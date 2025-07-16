Посібник для початківців зі святкування Дня піци





Щороку 22 травня криптоспільнота відзначає "День піци". Але як пов'язані криптовалюта і піца - дві абсолютно різні речі? У цій статті розповідається про День піци - важливу річницю в історії криптовалют.







Криптоспільнота відзначає День піци, тому що це був перший випадок обміну матеріальних товарів на цифрову валюту. Bitcoin був придуманий у 2008 році, а блокчейн Bitcoin з'явився у 2009 році. Уперше Bitcoin було використано для придбання реальних товарів - двох великих піц Papa John's - 22 травня 2010 року.





Людиною, яка реально купила піцу за Bitcoin, був Ласло Ханеч, програміст, який живе у США. Ханеч написав на інтернет-форумі, присвяченому Bitcoin, питання про те, чи готовий хто-небудь обміняти 10 000 Bitcoin на дві піци. У дні зародження Bitcoin інтернет-форуми були важливими майданчиками для обміну інформацією про криптовалюту. Ханеч подумав, що якщо він зробить запит там, то хтось відгукнеться на нього.





На це прохання відповів Джеремі Стардівент. Стардівент на той час був студентом, який жив у Лондоні, і замовив для Ханеча піцу в магазині, який він знайшов в Інтернеті. Звісно, замовлення було зроблено за кредитною карткою, але Ханеч заплатив Стардівенту в Bitcoin, тож цей день вважається "першим днем купівлі реального товару за Bitcoin" (це було до появи першої у світі біржі Bitcoin).





У той час, коли Ханеч купував піцу, ціна Bitcoin становила приблизно $0,0041. Таким чином, 10 000 BTC коштували приблизно $41, що було цілком розумною ціною за дві піци.







17 травня 2023 року, коли було написано цю статтю, 1 Bitcoin коштує близько 27 000 $. Це означає, що сьогодні 10 000 Bitcoin коштували б близько 270 млн $, це просто приголомшлива сума, що дозволяє купити величезну кількість піци.





Наведений нижче графік TradingView показує, що ціна Bitcoin зростає досить швидко, особливо з 2020 року.









Криптоактиви, як і раніше, широко використовуються в інвестиційних цілях, але Bitcoin ще не отримав широкого визнання як засіб оплати повсякденних товарів і послуг. Проте платежі в Bitcoin поступово приймаються у все більшій кількості магазинів, зокрема в магазині електроніки Bic Camera, який приймає платежі в Bitcoin.



