Купити DOT () за допомогою applepay

Купівля DOT за допомогою applepay на MEXC — це безпечний і зручний спосіб увійти у світ криптовалют. У цьому покроковому посібнику ми проведемо вас через процес купівлі DOT за допомогою вашого рахунку applepay.