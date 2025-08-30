БіржаDEX+
Дізнайтеся, як легко купити BlockBuddies (BLBD) на MEXC. Покроковий посібник з купівлі за допомогою кредитної картки, банківського переказу та P2P. Завітайте сьогодні!

BlockBuddies

Посібник з купівлі BlockBuddies (BLBD)

MEXC тут, щоб допомогти вам зробити перший крок до крипто грамотності. Ознайомтеся з нашим посібником про те, як купувати BlockBuddies (BLBD) на централізованих біржах, таких як MEXC.
Отримайте повну картину! Перегляньте ціни BLBD та графіки.

Як купити BlockBuddies?

Дізнайтеся, як легко купити BlockBuddies (BLBD) на MEXC. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як купити BlockBuddies на MEXC і почати торгувати BlockBuddies на крипто платформі, якій довіряють мільйони.

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше 2782 токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і BlockBuddies буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі BlockBuddies (BLBD)

Чому варто купувати BlockBuddies на MEXC?

MEXC відома своєю надійністю, глибокою ліквідністю та різноманітним вибором токенів, що робить нас однією з найкращих криптовалютних платформ для здійснення купівлі BlockBuddies.

Доступ до понад 2800 токенів, один з найширших доступних варіантів
Найшвидший лістинг токенів серед централізованих бірж
Понад 100 способів оплати на вибір
Найнижчі комісії у галузі криптовалют
Чому варто купувати BlockBuddies на MEXC?

Приєднуйтесь до мільйонів користувачів і купуйте BlockBuddies з MEXC вже сьогодні.

Купуйте BlockBuddies з понад 100 способів оплати

MEXC підтримує понад 100 способів оплати, що дозволяє легко купувати BlockBuddies (BLBD) з будь-якої точки світу. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу традиційним способам або місцевим платіжним каналам, ви знайдете спосіб, який відповідає вашим потребам. Ознайомтеся з різними способами оплати на як купити криптовалюту на MEXC прямо зараз!

Топ-3 способи оплати для купівлі BlockBuddies

Кредитні/дебетові картки

Кредитні/дебетові картки

Миттєво купуйте BlockBuddies за допомогою Visa або Mastercard. Це найшвидший та найбезпечніший варіант для крипто трейдерів. Він вимагає лише проходження верифікації KYC.

Банківські перекази

Банківські перекази

Для великих купівель BlockBuddies ідеально купувати криптовалюту через банківський переказ! Це пропонує надійні розрахунки через глобальні мережі, такі як SEPA, SWIFT, та локальні мережі залежно від вашого регіону.

P2P-торгівля (Peer-to-Peer)

P2P-торгівля (Peer-to-Peer)

Використовуйте P2P-ринок MEXC, щоб купувати BlockBuddies безпосередньо в інших користувачів за вашу бажану місцеву валюту. Кошти надійно зберігаються у сервісі умовного депонування та переказуються лише після підтвердження оплати, зазвичай протягом 30 хвилин.

Інші місцеві способи оплати

Інші місцеві способи оплати

MEXC також підтримує регіональні методи, такі як PIX, PayNow, GCash та інші, залежно від вашої країни. Купуйте криптовалюту миттєво за 3 простих кроки!

Ще 3 способи легко придбати BlockBuddies

MEXC Премаркет

MEXC Премаркет

Купуйте або продавайте BlockBuddies до його офіційного лістингу на премаркеті MEXC. Ця опція дозволяє придбати токени заздалегідь, даючи вам фору до того, як вони з'являться на спотовому ринку. Крім того, всі угоди захищені та розраховуються автоматично після лістингу.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Отримайте ранній доступ до нових проєктів токенів через MEXC Launchpad. Здійснюючи стейкінг MX або USDT, ви можете отримати розподіл токенів до того, як вони з'являться на відкритому ринку, часто за висококонкурентними цінами!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Виконуйте прості завдання на платформі, щоб заробляти безплатні аірдропи BlockBuddies з MEXC Airdrop+. Беріть участь у щоденних завданнях і челенджах, щоб пройти кваліфікацію. Це простий безплатний спосіб розширити свій криптопортфель і відкрити для себе нові токени.

Незалежно від способу, ваші транзакції захищені багаторівневими протоколами безпеки та блокуванням курсу в режимі реального часу. MEXC гарантує, що купівля BlockBuddies є безпечною, швидкою та доступною.

Де купити BlockBuddies (BLBD)

Вам може бути цікаво, де ви можете легко купити BlockBuddies (BLBD). Відповідь залежить від ваших платіжних уподобань і досвіду торгівлі. Ви можете купити BLBD на криптовалютній платформі, використовуючи такі способи, як кредитна картка, Apple Pay або банківський переказ. Крім того, ви також можете купити BLBD ончейн через DEX або P2P!

Централізовані біржі (CEX) — місце, де новачки починають свою криптовалютну подорож
Децентралізовані біржі (DEX) — для досвідчених користувачів, які віддають перевагу контролю.
Платформи Peer-to-Peer (P2P) — гнучкість для користувачів з управлінням ризиками.

Централізовані біржі (CEX) — місце, де новачки починають свою криптовалютну подорож

Централізовані біржі, такі як MEXC, часто є найбільш зручним рішенням для початківців. Ви можете купити BLBD безпосередньо за допомогою кредитних карток, Apple Pay, банківських переказів або стейблкоїнів. CEX також пропонують прозоре ціноутворення, підвищену безпеку та доступ до таких інструментів, як графіки цін на BlockBuddies в режимі реального часу та історія торгівлі.

Як купувати через CEX:

  1. Крок 1
    Приєднайтесь до MEXC

    Створіть акаунт і пройдіть верифікацію особи (KYC).

  2. Крок 2
    Депозит

    Депонуйте кошти за допомогою фіату або криптовалюти.

  3. Крок 3
    Пошук

    Знайдіть BLBD у розділі торгівлі.

  4. Крок 4
    Торгівля

    Розмістіть ордер на купівлю за ринковою або лімітною ціною.

Децентралізовані біржі (DEX) — для досвідчених користувачів, які віддають перевагу контролю.

Ви також можете придбати BLBD на децентралізованих біржах, якщо він доступний ончейн. Децентралізовані біржі, такі як MEXC DEX+, Uniswap, PancakeSwap, дозволяють пряму торгівлю між гаманцями без посередників, хоча вам потрібно буде контролювати такі речі, як комісії за gas та прослизання.

Як купувати через DEX:

  1. Крок 1
    Налаштуйте гаманець

    Встановіть гаманець Web3, як-от MetaMask, і здійсніть депозит на нього за допомогою підтримуваного базового токена (наприклад, ETH або BNB).

  2. Крок 2
    Підключіть

    Відвідайте платформу DEX і підключіть свій гаманець.

  3. Крок 3
    Обмінюйте

    Знайдіть BLBD та підтвердьте контракт токена.

  4. Крок 4
    Підтвердьте угоду

    Введіть суму, перевірте прослизання та схваліть транзакцію ончейн.

Платформи Peer-to-Peer (P2P) — гнучкість для користувачів з управлінням ризиками.

Якщо ви хочете купити BLBD, використовуючи місцеві способи оплати, P2P-платформи є відмінним варіантом. P2P-ринок MEXC дозволяє купувати криптовалюту безпосередньо у верифікованих користувачів з підтримкою банківських переказів, електронних гаманців або навіть готівки.

Як купувати через P2P:

  1. Крок 1
    Приєднайтеся до MEXC

    Створіть безплатний акаунт MEXC і пройдіть верифікацію KYC.

  2. Крок 2
    Перейдіть до P2P

    Відвідайте розділ P2P та виберіть свою місцеву валюту.

  3. Крок 3
    Виберіть продавця

    Виберіть перевіреного продавця, який підтримує ваш спосіб оплати.

  4. Крок 4
    Оплатіть

    Оплатіть безпосередньо, і криптовалюта буде зарахована на ваш гаманець MEXC після підтвердження.

Якщо ви шукаєте, де найкраще купити BlockBuddies (BLBD), централізовані платформи, такі як MEXC, пропонують найпростіший і найбезпечніший шлях, особливо якщо ви використовуєте кредитну картку, Apple Pay або фіат. DEX забезпечують гнучкість для користувачів ончейн, тоді як P2P підходить для тих, кому потрібна підтримка місцевої валюти.
Незалежно від вашого вибору, створіть свій безплатний акаунт, щоб впевнено розпочати роботу з MEXC вже сьогодні.

Інформація BlockBuddies (BLBD)

BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.

Офіційний вебсайт:https://www.blockbuddies.site/landing
Whitepaper:https://blockbuddies.gitbook.io/blockbuddies-docs
Оглядач блокчейну:https://bscscan.com/token/0xcaf6cc15119f1eb78836544d926a5a5650ba9dae

Які токени купують трейдери цього тижня?

Це найгарячіші трендові токени тижня, які привертають величезну увагу! Дослідіть ці токени та багато іншого на MEXC. Торгуйте з наднизькими комісіями та отримуйте доступ до найповнішої ліквідності.

Відеопосібники про те, як купити BlockBuddies

Навчитися купувати криптовалюту простіше, коли ви бачите кожен крок. Наші відеоуроки для початківців проведуть вас через весь процес купівлі BlockBuddies за допомогою картки, банківського переказу або P2P. Кожне відео зрозуміле, безпечне та просте у використанні, ідеально підходить для тих, хто навчається візуально.
Перегляньте зараз і почніть інвестувати в BlockBuddies на MEXC.

  • Відеопосібник: як купити BlockBuddies за допомогою дебетової/кредитної картки

    Шукаєте найшвидший спосіб купити BlockBuddies? Дізнайтеся, як можна миттєво купити BLBD за допомогою дебетової або кредитної картки на MEXC. Цей спосіб ідеально підходить для початківців, які прагнуть отримати швидкий і безпроблемний досвід.

  • Відеопосібник: як купити BlockBuddies за фіат через P2P-торгівлю

    Віддаєте перевагу купівлі BlockBuddies безпосередньо в інших користувачів? Наша платформа P2P-торгівлі дозволяє вам безпечно обмінювати фіат на BLBD, використовуючи різні способи оплати. Перегляньте цей посібник, щоб дізнатися, як безпечно купувати криптовалюту за допомогою MEXC P2P.

  • Відеопосібник: як купити BLBD за допомогою спотової торгівлі

    Хочете мати повний контроль над купівлями BlockBuddies? Спотова торгівля дозволяє вам купувати BLBD за ринковою ціною або встановлювати лімітні ордери для більш вигідних угод. Це відео пояснює все, що вам потрібно знати про торгівлю BTC на спотовому ринку MEXC.

Купуйте BlockBuddies з надзвичайно низькими комісіями на MEXC

Купівля BlockBuddies (BLBD) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає знизити витрати з вашої першої угоди.

Почніть купувати BlockBuddies вже сьогодні — отримуйте більше криптовалюти з меншими комісіями.

За останні 24 години користувачі MEXC придбали 0.000 BLBD на загальну суму 0.000 USDT.

Комплексна ліквідність

    Джерело: офіційні публічні дані з різних бірж |
    Аналіз ліквідності сторонніх платформ:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    Топ-3 стратегії купівлі BlockBuddies (BLBD)

    Розумне інвестування починається з надійного плану. Використання чіткої стратегії може допомогти зменшити кількість емоційних рішень, управляти ринковими ризиками та зміцнити впевненість з часом.

    Ось три популярні стратегії, як купувати BlockBuddies:

    1.Усереднення доларової вартості (DCA)

    Інвестуйте фіксовану суму в BLBD через регулярні проміжки часу, незалежно від ринкової ціни. Це допомагає згладити волатильність цін з часом.

    2.Вхід на основі тренду

    Входьте в ринок, коли BLBD показує ознаки висхідного імпульсу або пробиває ключові рівні опору. Цей підхід фокусується на підтвердженні, а не на визначенні точного часу досягнення дна.

    3.Купівля за сходами

    Розміщуйте кілька ордерів на купівлю за різними цінами. Це розподіляє ризик входу та дозволяє вам брати участь на різних рівнях ринку.

    Кожна стратегія підходить для різних профілів ризику та ринкових умов. Завжди проводьте власне дослідження (DYOR) перед тим, як інвестувати в BlockBuddies або будь-який криптовалютний актив.

    Як безпечно зберігати BlockBuddies

    Після купівлі BlockBuddies (BLBD) наступним важливим кроком є захист ваших активів. На щастя, зберігати токен досить просто.

    Варіанти зберігання на MEXC:

    Гаманець MEXC

    Ваш BLBD автоматично зберігається у гаманці вашого акаунту MEXC. Кошти захищені двофакторною аутентифікацією (2FA), сучасним шифруванням та інфраструктурою холодного зберігання.

    Зовнішні гаманці

    Ви також можете зняти BLBD на особистий гаманець для повного контролю. Це включає програмні гаманці (наприклад, MetaMask, Trust Wallet) для щоденного доступу або холодні гаманці (наприклад, Ledger, Trezor) для довгострокового зберігання офлайн з максимальною безпекою.

    Зберігання криптовалюти в холодному гаманці дозволяє вашим приватним ключам залишатися офлайн, що зменшує ризик зламу або фішингових атак. Це кращий варіант для користувачів, які планують зберігати криптовалюту довгостроково.

    Оберіть спосіб, який найкраще відповідає вашим цілям. MEXC забезпечує як зручність, так і контроль.

    Як продати BlockBuddies (BLBD)

    MEXC пропонує кілька безпечних та гнучких варіантів продажу BlockBuddies, незалежно від того, чи ви переводите в готівку, обмінюєте токени чи реагуєте на ринкові тенденції.

    Спотовий ринок
    Спотовий ринок

    Миттєво продайте BLBD за ринковою ціною або встановіть власний лімітний ордер. Ідеально підходить для швидких угод або конвертації в стейблкоїни, такі як USDT.

    P2P-торгівля
    P2P-торгівля

    Продавайте BLBD безпосередньо іншим користувачам та отримуйте місцеву валюту через бажаний вами спосіб оплати. Сервіс умовного депонування MEXC гарантує безпеку та перевірку кожної транзакції.

    Премаркет торгівля
    Премаркет торгівля

    Для вибраних токенів MEXC пропонує премаркет торгівлю, що дозволяє продавати їх до офіційного лістингу. Це надає раннім власникам унікальну перевагу у визначенні ціни та ліквідності.

    MEXC Конвертер
    MEXC Конвертер

    Миттєво конвертуйте BLBD в USDT, BTC або інші основні токени за допомогою інструмента MEXC Конвертації. Він ідеально підходить для швидкої конвертації в один клац з чіткими курсами та нульовим прослизанням.

    Кожен метод підтримується передовими системами безпеки MEXC, механізмом виконання в реальному часі та цілодобовою службою підтримки клієнтів, тому ви можете продавати BlockBuddies з упевненістю.

    Що ви можете зробити після купівлі токенів BLBD?

    Після того як ви купили свою криптовалюту, можливості MEXC безмежні. Незалежно від того, чи хочете ви торгувати на спотовому ринку, досліджувати торгівлю ф’ючерсами чи отримувати ексклюзивні винагороди, MEXC надає широкий спектр функцій, щоб покращити ваш досвід криптовалюти.

    • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

      Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

      Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

      Ф'ючерсна торгівля

      Ф'ючерсна торгівля

      Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

    • MEXC Launchpool

      MEXC Launchpool

      Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

      MEXC Премаркет

      MEXC Премаркет

      Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

    Усі необхідні вам функції MEXC забезпечуються першокласним захистом і цілодобовою підтримкою. Дізнайтеся про останню ціну BlockBuddies (BLBD), перевірте майбутні прогнози цін BlockBuddies або зануртесь у історичні показники BLBD вже сьогодні!

    Ризики криптоактивів, про які слід знати перед інвестуванням

    Інвестування в криптоактиви може принести високу потенційну прибутковість, але воно також пов'язане зі значними ризиками. Важливо розуміти ці ризики перед купівлею BlockBuddies або будь-якої іншої криптовалюти.

    Ключові торгові ризики, які слід враховувати:

    Волатильність
    Ціни на криптовалюту можуть різко коливатися протягом коротких періодів, впливаючи на вартість ваших інвестицій.
    Регуляторна невизначеність
    Зміни в державному регулюванні або відсутність захисту інвесторів можуть вплинути на доступ і законність.
    Ризик ліквідності
    Деякі токени можуть мати низький обсяг торгівлі, що ускладнює їх купівлю або продаж за стабільними цінами.
    Складність
    Криптосистеми можуть бути складними для розуміння, особливо новачкам, що може призвести до прийняття невдалих рішень.
    Шахрайство та нереальні вимоги
    Завжди будьте обережні з гарантіями, фальшивими розіграшами або пропозиціями, які звучать надто добре, щоб бути правдою.
    Ризик централізації
    Занадто сильна залежність від одного активу чи категорії може призвести до більших збитків.

    Перш ніж інвестувати в BlockBuddies, обов'язково проведіть власне дослідження (DYOR) і зрозумійте як проєкт, так і ринкові умови. Обґрунтовані рішення призводять до кращих результатів. Дізнайтеся більше зараз на MEXC Криптопульс і перевірте BlockBuddies (BLBD) ціну сьогодні!

    Головні новини

    Зниження ставок Пауелла та історичний максимум ETH: що стимулює зростання ринку

    22 серпня 2025 року — Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл під час своєї промови на щорічному симпозіумі центральних банків у Джексон-Холі висловив те, що ринки широко розцінили як сильний сигнал про майбутні зниження ставок. Пауелл посилався на найсвіжіші статистичні дані про зайн
    August 30, 2025

    Чи наближається альтсезон у 2025 році? Цикли, індикатори та макродинаміка

    З моменту виникнення крипторинку циклічні моделі завжди були однією з його найвизначніших особливостей. Bitcoin, як «якір» ринку, часто визначає ритм бичачих і ведмежих циклів, за якими слідує ротація альтсезону. У 2025 році, з популяризацією спотових ETF на Bitcoin, участю інституційних коштів та с
    August 26, 2025

    Закон GENIUS прийнято: чи може це стати переломним моментом для USDC на шляху до випередження USDT?

    Нещодавно президент США Дональд Трамп офіційно підписав у Білому домі закон GENIUS. Цей історичний законодавчий акт не тільки означає формальне включення індустрії стейблкоїнів у сферу федерального регулювання, а й закладає інституційну основу для наступного етапу розвитку глобальної цифрової валюти
    July 24, 2025
    Докладніше

    Питання що часто задаються (FAQ)

      1. Як я можу купити BlockBuddies зараз?

    • Щоб купити BLBD зараз, просто зареєструйте безплатний акаунт на MEXC, депонуйте USDT або фіатні кошти, потім перейдіть до спотового ринку і розмістіть ордер на купівлю, використовуючи ринкові або лімітні ціни.

      • 2. Де я можу купити BlockBuddies?

    • Ви можете купити BlockBuddies на криптовалютних платформах, таких як MEXC, яка пропонує високу ліквідність, наднизькі комісії, швидке виконання і безперебійний перехід з фіату у криптовалюту, і все це підкріплено безпечним зберіганням активів.

      • 3. Скільки Bitcoin можна зараз купити за 1000 $?

    • Вартість 1000 $ у Bitcoin постійно змінюється залежно від курсу BTC в реальному часі. Перевірте актуальну ціну Bitcoin, щоб отримати поточну конвертацію і дізнатися, скільки BTC можна купити за 1000 $.

      • 4. Чи можу я інвестувати 10 $ в BlockBuddies?

    • Так, ви можете інвестувати в BLBD, маючи лише 10 $! MEXC підтримує невеликі депозити в USDT або фіатних валютах, дозволяючи новачкам розпочати без великого капіталу.

      • 5. Скільки коштує 1 BLBD в USDT?

    • Ціна 1 BLBD в USDT коливається залежно від ринку. Відвідайте сторінку Курс BLBD на MEXC, щоб переглянути актуальні ставки, графіки та глибину ринку в реальному часі.

      • 6. Чи безпечно купувати BlockBuddies?

    • Купувати BlockBuddies на MEXC безпечно: платформа використовує двофакторну аутентифікацію, зашифроване сховище, верифікацію KYC та зберігання у холодних гаманцях.

      • 7. Чому ціна на BlockBuddies так часто змінюється?

    • Криптовалюти, такі як BlockBuddies, дуже волатильні через ринковий попит і пропозицію, новини, обсяги торгівлі та настрої інвесторів. Волатильність є нормальним явищем, тому для управління ризиком варто використовувати стратегії на кшталт DCA (усереднення вартості в доларах).

      • 8. Які способи оплати я можу використовувати, щоб купити BlockBuddies?

    • На MEXC ви можете здійснити купівлю BLBD за допомогою кредитних/дебетових карток, Apple Pay, банківських переказів, P2P або депозитів у стейблкоїнах. Така гнучкість значно полегшує купівлю BlockBuddies за допомогою кредитної картки або Apple Pay.

      • 9. Чи потрібна KYC для купівлі BlockBuddies?

    • Так, для того щоб отримати доступ до фіатних способів здійснення депозиту, таких як кредитна картка або банківський переказ, MEXC потребує проходження верифікації KYC (перевірки особи). Це також підвищує безпеку платформи та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.

      • 10. Яка мінімальна сума для купівлі BLBD?

    • На спотовому ринку MEXC зазвичай ви можете почати купівлю BLBD з мінімальною сумою лише в 10 USDT, що робить це зручним варіантом для інвесторів-початківців.

      • 11. Скільки часу потрібно, щоб купити BlockBuddies за допомогою кредитної картки?

    • Купівля за допомогою кредитних карток або Apple Pay на MEXC зазвичай відбувається майже негайно — кошти надходять на ваш рахунок миттєво або протягом декількох хвилин, тож ви можете торгувати BlockBuddies відразу.

      • 12. Чи стягується додаткова комісія за купівлю BlockBuddies?

    • Торгівля BlockBuddies на спотових ринках MEXC може супроводжуватися низькими комісіями для мейкерів/тейкерів або взагалі без комісії для мейкерів. Купівля за допомогою карток або P2P-угоди можуть передбачати комісії мережі або комісії за обслуговування. Будь ласка, ознайомтеся зі структурою комісій MEXC.

      • 13. Чи можу я зберігати BLBD на MEXC після купівлі?

    • Так! Після купівлі BLBD, він залишається у вашому гаманці MEXC, захищеному мультирівневим шифруванням, двофакторною аутентифікацією (2FA), білими списками зняття коштів та резервним зберіганням у холодному гаманці.

      • 14. Як переказати BLBD на зовнішній гаманець?

    • Щоб переказати BLBD з MEXC, перейдіть до розділу «Зняття», введіть адресу свого зовнішнього гаманця (наприклад, апаратного або програмного гаманця) і підтвердіть. Завжди перевіряйте свою адресу, щоб уникнути втрат.

      • 15. Чи можу я купити BLBD через P2P-торгівлю?

    • Так, P2P-маркетплейс MEXC дозволяє купувати BLBD безпосередньо у користувачів. Виберіть місцеву валюту, спосіб оплати та завершіть купівлю під захистом ескроу (умовного депонування).

      • 16. Що таке премаркет для BLBD?

    • Якщо BLBD щойно пройшов лістинг, MEXC може запропонувати події з премаркет торгівлі. Ці ранні торгові вікна дозволяють власникам купувати/продавати активи до початку публічного лістингу на споті.

      • 17. Чи доступний BLBD на DEX, таких як Uniswap?

    • Якщо BLBD базується на Ethereum або на інших підтримуваних мережах, він може бути доступним для торгівлі на DEX, таких як Uniswap або PancakeSwap. Це все потребує управління гаманцями, комісіями за gas та прослизанням.

      • 18. Як перевірити графіки цін BLBD у режимі реального часу?

    • MEXC надає актуальні графіки цін BLBD, показники обсягу та інструменти глибини ринку на сторінках цін токенів. Використовуйте ці інструменти для моніторингу руху цін і планування точок входу або виходу.

      • 19. Чи можу я налаштувати ордери стоп-ліміт або тейк-профіт при купівлі BLBD?

    • Так, MEXC підтримує розширені типи ордерів, такі як стоп-ліміт, тейк-профіт і OCO. Вони допомагають автоматизувати вашу стратегію при купівлі або продажу BLBD.

      • 20. Чи є BlockBuddies гарною довгостроковою інвестицією?

    • Чи підходить BlockBuddies для довгострокових інвестицій, залежить від його фундаментальних принципів і ваших власних цілей. Досліджуйте проєкт, використання токенів, команду розробників та дорожню карту, перш ніж інвестувати кошти.

      • 21. Як працює оподаткування при купівлі або продажу BLBD?

    • Правила оподаткування відрізняються в різних країнах. У багатьох юрисдикціях купівля BlockBuddies не оподатковується, але продаж або торгівля може спричинити приріст капіталу. Завжди консультуйтеся з місцевим бухгалтером.

      • 22. Чи можу я використовувати Apple Pay для купівлі BLBD?

    • Так, якщо це підтримується у вашій країні/регіоні, MEXC дозволяє купувати BlockBuddies за допомогою Apple Pay. Це швидкий, безпечний і зручний спосіб здійснення депозиту за допомогою мобільного пристрою.

      • 23. Чому ціни відрізняються між CEX, DEX і P2P?

    • Різниця в цінах зумовлена ліквідністю, комісіями, спредами та попитом користувачів. CEX, такі як MEXC, зазвичай пропонують вузькі спреди, тоді як DEX і P2P можуть включати додаткові витрати або прослизання.

      • 24. Що робити при виникненні проблем під час купівлі BlockBuddies на MEXC?

    • Якщо у вас виникнуть проблеми під час купівлі BlockBuddies, негайно зверніться до служби підтримки клієнтів MEXC. Надайте детальну інформацію про проблему, і наша команда допоможе вам перевірити та вирішити її.

