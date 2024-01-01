Кроки для купівлі LADYS за допомогою
Навіщо купувати LADYS за допомогою через MEXC?
Зручність
Миттєві депозити за допомогою через банківські перекази, дебетову або кредитну картки.
Нескінченні переваги
Понад 1000 криптовалют доступні для купівлі та продажу з низькими комісіями за допомогою спотової та ф’ючерсної торгівлі.
Біржа, якій довіряють
Нас вибрали понад 10 мільйонів користувачів у всьому світі завдяки першокласній технології безпеки.
Низькі комісії, високі прибутки
Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --
Ресурси LADYS MEXC
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