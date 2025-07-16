5 основних особливостей Nillion Network та її механізм захисту даних





Оскільки витоки даних стають все більш поширеними, Nillion Network виходить на перший план у сфері захисту конфіденційності даних. Завдяки своїй інноваційній технології «Сліпих обчислень» (Blind Computation), Nillion докорінно змінює захист приватності даних. Ця передова безпечна обчислювальна мережа має на меті забезпечити децентралізовану довіру для високовартісних і чутливих даних, подібно до того, як блокчейн децентралізує транзакції.





Основна інновація Nillion полягає в здатності обробляти та обчислювати зашифровані дані без необхідності їх розшифровки, що усуває ризики безпеки, властиві традиційній обробці даних.









1) Двошарова архітектура мережі

Nillion складається з двох шарів: Petnet і nilChain.

Petnet відповідає за зберігання та обчислення зашифрованих даних.

nilChain забезпечує функціональність платежів та заохочує учасників мережі, гарантуючи чіткий поділ функцій та спеціалізацію.





2) Технологія «сліпих модулів»

Система поєднує в собі три основні технологічні модулі:

nilDB : безпечне рішення для бази даних, яке підтримує шифрування та децентралізоване зберігання.

nilAI : безпечно запускає моделі ШІ в середовищі довіреного виконання (TEE).

nilVM: дозволяє децентралізоване підписання даних за допомогою багатосторонніх обчислень (MPC).





3) Багатошарові технології захисту конфіденційності

Nillion інтегрує безпечні багатосторонні обчислення (MPC), гомоморфне шифрування (HE) та середовище довіреного виконання (TEE), що дає змогу розробникам обирати найкраще рішення для безпеки залежно від їхніх потреб.





4) Децентралізована модель довіри

Довіра розподіляється між кластером нодів мережі, що унеможливлює доступ будь-якого окремого нода до повних даних, суттєво знижуючи ризик витоку інформації.





5) Зручні інструменти для розробників

Nillion пропонує комплексний набір SDK та API, що знижує перешкоди для впровадження розробниками передових технологій конфіденційності.









Екосистема Nillion пропонує інноваційні продукти, створені для різних галузей із високими вимогами до конфіденційності:





Зберігає зашифровані спільні дані в кластерах нодів nilDB, пропонуючи вищий рівень безпеки порівняно з традиційними базами даних.

Ідеально підходить для підприємств, що керують конфіденційними даними клієнтів, та медичних установ, які захищають інформацію щодо пацієнтів.





API моделі штучного інтелекту зі захистом конфіденційності, сумісний з OpenAI та безпечно працює в TEE.

Підходить для медичної діагностики, фінансового консультування та інших ШІ-програм, що працюють із чутливими даними.





Використовує порогову технологію ECDSA для безпечних цифрових підписів, гарантуючи, що приватні ключі залишаються розподіленими під час операцій з підписання.

Розроблено для інтеграцій з DeFi, багатостороннє схвалення транзакцій та інших сценаріїв безпечного підписання.





Поєднує генерацію з доповненим пошуком (RAG), та технології підсилення конфіденційності, що дозволяє використовувати зашифровані дані для ШІ-програм.

Чудово підходить для пошуку в закритих базах даних та генерації захищеного контенту.









У секторі приватних обчислень Nillion стикається з конкуренцією з боку мереж, таких як Secret Network та Oasis Network, але зберігає сильні конкурентні переваги:





На відміну від конкурентів, які зосереджуються на одній технології конфіденційності, Nillion гнучко інтегрує кілька технологій для покращення конфіденційності, що розширює спектр застосувань.





Модуль сліпих обчислень (Blind Module) від Nillion спрощує впровадження передових інструментів захисту конфіденційності, зменшуючи складність для розробників і бізнесів.





Розділяючи обчислення (Petnet) від заохочень (nilChain), Nillion оптимізує як продуктивність, так і механізми винагород, уникаючи обмежень одношарових архітектур.





Замість того, щоб зосереджуватися виключно на теоретичному захисті конфіденційності, Nillion ставить на перший план реальну зручність використання, розробляючи продукти, які безпосередньо задовольняють потреби користувачів.





У майбутньому Nillion планує розширити сумісність із партнеськими блокчейнами, покращити координацію модулів та ще більше децентралізувати мережу. Крім того, програма Nucleus Builder допоможе прискорити розвиток екосистеми програм.









Якщо ви хочете купити токени NIL, MEXC пропонує простий і зручний процес:





Перейдіть на вебсайт MEXC та увійдіть до свого акаунту.

Якщо ви новачок на MEXC, ознайомтеся з цим посібником , щоб почати роботу.





Додайте USDT або інші криптовалюти до свого акаунту MEXC.





Введіть "NIL" у рядок пошуку, потім виберіть торгову пару NIL/USDT.





Виберіть тип ордера, введіть суму і ціну, потім підтвердьте транзакцію.









Як новатор у сфері «сліпих обчислень», Nillion Network прокладає шлях до нової парадигми обробки конфіденційних даних. Її унікальні технології можуть стати ключовим елементом для створення безпечнішого та більш конфіденційного цифрового простору.

В епоху, коли конфіденційність даних є надзвичайно важливою, ніж будь-коли, Nillion виділяється мультитехнологічною інтеграцією, модульною архітектурою та сильним зосередженням на зручності використання, позиціонуючи себе як лідера наступного покоління безпечних обчислень.



