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Як купити Decentral Games ICE (DG) Посібник

Оновлення: 2024-06-17 21:45:38

Як купити Decentral Games ICE (DG) Посібник

Шукаєте, як купити криптовалюту? Не знаєте, як це зробити? Нічого страшного! MEXC пропонує широкий вибір різних способів. Ви можете легко купити Decentral Games ICE (DG) за найнижчими комісіями та найвищим рівнем безпеки будь-де, де доступний MEXC. Дізнайтеся, як купити Decentral Games ICE (DG) на біржі MEXC і в застосунку MEXC.

1

Створіть безкоштовний акаунт на криптобіржі MEXC через вебсайт або застосунок, щоб купити монету Decentral Games ICE.

Ваш акаунт MEXC - це найпростіший шлях до купівлі криптовалюти. Але перш ніж ви зможете купити Decentral Games ICE (DG), вам потрібно буде відкрити акаунт і пройти KYC (підтвердити ідентифікацію).

2

Виберіть спосіб покупки токенів Decentral Games ICE (DG).

Клацніть на посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавних транзакцій ви можете спочатку придбати стейблкоїн, наприклад, USDT, а потім використати його для купівлі Decentral Games ICE (DG) на спотовому ринку.

А.Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання Decentral Games ICE (DG). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

B.P2P/OTC торгівля

Купуйте Decentral Games ICE (DG) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

C.Міжнародний банківський переказ

Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати Decentral Games ICE.

D.Сторонній платіж

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі Decentral Games ICE.

3

Зберігайте або використовуйте свої Decentral Games ICE (DG) на MEXC.

Тепер, коли ви купили криптовалюту, ви можете утримувати її у своєму гаманці в акаунті MEXC або надіслати її кудись за допомогою блокчейн-переказу. Ви також можете обміняти її на іншу криптовалюту або застейкати в продуктах MEXC Earn для отримання пасивного доходу (Заощадження, Kickstarter).

Хочете стежити за цінами на криптовалюти? Відвідайте наші спотові ринки та додайте улюблені пари криптовалют до своїх закладок.

4

Торгуйте Decentral Games ICE (DG) на MEXC.

Торгувати криптовалютою, такою як Decentral Games ICE на MEXC легко та інтуїтивно зрозуміло. Мільйони користувачів криптовалюти довіряють нашій платформі. Вам потрібно виконати лише кілька кроків, щоб здійснити криптовалютну торгівлю. Просто перегляньте наш вичерпний відеопосібник про те, як торгувати DG:

Інформація про Decentral Games ICE (DG).Інформація про Decentral Games ICE (DG).

$ -- USD
$ -- USD$ -- USD

Поточна ціна Decentral Games ICE сьогодні становить $ за (Decentral Games ICE / USD), що супроводжується ринковою капіталізацією в 0 USD. Обсяг торгівлі за 24 години становить 0.000 USD. Ціна Decentral Games ICE в USD постійно оновлюється в режимі реального часу, відображаючи його останні показники. За останні 24 години ціна Decentral Games ICE змінилася на 0.00%. Наразі циркуляційна пропозиція становить: 0.

Торгові дані

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DG торгували сьогодні на MEXC
$0.000
Еквівалент DG в USD, якими торгували сьогодні на MEXC

MEXC: ідеальне місце для торгівлі Decentral Games ICE (DG)

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Різні способи торгівлі Decentral Games ICE на споті та ф'ючерсах

Після реєстрації на MEXC та успішної купівлі вашого першого токена USDT або DG, ви можете почати торгувати Decentral Games ICE на споті або ф'ючерсах для отримання більшого прибутку.

DG/USDT
-- 0.00%
Спот

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Як легко розпочати торгівлю деривативами?

Не знаєте, як почати торгувати деривативами? У MEXC Навчання ви знайдете покрокові інструкції щодо того, як успішно здійснювати ф’ючерсні угоди.

Інформація

Швидко та безпечно купуйте криптовалюту на MEXC, наприклад DG. Ви можете купувати криптовалюти за допомогою таких методів, як кредитна картка, міжнародний банківський переказ (SWIFT), P2P-торгівля та сторонні платежі (Simplex, Banxa, Mercurio). Ви також можете торгувати різними криптовалютами на різних ринках, включаючи спотову торгівлю та деривативи, такі як безстрокові свопи.

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