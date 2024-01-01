Як купити Dragon Mainland Shards (DMS) Посібник

2

Виберіть спосіб покупки токенів Dragon Mainland Shards (DMS).

Натисніть посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавних транзакцій ви можете спочатку придбати стейблкоїн, наприклад, USDT, а потім використати його для купівлі Dragon Mainland Shards (DMS) на спотовому ринку.

А. Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання Dragon Mainland Shards (DMS). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

Купуйте Dragon Mainland Shards (DMS) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати Dragon Mainland Shards.

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі Dragon Mainland Shards.