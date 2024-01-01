Як купити Ref Finance (REF) Посібник

Шукаєте, як купити криптовалюту? Не знаєте, як це зробити? Нічого страшного! MEXC пропонує широкий вибір методів. Ви можете легко купити Ref Finance (REF) за найнижчими комісіями та найвищим рівнем безпеки будь-де, де доступний MEXC. Дізнайтеся, як купити Ref Finance (REF) на біржі MEXC і в додатку MEXC.
Ваш акаунт MEXC - це найпростіший шлях до купівлі криптовалюти. Але перш ніж ви зможете купити Ref Finance (REF), вам потрібно буде відкрити акаунт і пройти KYC (підтвердити ідентифікацію).
Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.
Для більш плавних транзакцій ви можете спочатку придбати стейблкоїн, наприклад, USDT, а потім використати його для купівлі Ref Finance (REF) на спотовому ринку.
Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання Ref Finance (REF). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.
Купуйте Ref Finance (REF) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.
Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати Ref Finance.
MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі Ref Finance.
Тепер, коли ви купили криптовалюту, ви можете утримувати її у своєму гаманці в акаунті MEXC або надіслати її кудись за допомогою блокчейн-переказу. Ви також можете обміняти її на іншу криптовалюту або застейкати в продуктах MEXC Earn для отримання пасивного доходу (Заощадження, Kickstarter).
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Торгувати криптовалютою, такою як Ref Finance на MEXC легко та інтуїтивно зрозуміло. Мільйони користувачів криптовалюти довіряють нашій платформі. Вам потрібно виконати лише кілька кроків, щоб здійснити криптовалютну торгівлю. Просто перегляньте наш вичерпний відеопосібник про те, як торгувати REF:
Поточна ціна Ref Finance сьогодні становить $ за (Ref Finance / USD), що супроводжується ринковою капіталізацією в 0 USD. Обсяг торгівлі за 24 години становить 0.000 USD. Ціна Ref Finance в USD постійно оновлюється в режимі реального часу, відображаючи його останні показники. За останні 24 години ціна Ref Finance змінилася на 0.00%. Наразі циркуляційна пропозиція становить: 0.
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Після реєстрації на MEXC та успішної купівлі вашого першого токена USDT або REF, ви можете почати торгувати Ref Finance на споті або ф'ючерсах для отримання більшого прибутку.
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Швидко та безпечно купуйте криптовалюту на MEXC, наприклад REF. Ви можете купувати криптовалюти за допомогою таких методів, як кредитна картка, міжнародний банківський переказ (SWIFT), P2P-торгівля та сторонні платежі (Simplex, Banxa, Mercurio). Ви також можете торгувати різними криптовалютами на різних ринках, включаючи спотову торгівлю та деривативи, такі як безстрокові свопи.