Як купити Decentral Games ICE (DG) Посібник

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Виберіть спосіб покупки токенів Decentral Games ICE (DG).

Клацніть на посилання «Купити криптовалюту» у верхньому лівому кутку навігаційної панелі вебсайту MEXC, яке покаже доступні методи у вашому регіоні.

Для більш плавних транзакцій ви можете спочатку придбати стейблкоїн, наприклад, USDT, а потім використати його для купівлі Decentral Games ICE (DG) на спотовому ринку.

А. Покупка кредитною/дебетовою карткою

Якщо ви новий користувач, це найпростіший варіант придбання Decentral Games ICE (DG). MEXC підтримує як Visa, так і MasterCard.

Купуйте Decentral Games ICE (DG) безпосередньо в інших користувачів за допомогою Р2Р на MEXC. Ми пропонуємо високоякісне обслуговування та підтримку по всьому світу. Усі замовлення та транзакції захищені умовним депонуванням і MEXC.

Миттєво внесіть депозит у USDT через SEPA без комісії та здійсніть спотову торгівлю, щоб придбати Decentral Games ICE.

MEXC надає численні платіжні сервіси, зокрема Simplex, Banxa, Mercurio тощо. Зробіть так, щоб ви отримували найкращу спотову торгівлю для купівлі Decentral Games ICE.