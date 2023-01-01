* Для кожного ф’ючерсу кожен користувач може утримувати до 50 відкритих ордерів кожного типу, включаючи тригерні, TP/SL та трейлінг-стоп ордери.

Ф'ючерси Плече Розмір ( 1 Конт ) Мін. сума ордера Макс. кількість одного маркет ордера Макс. кількість одного лімітного ордера Мін. зміна ціни Макс./Мін. ціна лімітного ордера Макс. кількість відкритих ордерів Ціновий захист BTCUSDT Perpetual undefined ~ undefined ‎ 0.0001 BTC -- -- -- 0.1 NaN% / NaN% NaN%