З моменту зростання популярності Dogecoin (DOGE) у 2020 році, індустрія мемкоїнів вибухнула, ставши значним культурним феноменом і фінансовою силою в криптопросторі. З наближенням 2025 року мемкоїни вЗ моменту зростання популярності Dogecoin (DOGE) у 2020 році, індустрія мемкоїнів вибухнула, ставши значним культурним феноменом і фінансовою силою в криптопросторі. З наближенням 2025 року мемкоїни в
Навчання/Learn/Рекомендоване/Мемкоїноман...їнів грудня

Мемкоїноманія 2024: огляд найпопулярніших мемкоїнів грудня

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
DOGE
DOGE$0.18905-19.07%
Pepe
PEPE$0.00000688-20.18%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0.001935-2.07%
FARTCOIN
FARTCOIN$0.35476-40.20%
Babylon
BABY$0.03279-24.32%

З моменту зростання популярності Dogecoin (DOGE) у 2020 році, індустрія мемкоїнів вибухнула, ставши значним культурним феноменом і фінансовою силою в криптопросторі. З наближенням 2025 року мемкоїни все ще процвітають, а грудень 2024 року принесе на ринок деякі з найцікавіших і найприбутковіших токенів. Ми пропонуємо огляд найвидатніших токенів місяця:

Dogecoin (DOGE)



Dogecoin (DOGE), один із мемкоїнів-першопрохідців, незмінно захоплює криптосвіт своїм унікальним шармом і пристрасною спільнотою. Хоча *URLS-DOGE_USDT*, можливо, не зазнав найбільшого стрибка ціни під час ажіотажу навколо мемкоїнів у грудні 2024 року, він продовжує домінувати завдяки сильній ринковій капіталізації та дивовижному обсягу торгівлі. Успіх DOGE пов'язаний не лише з його технологіями — він зумовлений його жвавою спільнотою та стійким культурним впливом, що робить його лідером у світі мемкоїнів.

Pepe (PEPE)



Натхненний одіозним інтернет-мемом, Pepe (*URLS-PEPE_USDT*) пережив стрімке зростання в грудні після того, як Ілон Маск опублікував кілька пов’язаних з Pepe мемів. Це призвело до того, що його ринкова капіталізація перевищила 11,3 мільярда $, що є історичним максимумом. Вплив Маска ще раз демонструє тісний зв’язок між мемкоїнами та знаменитостями у соціальних мережах.

Apple Dog (APPLE)



Apple Dog, чарівна сенсація TikTok, привернула увагу Інтернету своєю любов'ю до яблук. Вірусне відео, яке захопило велику кількість людей, набрало понад 170 мільйонів переглядів до 8 грудня. Вибуховий ріст токена *URLS-APPLE_USDT* почався 4 грудня. Хоча початкова реакція ринку була спокійною, ціна швидко злетіла, досягнувши разючого максимуму в 0,7185 $ перш ніж відчути невелику корекцію. Ажіотаж лише зріс, коли відомий інвестор Марк Андріссен у публікації в X назвав собаку «хорошим хлопчиком», що ще більше посилило імпульс токена APPLE. Поєднання штучного інтелекту, популярності у TikTok і святкового маркетингу дозволило APPLE увійти до списку видатних мемкоїнів на ринку.

Fartcoin (FARTCOIN)



Поява Fartcoin була натхненна моделлю ШІ Terminal of Truths, яка з гумором згадувала про насолоду Маска звуками пукання та функцію звуку пукання Тесли. Саме це стало поштовхом до створення Fartcoin, який швидко привернув увагу ринку після свого офіційного запуску 18 жовтня.

13 грудня Марк Андріссен, засновник a16z, поширив допис у X про Fartcoin, який став вірусним і набрав 2,5 мільйона переглядів. Пізніше того ж дня акаунт Solana Daily опублікував п'ять найкращих мемкоїнів на основі ШІ, де Fartcoin посів перше місце, привернувши 525 000 переглядів за короткий час.

Це призвело до різкого зростання *URLS-FARTCOIN_USDT*, при цьому ринкова капіталізація підскочила на 10% і наблизилася до 800 мільйонів $. У період з 8 до 18 грудня вартість Fartcoin стрімко зросла, зрештою перевищивши 1 мільярд $, зміцнивши своє місце як беззаперечного короля ШІ-мемкоїнів.

Baby Doge Coin (BABYDOGE)



Baby Doge Coin, спіноф DOGE, здійснив величезний стрибок у ціні після того, як Ілон Маск опублікував грайливі зображення собак. Це спричинило зростання *URLS-BABYDOGE_USDT* на 90% за один день, підкреслюючи постійний вплив дописів Маска на ціни мемкоїнів.


Brett (BRETT)



Brett, персонаж із коміксу Метта Ф’юрі «Boy's Club» («Клуб хлопців»), є частиною того самого всесвіту, що і Pepe the Frog, і відомий як найкращий друг Pepe у мережі Base. Brett здобув велику кількість прихильників завдяки своєму вільному гумористичному образу та пристрасті до ігор.

На початку грудня ціна *URLS-BRETT_USDT* різко зросла, перевищивши 0,2342 $, а його ринкова капіталізація досягла 2,5 мільярда $. На цей час, попри ринкові коливання, ринкова капіталізація Brett залишається стабільною на рівні близько 1,3 мільярда $, міцно утримуючи провідну позицію в екосистемі мемів мережі Base.

Griffain (GRIFFAIN)



Griffain — це мемкоїн-проєкт, зосереджений на екосистемі Solana, який прагне стати головним гравцем як у DeFi, так і в соціальних секторах. Проєкт присвячений глибокій інтеграції з блокчейном Solana, пропонуючи інвесторам більше вибору та можливостей. Крім того, Griffain бере активну участь у розбудові спільноти, сприяючи тісним зв'язкам і взаємодії з інвесторами та ентузіастами.

З моменту запуску *URLS-GRIFFAIN_USDT* його ринкова капіталізація різко зросла, тепер перевищивши 300 мільйонів $ і постійно перевищуючи попередні максимуми. Це вибухове зростання відображає сильне визнання Griffain на ринку та сигналізує про величезний потенціал технології ШІ у просторі блокчейну.

Підсумок та посібник з торгівлі


Мемкоїни відомі своїм швидким зростанням, тим самим приносячи високий прибуток завдяки раннім лістингам. Платформа MEXC відома своєю швидкістю лістингу токенів, надаючи користувачам можливість увійти на ранній стадії та скористатися ринковими можливостями. Ці токени процвітають на перетині культури, технологій і спільноти, пропонуючи захопливий потенціал, але потребуючи обережності.

Як надійна глобальна біржа, MEXC пропонує ефективні варіанти торгівлі, що робить її надійною платформою для тих, хто хоче отримати вигоду від мемкоїнів.

Ось як торгувати DOGE/USDT у застосунку MEXC:

Крок 1. Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться [Торгівля].
Крок 2. Виберіть [Спот], торкніться торгової пари та знайдіть [DOGE/USDT].
Крок 3. Торкніться [Купити DOGE].


Відмова від відповідальності: ця стаття не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь-ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT