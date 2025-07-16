Проєкти на базі "CAT", новий наратив в екосистемі Bitcoin. У вас уже є активи CAT20?

З моменту запуску основної мережі Fractal Bitcoin, популярні проєкти почали з'являтися, як гриби після дощу. Після раптової появи FLUX, який претендує на звання першого протоколу токенів на Fractal, швидко з'явився новий CAT Protocol, який привернув увагу громадськості та ринку.





Запитання: "А у вас уже є активи CAT20?" – стало гарячою темою у спільноті.





Згідно з офіційними джерелами, CAT Protocol – це новий протокол токенів на Bitcoin, заснований на моделі UTXO, відомий як Covenant Attested Token (CAT). Цей протокол перевіряється майнерами і використовує смартконтракти для управління випуском і переказами токенів. CAT Protocol має такі особливості:





Не потребує індексатора: набір правил токена гарантується консенсусом Bitcoin. Його дані і логіка знаходяться ончейн та не залежать від третіх сторін (наприклад, індексаторів), що знаходяться офчейн. Він переймає безпеку proof-of-work від Bitcoin.

Модульний: токени CAT можна використовувати в інших смартконтрактах для створення більш складних децентралізованих застосунків (наприклад, AMM, кредитування і стейкінг). Це надає потужні й універсальні нові будівельні блоки для розширення сфери застосування Bitcoin.

Програмовне карбування: правила карбування токенів виконуються за допомогою смартконтрактів. Транзакції з надмірним карбуванням будуть безпосередньо відхилені мережею.

Сумісніть кросчейн: CAT Protocol дозволяє здійснювати перекази активів через міст, без потреби у довірі, між різними блокчейнами, що дає змогу застосункам працювати на декількох блокчейнах.

Сумісність із SPV: токени CAT підтримують Simplified Payment Verification (SPV). Роздрібні інвестори можуть самостійно перевіряти автентичність токенів, не покладаючись на центральний сервер.





CAT Protocol підтримує як взаємозамінні токени (стандарт CAT20), так і невзаємозамінні токени (стандарт CAT721). Наразі CAT721 ще не запущений.





Хоча CAT20 спочатку привернув увагу і поширився серед користувачів, його популярність зросла не відразу. До 11 вересня ним ще можна було легко торгувати за курсом 300-500 sats/vb. Переломний момент настав 11 вересня о 23:00, коли UniSat оновив браузер Fractal і додав вкладку "CAT20". Це миттєво викликало ефект FOMO (страх втрати можливості) на ринку, що призвело до вибуху популярності CAT20, а також до зростання ціни $FB. Станом на вечір 13 вересня прогрес токенів протоколу CAT20 досяг 84,83%, їх утримували 36 100 адрес, демонструючи сильний імпульс зростання.





Це, здавалося б, випадкове оновлення викликало широкі спекуляції щодо "теорій змови" всередині спільноти. Багато хто припускає, що UniSat може бути ключовим промоутером або групою підтримки CAT20. Водночас, інша теорія, що циркулює в спільноті, полягає в тому, що команда, яка стоїть за CAT Protocol, найімовірніше, є командою sCrypt Official, яка була глибоко залучена в сферу OP_CAT протягом тривалого часу. З огляду на їхнє глибоке розуміння і досвід роботи з технологією OP_CAT, спільнота вважає, що саме команда sCrypt Official могла розробити такий всеосяжний протокол токенів. Крім того, стиль і деталі шрифту, виявлені в офіційній документації CAT Protocol, повністю відповідають встановленому стилю sCrypt Official , що ще більше підвищує довіру до цієї гіпотези.









На додаток до CAT20 від CAT Protocol, в екосистемі Bitcoin є ще два протоколи токенів OP_CAT. Засновник OPNET Денні стверджує, що CAT20 був задуманий в серпні з планом його активації після блоку 21 000 в основній мережі Fractal. Тим часом, співзасновник Taproot Wizards і Quantum Cats Уді Вертхаймер запустив протокол CATNIP, який підтримує тільки основну мережу Bitcoin.





Ці три основні протоколи токенів на базі OP_CAT створили тристоронню конкуренцію.





З початку року стрімкий розвиток і значне зростання вартості екосистеми Bitcoin призвели до швидкого підйому токенів з написами на Bitcoin як нової рушійної сили. Це не лише спричинило сильний ефект багатства на тлі ринкових коливань, але й викликало широке обговорення й увагу. Незважаючи на те, що сплеск проєктів пов'язаних з написами супроводжувався питаннями щодо логіки їхньої цінності, завзята реакція ринку, безсумнівно, вдихнула нову життєву силу в Bitcoin-спільноту, стимулюючи інновації і розвиток екосистеми.





Особливо з раптовою появою захоплення "котячими змаганнями", багато людей, ще не усвідомивши глибинного значення написів, були охоплені цим потужним трендом. У міру того, як пристрасті продовжують наростати, неминуче виникають побоювання: чи не зникне це захоплення, як і багато минулих швидкоплинних трендів, залишивши по собі бульбашку і тишу?





У відповідь на такі занепокоєння MEXC, як відповідальна торгова платформа, закликає всіх учасників ринку до раціонального інвестування. Водночас, щоб задовольнити ринковий попит, MEXC запустила зону написів на Bitcoin і ввела наднизькі комісії за торгівлю, щоб гарантувати користувачам зручний та економний досвід торгівлі.







