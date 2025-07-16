2025 – рік, що змінить правила гри для Web3 (ключові прогнози від Equilibrium)

З наближенням 2025 року екосистема Web3 готується до кардинального зростання. Останні прогнози Equilibrium пропонують дорожню карту того, що буде, зосереджуючись на масштабованості, конфіденційності та кросчейн співпраці. Ось короткий огляд основних подій, які сформують простір блокчейну:









1.1 Кількість рішень для масштабування Ethereum (рівня 2/рівня 3) перевищить 2000

До 2025 року екосистема Ethereum відчує стрімке зростання кількості рішень для масштабування — зі 120 до понад 2000, завдяки ролапам для конкретних застосунків та корпоративним рішенням рівня 2 (наприклад, Coinbase, Kraken).





1.2 Показник масштабування Ethereum зросте у понад 200 разів

Оскільки технології рівня 2/рівня 3 продовжують розвиватися, прогнозується, що показник масштабування Ethereum зросте у понад 200 разів. Рішення для масштабування на основі ролапу ефективно зменшать перевантаження основного блокчейна Ethereum, що сприятиме появі ширшого спектру застосунків в екосистемі Ethereum.





1.3 Пропускна здатність транзакцій Solana за секунду перевищить 5000

Solana, відома своєю високою пропускною здатністю, продовжить покращувати свої показники. Очікується, що до 2025 року кількість транзакції без права голосу досягне понад 5000 в секунду (TPS) завдяки ключовим оновленням, таким як клієнт Firedancer, та оптимізації продуктивності.









1.4 Понад 80% даних рівня 2/рівня 3 буде опубліковано на альтернативних рівнях DA

Прогнозується, що до 2025 року понад 80% даних рівня 2/рівня 3 будуть публікуватися на альтернативних рівнях DA, таких як Celestia і EigenDA, завдяки постійному вдосконаленню рівнів доступності даних (Data Availability – DA). Це зменшить навантаження на основний блокчейн Ethereum, підвищивши масштабованість та ефективність мережі.





1.5 Масштабування на основі ZK перевершує оптимістичні ролапи

Очікується, що в міру розвитку технології ZK, рішення на основі ZK (наприклад, Starknet, ZK Sync) перевершать оптимістичні ролапи. Ці рішення пропонують підвищену швидкість транзакцій, зменшену затримку і покращену безпеку.





1.6 Ліміт gas у мережі Ethereum подвоюється до 60 мільйонів

Очікується, що до 2025 року ліміт gas на блок Ethereum подвоїться до 60 мільйонів, що дозволить мережі обробляти більше транзакцій і даних.





1.7 Кожен блок Ethereum буде перевірятися за допомогою доказів ZK

Докази ZK стануть стандартом для перевірки блоків Ethereum до 2025 року, що забезпечить більш ефективну перевірку блоків і знизить витрати на перевірку.





1.8 zkVM загального призначення зможуть підтверджувати блоки основної мережі Ethereum за 30 секунд

Технологія віртуальних машин із нульовим розголошенням (zkVM) стане критично важливим компонентом масштабованості Ethereum. Очікується, що до 2025 року zkVM зможуть підтверджувати блоки основної мережі Ethereum за 30 секунд, тим самим прискорюючи перевірку транзакцій та розповсюдження інформації.





1.9 Децентралізовані докази ZK

До кінця 2025 року понад 90% всіх кросблокчейн-доказів ZK будуть генеруватися децентралізовано, що підвищить стійкість до цензури й ефективність екосистеми блокчейну.









2.1 Застосунки на блокчейні для захисту конфіденційності матимуть свій «момент ChatGPT»

До 2025 року захист конфіденційності стане невід'ємним елементом технології блокчейну. Очікується, що завдяки зростаючому попиту застосунки на блокчейні, орієнтовані на захист конфіденційності, увійдуть у фазу значного зростання, подібно до проривів, які спостерігаються в технологіях штучного інтелекту. Ці досягнення забезпечать користувачам посилений захист конфіденційності та безпеку даних.





2.2 Бібліотека дешифрування порогових значень MPC від Zama стане стандартом де-факто

Очікується, що бібліотека дешифрування багатосторонніх обчислень (MPC) від Zama стане стандартом де-факто в галузі. Це значно просуне розвиток технологій захисту конфіденційності, дозволяючи безпечно обробляти і перевіряти дані в блокчейні, зберігаючи при цьому конфіденційність користувачів.





2.3 Кількість користувачів децентралізованої VPN-мережі Nym досягне 10% від мережі TOR

Децентралізована VPN-мережа Nym може стати ключовим компонентом сфери конфіденційності блокчейну. Прогнозується, що до 2025 року кількість користувачів децентралізованої VPN-мережі Nym становитиме 10% від кількості користувачів мережі TOR, що забезпечить посилений захист конфіденційності користувачам по всьому світу.





2.4 Щонайменше один великий провайдер ролапа інтегрує обчислення приватності

Очікується, що до 2025 року обчислення приватності стануть критично важливою функцією ролап-мереж. Прогнозується, що принаймні один великий провайдер ролапа (наприклад, Optimism, Arbitrum тощо) впровадить можливості обчислення приватності для підтримки застосунків на блокчейні з підвищеними вимогами до конфіденційності.





2.5 Щонайменше три стартапи сприятимуть розвитку технології непідроздільного замутнення (Indistinguishability Obfuscation – IO)

Наразі лише кілька команд, таких як Sora та Gauss Labs, працюють над впровадженням технології непідроздільного замутнення (IO). З огляду на її потенціал, очікується, що до 2025 року IO приверне більше уваги, і щонайменше три стартапи отримають венчурні інвестиції для прискорення її розвитку та розширення сфери застосування.





2.6 Рівень впровадження зашифрованих мемпулів залишатиметься низьким

Хоча технологія зашифрованих мемпулів має потенціал для пом'якшення шкідливих MEV-атак, таких як фронтальний біг та сендвіч-атак, очікується, що її впровадження залишиться на рівні нижче 10%. Це в першу чергу пов'язано зі складністю інтеграції та обмеженим попитом на ринку.









3.1 Щонайменше одна наявна мережа перейде від PoW або PoS на BFT до консенсусу на основі DAG

Механізм консенсусу на основі спрямованих ациклічних графіків (Directed Acyclic Graph, DAG) забезпечує більш ефективне рішення для розподілених систем, відокремлюючи спілкування (розповсюдження даних) від рівня консенсусу (лінійного впорядкування транзакцій). Структура даних DAG гарантує детерміноване впорядкування, а це означає, що поки всі ноди в кінцевому підсумку використовують один і той самий DAG, вони будуть досягати послідовного впорядкування. До 2025 року механізми консенсусу DAG отримають більш широке поширення в блокчейн-мережах, при цьому принаймні одна з існуючих мереж (наприклад, Aptos, Sui і т.д.) перейде від Proof of Work (PoW) або візантійської відмовостійкості (BFT) до консенсусу на основі DAG, тим самим значно підвищивши продуктивність мережі.





3.2 Транспортний рівень QUIC буде відкритий для компонентів безпеки, що виходять за рамки безпеки транспортного рівня (TLS)

Як інноваційний транспортний протокол, швидкі інтернет-з'єднання UDP (англ. Quick UDP Internet Connections (QUIC)) продовжує розвиватися на 2025 рік, з планами розширити підтримку компонентів безпеки, що виходять за рамки TLS. Цей перехід підвищить ефективність передачі даних і безпеку блокчейн-мереж, покращуючи їх надійність в децентралізованих застосунках. Зменшуючи тісну залежність від HTTP, QUIC отримає більш широке застосування в блокчейн-просторі. Наразі такі блокчейн-мережі, як Solana, Internet Computer і Sui вже почали впроваджувати протокол QUIC, що сприяє його широкому використанню в P2P-мережах.









4.1 Щонайменше один застосунок Solana працюватиме, використовуючи рішення для ролап/масштабування мережі

Хоча основна команда Solana надає пріоритет вдосконаленню рівня 1, мережа поступово переходить на модульний підхід. На відміну від типових рішень рівня 2, стратегія масштабування Solana спрямована на покращення роботи розробників та користувачів завдяки зменшенню затримок та розширенню простору блоків. Цей підхід добре підходить для таких застосунків, як ігри та певні DeFi-проєкти, які працюють в окремих середовищах з мінімальною залежністю від спільних даних.





До 2025 року ми очікуємо, що принаймні один застосунок Solana буде використовувати рішення для ролапу/масштабування мережі. Ці рішення нададуть користувачу безперебійну роботу, яку неможливо буде відрізнити від оригінального рівня 1. Перехід до масштабованої мережі буде майже непомітним для користувачів завдяки таким технологіям, як Magic Block або Bullet, що оптимізують продуктивність.





4.2 Понад 25% ончейн транзакцій будуть генеруватися через блокчейн-абстракцію

До 2025 року понад 25% ончейнтранзакцій будуть проводитися за допомогою блокчейн-абстракції, що дозволить користувачам взаємодіяти з децентралізованими застосунками (dApps) без потреби розуміти, який саме блокчейн вони використовують.





4.3 Більшість нових ролапів буде створено в стеках ZK з нативною взаємодією

Технологія ZK має стати основою кросчейн-співпраці в блокчейні. До 2025 року більшість нових ролапів будуть запущені на стеках ZK зі вбудованою нативною взаємодією, що ще більше посилить сумісність між різними блокчейнами і дозволить безперешкодно передавати дані та цінність.









2025 рік стане вирішальним для екосистеми Web3. Новаторські рішення для масштабування, технології, орієнтовані на конфіденційність, і механізми кросчейн-співпраці залишать помітний слід в індустрії. Простір Web3 буде поступово розвиватися в напрямку більш ефективних, безпечних і орієнтованих на конфіденційність парадигм застосунків, а майбутнє блокчейну буде розгортатися в більш різноманітній і динамічній формі, пропонуючи користувачам більший контроль, прозорість і безпеку. Завдяки постійним технологічним проривам Web3 стане наріжним каменем глобальної цифрової економіки, сприяючи переходу цифрової трансформації в абсолютно нову еру.





Як біржа з найпопулярнішими токенами, щоденними аірдропами, надзвичайно низькими комісіями та комплексною ліквідністю, MEXC завжди була лідером у сфері інновацій блокчейну, постійно досліджуючи майбутнє Web3. Ми прагнемо надати користувачам більш ефективний, безпечний та якісний досвід торгівлі. Завдяки глибокому розумінню та передовим технологіям MEXC ми допомагаємо користувачам відкривати нові можливості в цифровій економіці та брати активну участь у майбутній цифровій революції.



