Питання та відповіді для початківців щодо "BRC-20 Token": простий у використанні посібник





"BRC-20" наразі є гарячою темою в криптовалютній індустрії. Цей стандарт не просто новий, але й привернув до себе велику увагу через свій значний вплив на криптовалютну індустрію в цілому, наприклад, через різке зростання комісій за транзакції. У цій статті ми розглянемо BRC-20 та ознайомимося з його основами.





Q. Що таке BRC-20?





BRC-20 — це стандарт, який полегшує випуск і переказ токенів у блокчейні Bitcoin. Його здатність легко випускати токени в мережі Bitcoin призвела до створення багатьох токенів з моменту його запуску.





BRC-20 був винайдений інженером на ім'я Домо в березні цього року. BRC розшифровується як "Bitcoin Request for Comment".





Q. Як працює BRC-20?





BRC-20 використовує протокол під назвою Ordinal, який спочатку був створений для полегшення роботи Bitcoin NFT.





Токени Bitcoin однакової вартості не можуть стати NFT, оскільки вони не відрізняються від інших Bitcoin тієї ж вартості. Але протокол записує зображення і текст у блокчейні, що робить цей Bitcoin як NFT.





Хоча BRC-20 створений на основі протоколу, який спочатку призначався для створення NFT, тепер він спростив створення різноманітних токенів (які не є NFT).





Токени, створені за допомогою BRC-20, не використовують "смартконтракти", які автоматично виконують контракти, але дозволяють здійснювати угоди між користувачами, зберігаючи JSON-файли в мережі Bitcoin. JSON — це формат файлів для зберігання структурованих даних. Він широко використовується для криптовалют і блокчейнів, але не може виконувати складні операції, необхідні для смартконтрактів.





Q. Скільки токенів було створено на BRC-20?





Оскільки BRC-20 — це технологія, яка спрощує створення токенів у блокчейні Bitcoin, за допомогою неї було створено величезну кількість різних типів токенів.





За даними BRC-20.io , станом на 13 травня було створено понад 14 000 різних токенів. Загальна ринкова капіталізація цих токенів становить 530 млн $. Станом на 13 травня обсяг торгівлі за 24 години цими токенами склав 200 млн $.





Q. На які монети варто звернути увагу на BRC-20?





Токеном з найбільшою ринковою капіталізацією та ліквідністю (обсяг торгівлі за 24 години) на BRC-20 є Ordinals (ORDI). За даними BRC-20.io , ринкова капіталізація ORDI становила 330 млн $, а обсяг торгівлі за 24 години станом на 13 травня був 200 млн $.





13 травня 2023 року на ORDI припадала більша частина ринкової капіталізації та обсягу торгівлі за 24 години токенів, створених BRC-20. На BRC-20 було створено низку мемкоїнів, що походять від інтернет-мемів, але вони далекі від ринкової капіталізації та обсягу торгівлі, як ORDI. У міру того, як біржі стануть більш сумісними з BRC-20, інші токени теж будуть котируватися, і ситуація може змінитися.





Q. Як BRC-20 загалом вплине на ринок криптовалют?





Вплив BRC-20 більше не обмежується токенами, створеними на BRC-20.





З моменту запуску BRC-20 кількість транзакцій BRC-20 у блокчейні Bitcoin кілька разів перевищила кількість звичайних транзакцій BTC. Токени, згенеровані за допомогою BRC-20, переповнили мережу Bitcoin, а комісія за переказ Bitcoin досягла найвищого рівня за останні два роки. BRC-20 став серйозною проблемою для мережі Bitcoin. Багато хто бачив новини про те, що деякі біржі тимчасово призупинили перекази Bitcoin через переповненість мережі.





У зв'язку з підвищенням комісій за транзакції з'явилося багато думок з цього приводу. Вищі комісії стимулюють майнерів захищати надійну безпеку Bitcoin, в той час як інші користувачі Bitcoin змушені нести витрати. У будь-якому випадку, підвищення комісій BRC-20 суттєво вплинуло на середовище торгівлі Bitcoin.





Q. Якого розвитку подій можна очікувати в майбутньому?





BRC-21, наступник BRC-20, вже знаходиться в розробці. Як тільки розробка буде завершена, токени, створені на інших блокчейнах, зможуть випускатися і на блокчейні Bitcoin.