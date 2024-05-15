Як купити Dor Technologies (DOR) Посібник

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Виберіть спосіб покупки токенів Dor Technologies (DOR).

Клацніть на посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавних транзакцій ви можете спочатку придбати стейблкоїн, наприклад, USDT, а потім використати його для купівлі Dor Technologies (DOR) на спотовому ринку.

А. Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання Dor Technologies (DOR). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

Купуйте Dor Technologies (DOR) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати Dor Technologies.

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі Dor Technologies.