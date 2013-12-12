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Купити DOGE () за допомогою applepay

Купівля DOGE за допомогою applepay на MEXC — це безпечний і зручний спосіб увійти у світ криптовалют. У цьому покроковому посібнику ми проведемо вас через процес купівлі DOGE за допомогою вашого рахунку applepay.

Кроки для купівлі DOGE за допомогою applepay

1
Створіть акаунт MEXC і пройдіть необхідні кроки для верифікації особи (KYC)
Отримайте доступ до першокласних послуг криптовалютної торгівлі та заробітку.
2
Виберіть спосіб купівлі, який підтримує applepay
MEXC пропонує різні варіанти для кожного способу оплати.
3
Пройдіть процес купівлі
Виберіть бажану валюту та суму купівлі
4
Завершіть купівлю та отримайте криптовалюту
Ваш ордер на купівлю буде оброблено. Після підтвердження платежу куплена криптовалюта буде зарахована на ваш рахунок MEXC.

Навіщо купувати DOGE за допомогою applepay через MEXC?

  • Зручність

    Миттєві депозити за допомогою applepay через банківські перекази, дебетову або кредитну картки.

  • Нескінченні переваги

    Понад 1000 криптовалют доступні для купівлі та продажу з низькими комісіями за допомогою спотової та ф’ючерсної торгівлі.

  • Біржа, якій довіряють

    Нас вибрали понад 10 мільйонів користувачів у всьому світі завдяки першокласній технології безпеки.

Ресурси DOGE MEXC

Дізнайтеся більше про DOGE на MEXC: ціни та ринкові дані, основну інформацію про токени або отримайте доступ до торгових пар.

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