до ажіотажу, пропонуючи ігри та зображення профілю на тему Wukong, підвищуючи популярність різних концептуальних токенів Wukong. Примітно, що SUNDOG, мемкоїн, випущений на SunPump, викликав ажіотаж на ринку після свого випуску, його ціна зросла в тисячу разів, що зробило його центром уваги в галузі.





Конкуренція між SunPump і Pump.fun тепер стала головною подією екосистеми Solana та ширшого ринку криптовалют. Суперництво між ними не тільки випробовує їхні технічні можливості та операційну силу, але й суттєво вплине на майбутній ландшафт і тенденції розвитку ринку мемкоїнів.









Після SUNDOG на SunPump також з'явилися інші продуктивні мемкоїни, такі як Fofar, SUNCAT і SUNWUKONG. Ці токени швидко сформували сильну присутність у галузі.





Fofar



Fofar — це не просто персонаж; він символізує інновації, прославляє творчість, технологію блокчейн і непорушні тенета дружби.



SUNCAT



SUNCAT — ще один популярний мем-проєкт на SunPump, ринкова капіталізація якого перевищує 10 млн $. Він отримав широке визнання завдяки своєму унікальному механізму управління громадою та інноваційним функціям.



SUNWUKONG



SUNWUKONG — ще один зірковий проєкт на SunPump. Його особливе культурне походження та різноманітні сценарії застосування привернули увагу та участь багатьох користувачів.







Як субпродукт SUN.io, одним із ключових факторів успіху SunPump є сильна підтримка екосистеми від TRON.





TRON, який має високі доходи від протоколів, показав дивовижні результати. Згідно з даними Messari, мережева активність TRON (транзакції, активні адреси, нові адреси тощо) продовжувала зростати у другому кварталі, причому середній щоденний обсяг транзакцій зріс на 29% порівняно з попереднім кварталом, з 4,8 мільйона до 6,3 мільйона. У червні був найвищий обсяг транзакцій за 2024 рок – понад 202,6 мільйона транзакцій. Крім того, середньодобова кількість активних адрес зросла на 31%, з 1,5 мільйона до 2 мільйонів.









Надійний розвиток TRON забезпечив ідеальну основу для вибухового зростання SunPump. TRON підтримав свою екосистему такими ініціативами, як зниження комісії за gas до 99% після запуску SunPump. Тепер транзакції SunPump у мережі TRON мають комісію за транзакцію лише 0,76 TRX за транзакцію, де середня вартість транзакції складає 0,118 $.





Засновник TRON Джастін Сан також вклав величезну кількість енергії в розвиток SunPump. Як потужний «двигун трафіку», Sun активно рекламувала SunPump і TRON у соціальних мережах, X Spaces і каналах спільноти, навіть особисто беручи участь в обговореннях мемів. Одночасно він прислухається до відгуків користувачів і спонукає команду SunPump вдосконалювати платформу. Під керівництвом Sun SunPump, швидше за все, створюватиме мем-проєкти, які будуть не лише вірусними, але й комерційними, що приверне значну увагу галузі.





Однак зростання мемкоїнів часто супроводжується суперечками. Їхня надзвичайна мінливість цін і, здавалося б, відсутність внутрішньої цінності спонукають декого розглядати їх як швидкоплинні тенденції або ринкові бульбашки, а критики стверджують, що вони порушують нормальний ринковий порядок. Проте ця незаперечна сила продовжує привертати увагу численних інвесторів.





Оскільки культура мемів продовжує процвітати, інвестори продовжуватимуть шукати найновіші та найпопулярніші інвестиційні можливості на ринку мемкоїнів.





