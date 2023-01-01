Правила контролю ризику ф'ючерсних угод

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. З метою посилення управління ризиками деривативів цифрових активів і торгівлі ф’ючерсними контрактами, захисту законних прав та інтересів торгових сторін і забезпечення нормального розвитку торгівлі ф’ючерсними контрактами ця платформа формулює ці правила контролю ризиків (далі "правила").

Стаття 2. Управління ризиками торгівлі ф’ючерсами має прийняти системи ліміту ризиків, примусової ліквідації, примусового зменшення боргу та справедливої ціни.

Стаття 3. Ця платформа (далі «платформа» або «ми») і користувачі платформи (далі «ви») повинні дотримуватися цих заходів. Ці правила та поправки, які час від часу вносить платформа до цих правил, є частиною угоди користувача платформи. Використовуючи або купуючи послуги та продукти платформи для торгівлі ф’ючерсними контрактами, ви підтверджуєте, що прочитали, зрозуміли та прийняли всі положення та умови, викладені в цих правилах, а також наші поправки та оновлення до цих правил час від часу.

Розділ II. Умови та угоди щодо контролю ризиків

Стаття 4. Коли ви торгуєте цифровими активами та пов’язаними продуктами на платформі, існують значні ризики. Окрім коливання цін на цифрові активи, у торгівлі деривативами існують додаткові ризики контрагента. У деяких випадках платформа може вирішити закрити деякі або всі ваші позиції.

Стаття 5. Торгівля цифровими активами пов’язана з великими ризиками. Ризик торгівлі або зберігання віртуальних цифрових активів може призвести до значних фактичних збитків. Тому вам слід ретельно обміркувати, чи варто торгувати цифровими активами чи пов’язаними деривативами і використовувати кредитне плече відповідно до вашої фінансової ситуації.

Стаття 6. Платформа не гарантує впорядковану та стабільну торгівлю ф’ючерсами на цифрові активи. Ви повинні бути обережними під час торгівлі цифровими активами (і будь-якими іншими активами).

Стаття 7. Ціна коливатиметься в будь-який час через будь-які фактори. Коли ціна коливається, ви можете отримати великий прибуток або збиток. Вартість будь-якого цифрового активу або торгової позиції може коливатися або навіть стати марною.

Стаття 8. За будь-які збитки, спричинені помилкою користувача, несе відповідальність користувач. Помилка включає, але не обмежується: невиконання правил угоди, невиконання відповідної торгової угоди вчасно, забуття або втрата пароля, викрадення пароля або злом комп'ютера іншими користувачами.

Стаття 9. Якщо користувач використовує будь-які непомічені лазівки на вебсайті або неавторизовані високочастотні інструменти та процедурні інструменти для отримання незаконного прибутку, ми зв’яжемося з користувачем з метою повернення коштів. Ви повинні забезпечити практичну співпрацю, інакше ми вживемо заходів, зокрема, обмежимо торгівлю, заморозимо кошти на рахунку та здійснимо судові дії. Користувач також несе відповідальність за витрати, пов’язані з нездатністю ефективно співпрацювати.

Стаття 10. Послуги з торгівлі ф’ючерсними контрактами на цифрові активи, які надає платформа, можуть мати підвищені фактори ризику. Ви розумієте і знаєте, що:

(1) Ви можете втратити всю свою початкову маржу та будь-які додаткові цифрові активи, які зберігаєте на нашій платформі, щоб утримати свою позицію;

(2) Якщо ринкові зміни не сприяють вашій позиції або рівню маржі, вас можуть повідомити про необхідність переказу додаткових цифрових активів, щоб зберегти свою позицію;

(3) Якщо ви не переказали додаткові цифрові активи на свій акаунт відповідно до вимог, ми можемо закрити позицію в момент збитків на наш розсуд.

(4) Ваш прибуток або збиток залежатиме від коливання цін на відповідні цифрові активи, що не залежить від нашого контролю.

У деяких випадках, наприклад, як дані про цифрові активи або перебої в роботі мережі, ми можемо заздалегідь закрити відповідні ф’ючерси у зв'язку із непередбачуваністю цифрових активів. Ми вважаємо, що ви знаєте про цей потенційний ризик.

Навіть якщо платформа повідомила про можливі ризики, все одно можуть існувати ризики, які не можна передбачити, і ви можете втратити частину або всі свої активи. Ви повинні ретельно оцінити, чи ваш фінансовий стан і толерантність до ризику підходять для торгівлі на нашій платформі.

Розділ III. Заходи контролю ризиків

Стаття 11. З метою регулювання торгової поведінки ф’ючерсних контрактів на цифрові активи, підтримки ринкового порядку, сприяння стабільному розвитку ринку та посилення нагляду за фактичними акаунтами відносин контролю, торгова платформа має право вживати таких заходів як примусове закриття, заборона торгівлі та закриття акаунтів з аномальною торговою активністю і акаунтів фактичних відносин контролю;

Стаття 12. Платформа для безстрокових ф'ючерсів на деривативи цифрових активів здійснює нагляд за торгівельною поведінкою. У випадках нетипової торгівлі та акаунтів з фактичними відносинами контролю, ми можемо ініціювати процедури для усунення нетипової торгівельної поведінки та впроваджувати обов'язкові заходи управління для користувачів.

Стаття 13 Користувачі, які беруть участь у торгівлі деривативами, повинні дотримуватися правил ведення бізнесу та відповідних законів і нормативних актів платформи, погоджуватися на самодисципліну управління платформою та свідомо регулювати торгову поведінку.

Стаття 14 Виявлення аномальних угод і фактичних відносин контролю

1. У разі наступних обставин, платформа визнає це аномальною торгівлею та поведінку облікового запису фактичного контролю:

(1) Ви, як торговий партнер, неодноразово берете участь у самокупівлі та самоторгівлі;

(2) Один або більше клієнтів із акаунтами, пов’язаними з відносинами фактичного контролю, які багато разів здійснюють угоди один з одним;

(3) Один або кілька рахунків, пов’язаних із відносинами фактичного контролю, які маніпулюють поведінкою ринкової ціни за допомогою торгових засобів, таких як узгоджені ордери;

(4) Аномальна поведінка, наприклад те саме джерело коштів, та сама IP-адреса та синхронна торгова поведінка одного чи кількох торгових рахунків;

(5) Часте оголошення та скасування декларації протягом дня може вплинути на ціну ф’ючерсної торгівлі або ввести в оману інших учасників ф’ючерсного ринку щодо здійснення ф’ючерсної торгівлі (часте оголошення та скасування ордерів);

(6) Багаторазове декларування великої суми та скасування декларації протягом дня може вплинути на торговельну ціну ф’ючерсів або ввести в оману інших учасників ф’ючерсного ринку щодо проведення ф’ючерсної торгівлі (декларація великої суми та скасування ордерів);

(7) Сукупна позиція одного чи кількох облікових записів, пов’язаних із взаємовідносинами фактичного контролю, перевищує обмеження позиції платформи;

(8) Обсяг торгівлі за один торговий день за зареєстрованим різновидом або ф’ючерсним контрактом перевищує обсяг торгівлі на відкриття дня, встановлений платформою;

(9) Поведінка видачі торгових ордерів під час процедурної торгівлі без авторизації платформи, яка може вплинути на безпеку системи платформи або звичайний торговий ордер;

(10) Викрадати чужі рахунки та паролі незаконними засобами або використовувати пов’язані акаунти для проведення угод і переказу коштів;

(11) Інші обставини, визначені платформою.

2. Платформа має право вимагати всіх засобів правового захисту, дозволених законом і принципом чесної торгівлі, у разі порушення цих правил, включаючи, але не обмежуючись обмеженням, призупиненням або припиненням дії вашого облікового запису або відмовою у праві доступу до цього вебсайту без попередження .

3. Якщо платформа підозрює, що будь-яка торгова діяльність порушує правила, викладені або показані в цих правилах, платформа має право обмежити торгову діяльність будь-якого акаунта, якщо це необхідно. Ці обмеження можуть призвести до запровадження заходів контролю ризиків, таких як скасування угод, обмеження торгівлі та заморожування рахунків. Платформа не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені обмеженням, відкликанням або достроковим закриттям угод через підозру в порушенні цих правил. Ви розумієте та погоджуєтеся, що якщо наші дії спричинять збитки, ви гарантуєте, що платформі не буде завдано шкоди вами або будь-яким судовим процесом третьої сторони, і компенсуєте відповідні збитки. Торгувати або робити депозити під час розслідування поведінки акаунта заборонено. Платформа має право закрити акаунт без надання будь-яких додаткових пояснень після закінчення періоду розслідування.

4. Платформа має право закрити або заморозити ваш акаунт у будь-який час без попередження та переказати будь-які залишкові активи на вашу адресу реєстрації.

Крім того, якщо платформа вважає, що будь-який акаунт порушив угоду користувача та правила платформи за будь-яких обставин (включаючи, але не обмежуючись маркетинговою діяльністю), вона має право негайно закрити ваш акаунт, а всі відповідні залишкові активи належатимуть платформі.