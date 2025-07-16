0G — це революційний проєкт інфраструктури блокчейну, розроблений для підтримки високопродуктивних програм, таких як штучний інтелект ончейн, ігри та децентралізовані фінанси (DeFi). Це досягається за0G — це революційний проєкт інфраструктури блокчейну, розроблений для підтримки високопродуктивних програм, таких як штучний інтелект ончейн, ігри та децентралізовані фінанси (DeFi). Це досягається за
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/0G: переосм...застосунків

0G: переосмислення інфраструктури блокчейну для забезпечення високопродуктивних Web3-застосунків

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Галузеві новини
Gravity
G$0.007472-18.08%
DeFi
DEFI$0.001401-11.77%
DAO Maker
DAO$0.0847-18.32%

0G — це революційний проєкт інфраструктури блокчейну, розроблений для підтримки високопродуктивних програм, таких як штучний інтелект ончейн, ігри та децентралізовані фінанси (DeFi). Це досягається завдяки передовим системам доступності даних і децентралізованої технології їх зберігання. Створюючи масштабовану, безпечну та ефективну платформу, 0G вирішує ключові проблеми, які тривалий час перешкоджали розвитку блокчейну, включаючи обмеження масштабованості, низьку ефективність обробки даних і погану кросчейн сумісність, наближаючи технічні можливості Web3 до стандартів користувацького досвіду Web2.

1. Історія створення: від проблем зі зберіганням даних до нескінченної масштабованості


Зародження 0G Labs полягає у глибокому розумінні обмежень поточних рішень для зберігання даних у блокчейні. Оскільки блокчейн-програми продовжують стрімко розвиватися, обмеження традиційних публічних блокчейнів, особливо з точки зору зберігання даних і пропускної здатності, стають все більш очевидними. Високі витрати та неефективна обробка даних зараз є основними перешкодами для галузі. Щоб подолати ці проблеми, команда засновників 0G поставила перед собою чітке завдання: створити нескінченно масштабований рівень даних, здатний задовольнити інтенсивні вимоги блокчейн-програм майбутнього, що працюють в режимі реального часу та потребують великих обсягів даних.

2. Технічна архітектура: дворівневий дизайн, який долає бар'єри продуктивності


0G представляє передову дворівневу архітектуру, яка забезпечує виняткову масштабованість та ефективність, розділяючи процеси зберігання та публікації даних:

2.1 Рівень зберігання даних


Горизонтальна масштабованість: використовує розумну технологію шардингу даних, що забезпечує майже миттєвий доступ до терабайтів даних, ідеально підходить для сценаріїв з високим попитом, таких як навчання моделей штучного інтелекту ончейн та висококонкурентні ігри.

Децентралізовані заохочення: використання механізму Proof of Random Access (PoRA), де ноди сховища беруть участь у процесі, схожому на майнінг, подібному до Proof of Work (PoW). Винагороди безпосередньо пов'язані з внесками до сховища, а не зі штрафами, що значно знижує бар'єр для участі.

2.2 Рівень публікації даних


Ефективна доступність даних: використовує модель, засновану на принципі комітету, за умови чесної більшості. У поєднанні з верифікованими випадковими функціями (VRF) для динамічного вибору груп, це гарантує, що доступність даних може бути перевірена з використанням мінімальної пропускної здатності, усуваючи потребу в широкій передачі даних по всій мережі.

Прискорення апаратного забезпечення: інтегрує кодування з видаленням, що прискорюється графічним процесором, для одночасного підвищення ефективності зберігання та безпеки даних.

3. Основна пропозиція цінності: переосмислення рівня даних


Оскільки попит на масштабування Ethereum рівня 2 зростає, поточні рівні доступності даних (DAL) виявляють критичні обмеження в обсязі пам'яті і пропускній здатності, що робить їх несумісними для програм з інтенсивним використанням даних, таких як штучний інтелект ончейн. 0G вирішує цю проблему завдяки двом провідним досягненням в галузі:

Значний приріст продуктивності: забезпечує підвищення продуктивності до 1000 разів у порівнянні з данкшардингом від Ethereum і в 4 рази у порівнянні з Firedancer від Solana, гарантуючи надійну підтримку наступної хвилі зростання обсягів даних Web3.

Дизайн на основі штучного інтелекту: 0G Storage підтримує великі обсяги даних, а в поєднанні з 0G DA дозволяє швидко створювати моделі штучного інтелекту ончейн, закладаючи основу для більш глибокої інтеграції між штучним інтелектом та блокчейном.

4. Дорожня карта майбутнього: поєднання Web2 та Web3


Забігаючи наперед, 0G зосереджується на трьох ключових напрямках розвитку:

Розширені послуги передачі даних: посилення рівня DA для підтримки більш складних програм і подолання розриву між традиційними інтернет-системами та екосистемами блокчейну.
Децентралізована екосистема ШІ: запуск ринку моделей ШІ та фреймворку розподілених обчислень для зниження порогового рівня розробки проєктів ШІ.
Управління, кероване спільнотою: перехід до моделі DAO, поступова передача повноважень з управління та прийняття рішень спільноті.

5. Команда засновників: поєднання технічного та комерційного лідерства


0G була заснована сильною командою експертів у галузі блокчейну, штучного інтелекту та розподілених систем. Серед ключових членів команди:

Майкл Генріх | Головний виконавчий директор
Ветеран розробки програмного забезпечення, управління продуктами та бізнес-стратегій. Він успішно масштабував кілька компаній Web2.

Мінг Ву | Головний технічний директор
Колишній старший науковий співробітник Microsoft Research Asia, має досвід роботи у сфері розробки розподілених систем зберігання даних та платформ штучного інтелекту.

Фан Лонг | Директор зі стратегії та безпеки
Поважний фахівець у галузі безпеки блокчейну та досвідчений підприємець, що забезпечує міцну основу для стратегічного та безпекового напрямку проєкту.

Томас Йао | Директор з комерційних питань
Фізик за освітою, має досвід у сфері автономного водіння та інвестування в блокчейн на ранніх стадіях. Він керує виходом проєкту на ринок та його комерційною реалізацією.

0G розширює межі можливого в інфраструктурі блокчейну завдяки технологічним інноваціям. Створюючи децентралізований і масштабований рівень даних, він прокладає шлях для програм наступного покоління, таких як штучний інтелект ончейн і метавсесвіт. Що ще важливіше, він має на меті зробити Web3 по-справжньому доступним, тобто перетворити блокчейн з нішевої технології для ентузіастів на фундаментальний рівень для всіх. Рухаючись вперед, 0G продовжить підвищувати продуктивність і разом зі спільнотою розробників створювати інтернет-екосистему наступного покоління.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT