Купити XLM () за допомогою applepay

Купівля XLM за допомогою applepay на MEXC — це безпечний і зручний спосіб увійти у світ криптовалют. У цьому покроковому посібнику ми проведемо вас через процес купівлі XLM за допомогою вашого рахунку applepay.