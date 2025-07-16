Комісія за спотову торгівлю —це витрати, понесені при купівлі або продажу криптовалют на спотовому ринку, які відрізняються на різних торгових платформах. Порівняння ставок комісій за спотову торгівлюКомісія за спотову торгівлю —це витрати, понесені при купівлі або продажу криптовалют на спотовому ринку, які відрізняються на різних торгових платформах. Порівняння ставок комісій за спотову торгівлю
50% знижка на комісію за спотову торгівлю для власників MX

16 липня 2025
Комісія за спотову торгівлю —це витрати, понесені при купівлі або продажу криптовалют на спотовому ринку, які відрізняються на різних торгових платформах. Порівняння ставок комісій за спотову торгівлю на різних платформах і вибір платформи з відносно нижчими комісіями може допомогти знизити витрати на торгівлю.

Комісії за спотову торгівлю на платформі MEXC


1. Комісії за спотову торгівлю за звичайних обставин


Ставки комісії за спотову торгівлю на платформі MEXC: для мейкерів — 0%, для тейкерів — 0,05%.

Наразі на MEXC відсутня комісія за торгівлю деякими популярними торговими парами, а саме: XRP/USDT, XRP/USDC.

2. 50% знижка на комісію за спотову торгівлю для власників MX


Якщо ви утримуєте MX і маєте на своєму спотовому рахунку мінімум 500 MX протягом 1 днів поспіль, ви можете скористатися 50% знижкою на комісію за спотову торгівлю.


Кількість MX на вашому акаунті визначається на основі знімків платформи. Щодня у випадковий час робляться три знімки, і найменша кількість, зафіксована на одному з них, використовується для визначення того, чи виконані умови для цього дня. Як тільки умови щодо кількості та числа днів будуть виконані, ви автоматично матимете право на знижку, починаючи з наступного дня о 00:00 (UTC+8). Можливі затримки в статистиці даних.


3. Комісії за спотову торгівлю, коли ввімкнено відрахування МХ


Якщо ввімкнути функцію відрахування MX перед початком торгівлі на споті, ви можете скористатися знижкою в розмірі 20%. Якщо наявних у вас MX недостатньо для покриття комісії за торгівлю, система автоматично переключиться на застосування стандартних ставок комісії платформи.

Внизу головної сторінки MEXC клацніть на [Комісії], щоб перейти на сторінку торгових комісій. На цій сторінці клацніть [Отримайте знижку на комісію за торгівлю до ‎50%], потім клацніть на [Увімкнути зараз] праворуч від "Знижка 20% на комісію за торгівлю", щоб налаштувати.


Зверніть увагу, що якщо ви відповідаєте вимогам утримання MX для отримання знижки на комісію за торгівлю, а також увімкнули функцію відрахування MX, платформа застосує вищу знижку. Тобто буде застосована знижка за утримання MX. Знижка за утримання MX і знижка, пов'язана з відрахуванням MX, не можуть бути застосовані одночасно.

Якщо ви не відповідаєте вимогам щодо утримання MX для знижки, але увімкнули функцію відрахування MX, знижка, пов'язана з відрахуванням MX, буде застосована, коли система розрахує вашу комісію за спотову торгівлю.

4. Порівняння комісії на спотову торгівлю за різних умов


Ставки комісії за спотову торгівлю за вищезазначених умов можна підсумувати наступним чином:

Стандартна ставка комісії
Ставка комісії, пов'язана з відрахуванням MX
Знижена ставка комісії за утримання MX
Мейкер
0%
0%
0%
Тейкер
0,05%
0,04%
0,025%

Щоб дізнатися більше про ставки комісії за торгівлю на MEXC, перегляньте https://www.mexc.com/uk-UA/fee. Ставки комісії можуть відрізнятися в залежності від країни або регіону. Будь ласка, ознайомтесь зі ставками на сторінці ставок комісії.

Відмова від відповідальності: ця стаття не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Користувачі несуть повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і ця платформа не несе жодної відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.


Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

