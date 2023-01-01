Loading...
Інформація
Посібник з ф'ючерсів
Деталі ф'ючерсів
Ліміт ризику
Правила торгівлі
Індексна ціна
Справедлива ціна
Ставки фінансування
Історія страхового фонду
Конт
*
Для кожного ф’ючерсу кожен користувач може утримувати до 50 відкритих ордерів кожного типу, включаючи тригерні, TP/SL та трейлінг-стоп ордери.
Ф'ючерси
Плече
Розмір(1 Конт)
Мін. сума ордера
Макс. кількість одного маркет ордера
Макс. кількість одного лімітного ордера
Мін. зміна ціни
Макс./Мін. ціна лімітного ордера
Макс. кількість відкритих ордерів
Ціновий захист
BTCUSDT
Perpetual
undefined ~ undefined
0.0001 BTC
--
--
--
0.1
NaN% / NaN%
NaN%
Назад
Далі
Сторінка