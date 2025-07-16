Мемкоїноманія 2024: огляд найпопулярніших мемкоїнів грудня

З моменту зростання популярності Dogecoin (DOGE) у 2020 році, індустрія мемкоїнів вибухнула, ставши значним культурним феноменом і фінансовою силою в криптопросторі. З наближенням 2025 року мемкоїни все ще процвітають, а грудень 2024 року принесе на ринок деякі з найцікавіших і найприбутковіших токенів. Ми пропонуємо огляд найвидатніших токенів місяця:













Dogecoin (DOGE), один із мемкоїнів-першопрохідців, незмінно захоплює криптосвіт своїм унікальним шармом і пристрасною спільнотою. Хоча *URLS-DOGE_USDT*, можливо, не зазнав найбільшого стрибка ціни під час ажіотажу навколо мемкоїнів у грудні 2024 року, він продовжує домінувати завдяки сильній ринковій капіталізації та дивовижному обсягу торгівлі. Успіх DOGE пов'язаний не лише з його технологіями — він зумовлений його жвавою спільнотою та стійким культурним впливом, що робить його лідером у світі мемкоїнів.













Натхненний одіозним інтернет-мемом, Pepe (*URLS-PEPE_USDT*) пережив стрімке зростання в грудні після того, як Ілон Маск опублікував кілька пов’язаних з Pepe мемів. Це призвело до того, що його ринкова капіталізація перевищила 11,3 мільярда $, що є історичним максимумом. Вплив Маска ще раз демонструє тісний зв’язок між мемкоїнами та знаменитостями у соціальних мережах.













Apple Dog, чарівна сенсація TikTok, привернула увагу Інтернету своєю любов'ю до яблук. Вірусне відео, яке захопило велику кількість людей, набрало понад 170 мільйонів переглядів до 8 грудня. Вибуховий ріст токена *URLS-APPLE_USDT* почався 4 грудня. Хоча початкова реакція ринку була спокійною, ціна швидко злетіла, досягнувши разючого максимуму в 0,7185 $ перш ніж відчути невелику корекцію. Ажіотаж лише зріс, коли відомий інвестор Марк Андріссен у публікації в X назвав собаку «хорошим хлопчиком», що ще більше посилило імпульс токена APPLE. Поєднання штучного інтелекту, популярності у TikTok і святкового маркетингу дозволило APPLE увійти до списку видатних мемкоїнів на ринку.













Поява Fartcoin була натхненна моделлю ШІ Terminal of Truths, яка з гумором згадувала про насолоду Маска звуками пукання та функцію звуку пукання Тесли. Саме це стало поштовхом до створення Fartcoin, який швидко привернув увагу ринку після свого офіційного запуску 18 жовтня.





13 грудня Марк Андріссен, засновник a16z, поширив допис у X про Fartcoin, який став вірусним і набрав 2,5 мільйона переглядів. Пізніше того ж дня акаунт Solana Daily опублікував п'ять найкращих мемкоїнів на основі ШІ, де Fartcoin посів перше місце, привернувши 525 000 переглядів за короткий час.





Це призвело до різкого зростання *URLS-FARTCOIN_USDT*, при цьому ринкова капіталізація підскочила на 10% і наблизилася до 800 мільйонів $. У період з 8 до 18 грудня вартість Fartcoin стрімко зросла, зрештою перевищивши 1 мільярд $, зміцнивши своє місце як беззаперечного короля ШІ-мемкоїнів.













Baby Doge Coin, спіноф DOGE, здійснив величезний стрибок у ціні після того, як Ілон Маск опублікував грайливі зображення собак. Це спричинило зростання *URLS-BABYDOGE_USDT* на 90% за один день, підкреслюючи постійний вплив дописів Маска на ціни мемкоїнів.

















Brett, персонаж із коміксу Метта Ф’юрі «Boy's Club» («Клуб хлопців»), є частиною того самого всесвіту, що і Pepe the Frog, і відомий як найкращий друг Pepe у мережі Base. Brett здобув велику кількість прихильників завдяки своєму вільному гумористичному образу та пристрасті до ігор.





На початку грудня ціна *URLS-BRETT_USDT* різко зросла, перевищивши 0,2342 $, а його ринкова капіталізація досягла 2,5 мільярда $. На цей час, попри ринкові коливання, ринкова капіталізація Brett залишається стабільною на рівні близько 1,3 мільярда $, міцно утримуючи провідну позицію в екосистемі мемів мережі Base.













Griffain — це мемкоїн-проєкт, зосереджений на екосистемі Solana, який прагне стати головним гравцем як у DeFi, так і в соціальних секторах. Проєкт присвячений глибокій інтеграції з блокчейном Solana, пропонуючи інвесторам більше вибору та можливостей. Крім того, Griffain бере активну участь у розбудові спільноти, сприяючи тісним зв'язкам і взаємодії з інвесторами та ентузіастами.





З моменту запуску *URLS-GRIFFAIN_USDT* його ринкова капіталізація різко зросла, тепер перевищивши 300 мільйонів $ і постійно перевищуючи попередні максимуми. Це вибухове зростання відображає сильне визнання Griffain на ринку та сигналізує про величезний потенціал технології ШІ у просторі блокчейну.









Мемкоїни відомі своїм швидким зростанням, тим самим приносячи високий прибуток завдяки раннім лістингам. Платформа MEXC відома своєю швидкістю лістингу токенів, надаючи користувачам можливість увійти на ранній стадії та скористатися ринковими можливостями. Ці токени процвітають на перетині культури, технологій і спільноти, пропонуючи захопливий потенціал, але потребуючи обережності.





Як надійна глобальна біржа, MEXC пропонує ефективні варіанти торгівлі, що робить її надійною платформою для тих, хто хоче отримати вигоду від мемкоїнів.





Ось як торгувати DOGE/USDT у застосунку MEXC:





Крок 1. Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться [Торгівля].

Крок 2. Виберіть [Спот], торкніться торгової пари та знайдіть [DOGE/USDT].

Крок 3. Торкніться [Купити DOGE].







