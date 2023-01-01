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ІнформаціяПосібник з ф'ючерсів

Конт
*Для кожного ф’ючерсу кожен користувач може утримувати до 50 відкритих ордерів кожного типу, включаючи тригерні, TP/SL та трейлінг-стоп ордери.
Ф'ючерси
Плече
Розмір(1 Конт)
Мін. сума ордера
Макс. кількість одного маркет ордера
Макс. кількість одного лімітного ордера
Мін. зміна ціни
Макс./Мін. ціна лімітного ордера
Макс. кількість відкритих ордерів
Ціновий захист
BTCUSDT Perpetualundefined ~ undefined0.0001 BTC
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