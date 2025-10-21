Індексна ціна, справедлива ціна та торгова ціна на ринку









Індексна ціна — це середньозважена ціна базового активу на основних спотових біржах. У міру зміни ціни базового активу індексна ціна постійно оновлюється, щоб відображати справедливу ринкову вартість ф'ючерсної пари. MEXC вибирає ціни з основних бірж як джерело кожного ф'ючерсного індексу, гарантуючи, що ціноутворення її ф'ючерсів базується на ринкових даних у режимі реального часу.





Метою встановлення індексної ціни є зменшення ризику, спричиненого волатильністю цін і маніпулюванням ринком, забезпечуючи більш стабільну орієнтовну ціну.









Індексна ціна = (Середньозважений показник на біржі A × Ціна базового активу на біржі A + Середньозважений показник на біржі B × Ціна базового активу на біржі B + ... + Середньозважений показник на біржі N × Ціна базового активу на біржі N)





Середньозважений показник на біржі S = Вага біржі S / Загальна вага

Загальна вага = Вага біржі A + Вага біржі B + ... + Вага біржі N





MEXC періодично оновлюватиме компоненти та ваги індексу. Якщо виникнуть екстремальні ринкові умови або аномальні відхилення цін, MEXC вживе додаткових захисних заходів, включаючи, зокрема, зміну компонентів і ваги індексу без попереднього повідомлення.









Якщо ринкові дані певної біржі постійно затримуються або суттєво відхиляються від ринкових, її цінові дані будуть виключені з розрахунку індексу. Щойно якість даних із виключеної біржі повернеться до нормального стану, вони будуть повторно інтегровані в розрахунок.





Якщо спотова ціна певної біржі відхиляється від медіани всіх інших бірж на ±1%, MEXC запровадить механізм захисту цін і виключить спотову ціну цієї біржі (за екстремальних ринкових умов платформа може скоригувати середній коефіцієнт відхилення для певних торгових пар або вносити власні корективи).









Справедлива ціна розраховується на основі індексної ціни та ковзної середньої на основі витрат.





Задля підвищення стабільності ринку та зменшення непотрібної примусової ліквідації під час аномальних ринкових коливань, безстрокові ф’ючерси MEXC використовують спеціально розроблену систему маркування справедливої ціни. Замість використання останньої ціни система встановлює справедливу ціну. Це допомагає запобігти непотрібним відхиленням між ринковою ціною та індексною ціною, спричиненим маніпулюванням ринком або браком ліквідності, таким чином уникаючи непотрібної примусової ліквідації.





На сторінці торгівлі MEXC Ф'ючерси ви можете переглянути справедливу ціну торгової пари праворуч від неї. Крім того, ви можете налаштувати свічковий графік для відображення справедливої ціниу верхній частині графіка.













Справедлива ціна = Медіана (преміум за ставку фінансування, справедлива ціна на основі середньої ціни, остання ціна)





Преміум за ставку фінансування = Індексна ціна × (1 + Остання ставка фінансування × (Кількість годин до наступного розрахунку фінансування / Період розрахунку фінансування в годинах))

Справедлива ціна на основі середньої ціни = Індексна ціна + Ковзна середня базового активу (конкретний період) = Індексна ціна + Ковзна середня [(Найкраща ціна бід + Найкраща ціна аск) / 2 - Індексна ціна]

Остання ціна — це ціна останньої транзакції з ф'ючерсами, яка оновлюється в режимі реального часу.









Справедлива ціна впливає лише на ціну ліквідації та нереалізований PNL, вона не впливає на реалізований PNL.





Тобто під час виконання ордерів користувачів MEXC, вони можуть негайно побачити додатний або від'ємний нереалізований PNL. Це відбувається через невелике відхилення між справедливою ціною та останньою ціною. Це нормальне явище і не означає, що користувачі MEXC зазнають збитків, але вони повинні звернути увагу на ціну примусової ліквідації, щоб уникнути передчасної примусової ліквідації.









Торгова ціна на ринку означає ціну, за якою ф’ючерсні пари миттєво торгуються в книзі ордерів MEXC.





Ви можете переглянути цю ціну у вкладці Угоди на ринку під книгою ордерів на сторінці торгівлі ф’ючерсами MEXC.

















Відкрийте сторінку торгівлі ф'ючерсами на MEXC. Наведіть курсор миші на: Остання ціна ▼, Індексна ціна ▼ або Справедлива ціна ▼ над свічковим графіком, і з'явиться спадне меню з трьома варіантами цін. Клацніть, щоб вибрати ціну, яку ви хочете використовувати для перемикання між ними.













1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться Ф'ючерси внизу.

2) На сторінці торгівлі ф'ючерсами торкніться позначки свічки у верхньому правому куті.

3) На сторінці свічкового графіку торкніться піктограми повороту екрану вгорі праворуч.

4) У горизонтальному режимі перегляду свічкового графіку торкніться Остання ціна ▼, Індексна ціна ▼ або Справедлива ціна ▼ у верхньому правому куті, і з'явиться спадне меню з трьома варіантами цін. Торкніться, щоб вибрати ціну, яку ви хочете використовувати для перемикання між ними.









