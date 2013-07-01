Купити XLM () за допомогою ally-bank

Купівля XLM за допомогою ally-bank на MEXC — це безпечний і зручний спосіб увійти у світ криптовалют. У цьому покроковому посібнику ми проведемо вас через процес купівлі XLM за допомогою вашого рахунку ally-bank.