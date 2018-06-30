Купити MX () за допомогою faster-payments

Купівля MX за допомогою faster-payments на MEXC — це безпечний і зручний спосіб увійти у світ криптовалют. У цьому покроковому посібнику ми проведемо вас через процес купівлі MX за допомогою вашого рахунку faster-payments.