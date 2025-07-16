"BRC-20" наразі є гарячою темою в криптовалютній індустрії. Цей стандарт не просто новий, але й привернув до себе велику увагу через свій значний вплив на криптовалютну індустрію в цілому, наприклад, "BRC-20" наразі є гарячою темою в криптовалютній індустрії. Цей стандарт не просто новий, але й привернув до себе велику увагу через свій значний вплив на криптовалютну індустрію в цілому, наприклад,
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Основні поняття/Питання та ...ні посібник

Питання та відповіді для початківців щодо "BRC-20 Token": простий у використанні посібник

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базові концепції
TokenFi
TOKEN$0.00895-22.71%
Quack AI
Q$0.018942-26.02%
NFT
NFT$0.0000004188-2.05%
IO
IO$0.33-33.86%
ORDI
ORDI$5-32.11%

"BRC-20" наразі є гарячою темою в криптовалютній індустрії. Цей стандарт не просто новий, але й привернув до себе велику увагу через свій значний вплив на криптовалютну індустрію в цілому, наприклад, через різке зростання комісій за транзакції. У цій статті ми розглянемо BRC-20 та ознайомимося з його основами.

Q. Що таке BRC-20?

BRC-20 — це стандарт, який полегшує випуск і переказ токенів у блокчейні Bitcoin. Його здатність легко випускати токени в мережі Bitcoin призвела до створення багатьох токенів з моменту його запуску.

BRC-20 був винайдений інженером на ім'я Домо в березні цього року. BRC розшифровується як "Bitcoin Request for Comment".

Q. Як працює BRC-20?

BRC-20 використовує протокол під назвою Ordinal, який спочатку був створений для полегшення роботи Bitcoin NFT.

Токени Bitcoin однакової вартості не можуть стати NFT, оскільки вони не відрізняються від інших Bitcoin тієї ж вартості. Але протокол записує зображення і текст у блокчейні, що робить цей Bitcoin як NFT.

Хоча BRC-20 створений на основі протоколу, який спочатку призначався для створення NFT, тепер він спростив створення різноманітних токенів (які не є NFT).

Токени, створені за допомогою BRC-20, не використовують "смартконтракти", які автоматично виконують контракти, але дозволяють здійснювати угоди між користувачами, зберігаючи JSON-файли в мережі Bitcoin. JSON — це формат файлів для зберігання структурованих даних. Він широко використовується для криптовалют і блокчейнів, але не може виконувати складні операції, необхідні для смартконтрактів.

Q. Скільки токенів було створено на BRC-20?

Оскільки BRC-20 — це технологія, яка спрощує створення токенів у блокчейні Bitcoin, за допомогою неї було створено величезну кількість різних типів токенів.

За даними BRC-20.io, станом на 13 травня було створено понад 14 000 різних токенів. Загальна ринкова капіталізація цих токенів становить 530 млн $. Станом на 13 травня обсяг торгівлі за 24 години цими токенами склав 200 млн $.

Q. На які монети варто звернути увагу на BRC-20?

Токеном з найбільшою ринковою капіталізацією та ліквідністю (обсяг торгівлі за 24 години) на BRC-20 є Ordinals (ORDI). За даними BRC-20.io, ринкова капіталізація ORDI становила 330 млн $, а обсяг торгівлі за 24 години станом на 13 травня був 200 млн $.

13 травня 2023 року на ORDI припадала більша частина ринкової капіталізації та обсягу торгівлі за 24 години токенів, створених BRC-20. На BRC-20 було створено низку мемкоїнів, що походять від інтернет-мемів, але вони далекі від ринкової капіталізації та обсягу торгівлі, як ORDI. У міру того, як біржі стануть більш сумісними з BRC-20, інші токени теж будуть котируватися, і ситуація може змінитися.

Q. Як BRC-20 загалом вплине на ринок криптовалют?

Вплив BRC-20 більше не обмежується токенами, створеними на BRC-20.

З моменту запуску BRC-20 кількість транзакцій BRC-20 у блокчейні Bitcoin кілька разів перевищила кількість звичайних транзакцій BTC. Токени, згенеровані за допомогою BRC-20, переповнили мережу Bitcoin, а комісія за переказ Bitcoin досягла найвищого рівня за останні два роки. BRC-20 став серйозною проблемою для мережі Bitcoin. Багато хто бачив новини про те, що деякі біржі тимчасово призупинили перекази Bitcoin через переповненість мережі.

У зв'язку з підвищенням комісій за транзакції з'явилося багато думок з цього приводу. Вищі комісії стимулюють майнерів захищати надійну безпеку Bitcoin, в той час як інші користувачі Bitcoin змушені нести витрати. У будь-якому випадку, підвищення комісій BRC-20 суттєво вплинуло на середовище торгівлі Bitcoin.

Q. Якого розвитку подій можна очікувати в майбутньому?


BRC-21, наступник BRC-20, вже знаходиться в розробці. Як тільки розробка буде завершена, токени, створені на інших блокчейнах, зможуть випускатися і на блокчейні Bitcoin.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам

Посібник для початківців: що таке стоп-лімітний ордер і як налаштувати його на MEXC, щоб зафіксувати прибуток і запобігти збиткам

Ринок криптовалют є волатильним: ціни можуть різко змінюватися, і навіть незначні затримки можуть призвести до втрати можливостей чи зайвих збитків. Стоп-лімітний ордер — це поширений інструмент автом

Лімітні ордери — це просто: як торгувати ефективніше

Лімітні ордери — це просто: як торгувати ефективніше

У криптовалютній торгівлі лімітні ордери є ключовим торговим інструментом, що дозволяє інвесторам точно контролювати ціну виконання угод.1. Що таке лімітний ордер1.1 ВизначенняЛімітний ордер дозволяє

Що таке копі-трейдинг

Що таке копі-трейдинг

Копі-трейдинг ─ це інвестиційна стратегія в торгівлі криптовалютою, яка дозволяє інвесторам автоматично копіювати торгові дії інших досвідчених трейдерів. Це дуже зручна інвестиційна стратегія для поч

Розуміння спотової торгівлі

Розуміння спотової торгівлі

Торгівля криптовалютою зазвичай поділяється на дві категорії: спотова торгівля та ф'ючерсна торгівля.Спотова торгівля — це купівля або продаж цифрових активів на ринку, тобто обмін двох криптовалют і

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT