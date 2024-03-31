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Як купити SUNNY (SUNNY) Посібник

Оновлення: 2024-03-31 00:06:26

Як купити SUNNY (SUNNY) Посібник

Шукаєте, як купити криптовалюту? Не знаєте, як це зробити? Нічого страшного! MEXC пропонує широкий вибір методів. Ви можете легко купити SUNNY (SUNNY) за найнижчими комісіями та найвищим рівнем безпеки будь-де, де доступний MEXC. Дізнайтеся, як купити SUNNY (SUNNY) на біржі MEXC і в додатку MEXC.

1

Створіть безкоштовний акаунт на криптобіржі MEXC через вебсайт або застосунок, щоб купити монету SUNNY.

Ваш акаунт MEXC - це найпростіший шлях до купівлі криптовалюти. Але перш ніж ви зможете купити SUNNY (SUNNY), вам потрібно буде відкрити акаунт і пройти KYC (підтвердити ідентифікацію).

2

Виберіть спосіб покупки токенів SUNNY (SUNNY).

Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавних транзакцій ви можете спочатку придбати стейблкоїн, наприклад, USDT, а потім використати його для купівлі SUNNY (SUNNY) на спотовому ринку.

А.Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання SUNNY (SUNNY). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

B.P2P/OTC торгівля

Купуйте SUNNY (SUNNY) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

C.Міжнародний банківський переказ

Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати SUNNY.

D.Сторонній платіж

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі SUNNY.

3

Зберігайте або використовуйте свої SUNNY (SUNNY) на MEXC.

Тепер, коли ви купили криптовалюту, ви можете утримувати її у своєму гаманці в акаунті MEXC або надіслати її кудись за допомогою блокчейн-переказу. Ви також можете обміняти її на іншу криптовалюту або застейкати в продуктах MEXC Earn для отримання пасивного доходу (Заощадження, Kickstarter).

Хочете стежити за цінами на криптовалюти? Відвідайте наші спотові ринки та додайте улюблені пари криптовалют до своїх закладок.

4

Торгуйте SUNNY (SUNNY) на MEXC.

Торгувати криптовалютою, такою як SUNNY на MEXC легко та інтуїтивно зрозуміло. Мільйони користувачів криптовалюти довіряють нашій платформі. Вам потрібно виконати лише кілька кроків, щоб здійснити криптовалютну торгівлю. Просто перегляньте наш вичерпний відеопосібник про те, як торгувати SUNNY:

Інформація про SUNNY (SUNNY).Інформація про SUNNY (SUNNY).

$ -- USD

Поточна ціна Bitcoin сьогодні становить 0 $ за (SUNNY / USD), що супроводжується ринковою капіталізацією в 0 USD. Обсяг торгівлі за 24 години становить 0.000 USD. Ціна Bitcoin в USD постійно оновлюється в режимі реального часу, відображаючи його останні показники. За останні 24 години курс Bitcoin змінився на 0.00%. Наразі він може похвалитися циркулюючою пропозицією в 0.

Торгові дані

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SUNNY торгували сьогодні на MEXC
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Еквівалент SUNNY в USD, якими торгували сьогодні на MEXC

MEXC: ідеальне місце для торгівлі SUNNY (SUNNY)

ДОСТУПНО СКРІЗЬ

ДОСТУПНО СКРІЗЬ

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Різні способи торгівлі SUNNY на споті та ф'ючерсах

Після реєстрації на MEXC та успішної купівлі вашого першого токена USDT або SUNNY, ви можете почати торгувати SUNNY на споті або ф'ючерсах для отримання більшого прибутку.

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Спот
SUNNY/USDT
-- 0.00%
Ф'ючерси

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Торгівля ф’ючерсами — це вікно до просунутої торгівлі. Дізнайтеся, як купувати ф’ючерси на MEXC вже зараз, і станьте частиною еліти торгівлі ф’ючерсами! Опануйте торгівлю ф’ючерсами та впевнено торгуйте з кредитним плечем 200х для деяких токенів, а також з комісією мейкера – 0,00%, і тейкера – 0,02%! Дізнайтеся як купувати ф’ючерси на MEXC вже зараз!

Як легко розпочати торгівлю деривативами?

Не знаєте, як почати торгувати деривативами? У MEXC Learn ви знайдете покрокові інструкції щодо того, як успішно здійснювати ф’ючерсні угоди.

Інформація

Швидко та безпечно купуйте криптовалюту на MEXC, наприклад SUNNY. Ви можете купувати криптовалюти за допомогою таких методів, як кредитна картка, міжнародний банківський переказ (SWIFT), P2P-торгівля та сторонні платежі (Simplex, Banxa, Mercurio). Ви також можете торгувати різними криптовалютами на різних ринках, включаючи спотову торгівлю та деривативи, такі як безстрокові свопи.

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