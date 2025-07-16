0G: переосмислення інфраструктури блокчейну для забезпечення високопродуктивних Web3-застосунків

0G — це революційний проєкт інфраструктури блокчейну, розроблений для підтримки високопродуктивних програм, таких як штучний інтелект ончейн, ігри та децентралізовані фінанси (DeFi). Це досягається завдяки передовим системам доступності даних і децентралізованої технології їх зберігання. Створюючи масштабовану, безпечну та ефективну платформу, 0G вирішує ключові проблеми, які тривалий час перешкоджали розвитку блокчейну, включаючи обмеження масштабованості, низьку ефективність обробки даних і погану кросчейн сумісність, наближаючи технічні можливості Web3 до стандартів користувацького досвіду Web2.









Зародження 0G Labs полягає у глибокому розумінні обмежень поточних рішень для зберігання даних у блокчейні. Оскільки блокчейн-програми продовжують стрімко розвиватися, обмеження традиційних публічних блокчейнів, особливо з точки зору зберігання даних і пропускної здатності, стають все більш очевидними. Високі витрати та неефективна обробка даних зараз є основними перешкодами для галузі. Щоб подолати ці проблеми, команда засновників 0G поставила перед собою чітке завдання: створити нескінченно масштабований рівень даних, здатний задовольнити інтенсивні вимоги блокчейн-програм майбутнього, що працюють в режимі реального часу та потребують великих обсягів даних.









0G представляє передову дворівневу архітектуру, яка забезпечує виняткову масштабованість та ефективність, розділяючи процеси зберігання та публікації даних:









Горизонтальна масштабованість: використовує розумну технологію шардингу даних, що забезпечує майже миттєвий доступ до терабайтів даних, ідеально підходить для сценаріїв з високим попитом, таких як навчання моделей штучного інтелекту ончейн та висококонкурентні ігри.





Децентралізовані заохочення: використання механізму Proof of Random Access (PoRA), де ноди сховища беруть участь у процесі, схожому на майнінг, подібному до Proof of Work (PoW). Винагороди безпосередньо пов'язані з внесками до сховища, а не зі штрафами, що значно знижує бар'єр для участі.









Ефективна доступність даних: використовує модель, засновану на принципі комітету, за умови чесної більшості. У поєднанні з верифікованими випадковими функціями (VRF) для динамічного вибору груп, це гарантує, що доступність даних може бути перевірена з використанням мінімальної пропускної здатності, усуваючи потребу в широкій передачі даних по всій мережі.





Прискорення апаратного забезпечення: інтегрує кодування з видаленням, що прискорюється графічним процесором, для одночасного підвищення ефективності зберігання та безпеки даних.









Оскільки попит на масштабування Ethereum рівня 2 зростає, поточні рівні доступності даних (DAL) виявляють критичні обмеження в обсязі пам'яті і пропускній здатності, що робить їх несумісними для програм з інтенсивним використанням даних, таких як штучний інтелект ончейн. 0G вирішує цю проблему завдяки двом провідним досягненням в галузі:





Значний приріст продуктивності: забезпечує підвищення продуктивності до 1000 разів у порівнянні з данкшардингом від Ethereum і в 4 рази у порівнянні з Firedancer від Solana, гарантуючи надійну підтримку наступної хвилі зростання обсягів даних Web3.





Дизайн на основі штучного інтелекту: 0G Storage підтримує великі обсяги даних, а в поєднанні з 0G DA дозволяє швидко створювати моделі штучного інтелекту ончейн, закладаючи основу для більш глибокої інтеграції між штучним інтелектом та блокчейном.









Забігаючи наперед, 0G зосереджується на трьох ключових напрямках розвитку:





Розширені послуги передачі даних: посилення рівня DA для підтримки більш складних програм і подолання розриву між традиційними інтернет-системами та екосистемами блокчейну.

Децентралізована екосистема ШІ: запуск ринку моделей ШІ та фреймворку розподілених обчислень для зниження порогового рівня розробки проєктів ШІ.

Управління, кероване спільнотою: перехід до моделі DAO, поступова передача повноважень з управління та прийняття рішень спільноті.









0G була заснована сильною командою експертів у галузі блокчейну, штучного інтелекту та розподілених систем. Серед ключових членів команди:





Майкл Генріх | Головний виконавчий директор

Ветеран розробки програмного забезпечення, управління продуктами та бізнес-стратегій. Він успішно масштабував кілька компаній Web2.





Мінг Ву | Головний технічний директор

Колишній старший науковий співробітник Microsoft Research Asia, має досвід роботи у сфері розробки розподілених систем зберігання даних та платформ штучного інтелекту.





Фан Лонг | Директор зі стратегії та безпеки

Поважний фахівець у галузі безпеки блокчейну та досвідчений підприємець, що забезпечує міцну основу для стратегічного та безпекового напрямку проєкту.





Томас Йао | Директор з комерційних питань

Фізик за освітою, має досвід у сфері автономного водіння та інвестування в блокчейн на ранніх стадіях. Він керує виходом проєкту на ринок та його комерційною реалізацією.





0G розширює межі можливого в інфраструктурі блокчейну завдяки технологічним інноваціям. Створюючи децентралізований і масштабований рівень даних, він прокладає шлях для програм наступного покоління, таких як штучний інтелект ончейн і метавсесвіт. Що ще важливіше, він має на меті зробити Web3 по-справжньому доступним, тобто перетворити блокчейн з нішевої технології для ентузіастів на фундаментальний рівень для всіх. Рухаючись вперед, 0G продовжить підвищувати продуктивність і разом зі спільнотою розробників створювати інтернет-екосистему наступного покоління.



