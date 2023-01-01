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Інформація
Посібник з ф'ючерсів
Деталі ф'ючерсів
Ліміт ризику
Правила торгівлі
Індексна ціна
Справедлива ціна
Ставки фінансування
Історія страхового фонду
Основна інформація про ф'ючерси
Ф'ючерси
-
Валюта розрахунку
-
Джерело індексної ціни
-
Справедлива ціна
-
Правила ордера
Подробиці
Ліміт ризику
Подробиці
Маржа
Ставка початкової маржі
0.00%
Початкова маржа
Кількість * Розмір ф'ючерсу * Середня ціна відкритої позиції * Ставка початкової маржі
Ставка підтримуючої маржі
0.00%
Підтримуюча маржа
Кількість * Розмір ф'ючерсу * Середня ціна відкритої позиції * Ставка підримуючої маржі
Комісії
Поточна ставка фінансування
-
Платіжний цикл
-
Комісія за торгівлю (Мейкер/Тейкер)
- / -
Комісія за примусову ліквідацію
-
Інше
Увімкнути Автоделевериджинг (ADL)
Увімкнено: збитки системи компенсуються за допомогою автоделевереджингу.