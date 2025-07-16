У криптовалютному світі президент США Дональд Трамп визнаний дуже впливовою фігурою, відомою своїм особливим стилем і сильною позицією. Його заяви та дії часто викликають хвилювання на крипторинку, прУ криптовалютному світі президент США Дональд Трамп визнаний дуже впливовою фігурою, відомою своїм особливим стилем і сильною позицією. Його заяви та дії часто викликають хвилювання на крипторинку, пр
«Ефект Трампа» повертається: стратегічні резерви спричиняють волатильність на ринку

16 липня 2025MEXC
0m
У криптовалютному світі президент США Дональд Трамп визнаний дуже впливовою фігурою, відомою своїм особливим стилем і сильною позицією. Його заяви та дії часто викликають хвилювання на крипторинку, привертаючи широке обговорення та увагу громадськості.

З моменту вступу на посаду Трамп, якого часто називають «криптопрезидентом», контролює зміну політики уряду США щодо криптовалют від передвиборчих обіцянок до реальних планів дій. Нова адміністрація створила робочу групу з питань криптовалют для розробки нової нормативно-правової бази для криптовалют. Тим часом, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) випустила Бюлетень з бухгалтерського обліку персоналу № 122 (SAB 122), який скасовує попередню інструкцію SAB 121. Цей захід усунув бар'єри, що заважають банкам зберігати криптовалюти до отримання додаткових регуляторних вказівок.

Ця серія дій вплинула на ринок, і до кінця січня ціна Bitcoin зросла на 9,5% порівняно з попереднім місяцем. Учасники ринку почали розмірковувати над тим, чи свідчать ці події про більш дружню до криптовалют позицію адміністрації Трампа в майбутньому.

1. Перший криптовалютний саміт у Білому домі: зустріч лідерів індустрії


Одного лише заголовка «Перший криптовалютний саміт Білого дому» достатньо, щоб викликати шок у всій криптоіндустрії. 1 березня Девід Сакс, американський ШІ- і крипто-король, підтвердив у своєму пості, що 7 березня (за американським часом) в Білому домі відбудеться перший в історії криптовалютний саміт. Президент Дональд Трамп буде присутній і виступить з промовою.

Поки тривали спекуляції щодо порядку денного саміту, Девід Сакс зробив ще одну заяву, повідомивши, що на саміті 7 березня обговорюватиметься питання створення національного криптовалютного стратегічного резерву. Це відкриття значно підвищило очікування ринку щодо цієї події.

З наближенням дати саміту поступово з'являється список учасників, до якого входять керівники кількох великих криптовалютних і пов'язаних з криптовалютою компаній, зокрема Coinbase, Chainlink, Exodus і Strategy. На момент написання цієї статті серед підтверджених учасників були генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг, співзасновник Chainlink Labs Сергій Назаров, генеральний директор Exodus Джей Пі Річардсон та голова Strategy Майкл Сейлор. Крім того, генеральний директор Robinhood Влад Тенєв натякнув на X, що він також поїде до Вашингтона на саміт.

З боку адміністрації Білого дому захід проведе особисто президент Дональд Трамп у супроводі свого крипто- і ШІ-короля Девіда Сакса та Бо Хайнса, виконавчого директора Президентської ради експертів з питань цифрових активів.

2. Підтримка Трампа: каталізатор створення національного криптовалютного стратегічного резерву


Напередодні саміту пост Дональда Трампа в соціальних мережах ще більше підігрів ентузіазм ринку. Потім, ввечері 2 березня, Трамп оголосив: «Мій указ про цифрові активи доручив президентській робочій групі продовжити роботу над створенням криптовалютного стратегічного резерву, який включає XRP, SOL й ADA. Я подбаю про те, щоб США стали криптовалютною столицею світу. Ми зробимо Америку знову великою!»

Незабаром після цього він зробив ще одну заяву: «І очевидно, що BTC та ETH, як і інші цінні криптовалюти, будуть в основі резерву. Я теж люблю Bitcoin і Ethereum!»



Заяви Трампа, безсумнівно, посилили очікування щодо майбутнього криптовалютного саміту. Після своєї заяви Девід Сакс додав, що «більш цінні криптовалюти можуть бути включені до стратегічного резерву». Це ще більше підігріло ентузіазм ринку стосовно цієї ініціативи.

Слід зазначити, що дії адміністрації Трампа не є поодинокими. Щонайменше 24 штати США вже запропонували законодавство, пов'язане з потенційними резервами Bitcoin, яке може сформувати регуляторне середовище на наступні чотири роки. Це свідчить про те, що правовий статус і регуляторна база криптовалют у США поступово формуються, забезпечуючи міцніший правовий фундамент для здорового розвитку крипторинку.

3. Ринок криптовалют відскочив, а потім знову впав


Після заяв Трампа про криптовалютний стратегічний резерв та його підтримки BTC й ETH, крипторинок пережив значний сплеск.

За даними CoinGecko, загальна капіталізація криптовалютного ринку досягла 3,2 трлн $, збільшившись на 5,2% за останні 24 години. Дані MEXC показують, що *URLS-BTC_USDT* ненадовго піднявся до 94 999,99 $, відображаючи зростання за 24 години на 7,42%. Тим часом, *URLS-ETH_USDT* і *URLS-SOL_USDT* продемонстрували сильне відновлення після попередніх падінь, тоді як *URLS-XRP_USDT* і *URLS-ADA_USDT* зросли більш ніж на 20% за той же період.


Проте вже за добу ринкові настрої різко змінилися, і за одну ніч крипторинок різко обвалився. Швидкий перехід від «бичачого» до «ведмежого» тренду застав багатьох зненацька.

Згідно з даними MEXC, *URLS-BTC_USDT* ненадовго опустився нижче 83 000 USDT, перекресливши все зростання після підтримки Трампа. Схоже, що те, що рухає ринок вгору, може також його і обвалити. Судячи з усього, доля криптовалют залежить лише від слів президента.

4. Дебати навколо криптовалютного стратегічного резерву


Підтримка криптовалют з боку Трампа та майбутній криптовалютний саміт у Білому домі, безсумнівно, додали політичного імпульсу та впевненості ринку в ідеї створення національного криптовалютного стратегічного резерву. Однак ринок залишається стримано оптимістичним щодо заяв Трампа, особливо з огляду на запуск офіційного мемкоїна (*URLS-TRUMP_USDT*) до його інавгурації та повільну реакцію на криптовалютну політику після вступу на посаду. Багато хто в галузі припускає, що Трамп, швидше за все, наполягатиме на *URLS-BTC_USDT* як кращому виборі для резерву. Однак втілення цієї пропозиції в реальність, чи то шляхом переконання Федеральної резервної системи, чи то через Міністерство фінансів, зіткнеться зі значними перешкодами та часовими обмеженнями.

Створення криптовалютного стратегічного резерву викликало широку дискусію. З одного боку, державна підтримка може підвищити довіру до криптовалют і сприяти їхньому поширенню, залучивши на ринок більше інвесторів і користувачів. З іншого боку, волатильність цін і регуляторні проблеми залишаються ключовими проблемами для політиків. Розробка надійної стратегії резервування з належними заходами управління ризиками стане головним викликом для забезпечення здорового розвитку ринку криптовалют.

Незважаючи на ці виклики та невизначеності, створення стратегічного резерву криптовалют також відкриває значні можливості. Державна підтримка не лише зміцнить суспільну довіру та прийняття криптовалют, але й стимулюватиме інновації та розширить застосування технології блокчейн, заклавши міцний фундамент для довгострокового зростання ринку.

На тлі цього мінливого середовища MEXC позиціонує себе як найкращу платформу для інвесторів, пропонуючи швидкий лістинг токенів, низькі торгові комісії та високу ліквідність. Завдяки ефективному процесу розгляду та лістингу, MEXC гарантує, що інвестори можуть брати участь у нових проєктах на ранніх стадіях. Крім того, оптимізована торгова система і структура знижених комісій забезпечують економічно ефективну торгівлю, в той час як висока ліквідність створює більш стабільне середовище для користувачів.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Всі інвестиційні дії є відповідальністю користувача і не пов'язані з цим сайтом.


