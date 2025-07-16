50% знижка на комісію за спотову торгівлю для власників MX





Комісія за спотову торгівлю —це витрати, понесені при купівлі або продажу криптовалют на спотовому ринку, які відрізняються на різних торгових платформах. Порівняння ставок комісій за спотову торгівлю на різних платформах і вибір платформи з відносно нижчими комісіями може допомогти знизити витрати на торгівлю.













Ставки комісії за спотову торгівлю на платформі MEXC: для мейкерів — 0%, для тейкерів — 0,05%.





Наразі на MEXC відсутня комісія за торгівлю деякими популярними торговими парами, а саме: XRP/USDT, XRP/USDC.









Якщо ви утримуєте MX і маєте на своєму спотовому рахунку мінімум 500 MX протягом 1 днів поспіль, ви можете скористатися 50% знижкою на комісію за спотову торгівлю.





Кількість MX на вашому акаунті визначається на основі знімків платформи. Щодня у випадковий час робляться три знімки, і найменша кількість, зафіксована на одному з них, використовується для визначення того, чи виконані умови для цього дня. Як тільки умови щодо кількості та числа днів будуть виконані, ви автоматично матимете право на знижку, починаючи з наступного дня о 00:00 (UTC+8). Можливі затримки в статистиці даних.













Якщо ввімкнути функцію відрахування MX перед початком торгівлі на споті, ви можете скористатися знижкою в розмірі 20%. Якщо наявних у вас MX недостатньо для покриття комісії за торгівлю, система автоматично переключиться на застосування стандартних ставок комісії платформи.





Внизу головної сторінки MEXC клацніть на [Комісії], щоб перейти на сторінку торгових комісій. На цій сторінці клацніть [Отримайте знижку на комісію за торгівлю до ‎50%], потім клацніть на [Увімкнути зараз] праворуч від "Знижка 20% на комісію за торгівлю", щоб налаштувати.









Зверніть увагу, що якщо ви відповідаєте вимогам утримання MX для отримання знижки на комісію за торгівлю, а також увімкнули функцію відрахування MX, платформа застосує вищу знижку. Тобто буде застосована знижка за утримання MX. Знижка за утримання MX і знижка, пов'язана з відрахуванням MX, не можуть бути застосовані одночасно.





Якщо ви не відповідаєте вимогам щодо утримання MX для знижки, але увімкнули функцію відрахування MX, знижка, пов'язана з відрахуванням MX, буде застосована, коли система розрахує вашу комісію за спотову торгівлю.









Ставки комісії за спотову торгівлю за вищезазначених умов можна підсумувати наступним чином:



Стандартна ставка комісії Ставка комісії, пов'язана з відрахуванням MX Знижена ставка комісії за утримання MX Мейкер 0% 0% 0% Тейкер 0,05% 0,04% 0,025%





https://www.mexc.com/uk-UA/fee Щоб дізнатися більше про ставки комісії за торгівлю на MEXC, перегляньте. Ставки комісії можуть відрізнятися в залежності від країни або регіону. Будь ласка, ознайомтесь зі ставками на сторінці ставок комісії.



