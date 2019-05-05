Купити DOT () за допомогою sberbank

Купівля DOT за допомогою sberbank на MEXC — це безпечний і зручний спосіб увійти у світ криптовалют. У цьому покроковому посібнику ми проведемо вас через процес купівлі DOT за допомогою вашого рахунку sberbank.