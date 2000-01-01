FAIUSDT -- Зміна-- Індексна ціна-- Справедлива ціна-- Ставка фінансування / Зворотний відлік-- / -- FAIUSDT Остання -- -- Справедлива ціна -- Мін за 24г -- Макс 24г -- Оборот за 24г -- Обсяг 24г -- Ставка фінансування / Зворотний відлік -- Позиції(--) Відкриті ордери(--) Історія позицій Історія ордерів та угод Потік капіталу Активи Сховати інші пари Сховати інші пари Немає даних Баланс гаманця: ‎ -- USDT Розмістіть ордер, здійсніть копі-трейдинг або grid торгівлю прямо зараз Копі–трейдинг Grid торгівля Графік Правила торгівлі Графік Аналіз Правила торгівлі Ліміт ризику 1с 1хв 5хв 15хв 1г 4г 1дн Остання ціна Базовий TradingView Глибина Базовий TradingView Глибина Книга ордерів Угоди на ринку Книга ордерів -- Ціна ( USDT ) Кіль-сть ( -- ) Всього ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Сер. ціна ≈ 0 Кіль-сть 0 Всього 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Сер. ціна ≈ 0 Кіль-сть 0 Всього 0 -- B -- S Угоди на ринку Ціна ( USDT ) Кіль-сть ( -- ) Час -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Всі Відкат Стрімке зростання Новий максимум Новий мінімум Зростання ціни Падіння ціни Зростання ціни та великий обсяг Падіння ціни та великий обсяг Торгова пара Зміна за 24 год Немає даних Відкрити Закрити Відкрити Закрити Ізольов. 1X S Ліміт Маркет Тригер Дост. ‎ -- Кіль-сть (--) 0% 25% 50% 75% 100% Купити ‎ 0 -- Продати ‎ 0 -- Купити лонг 0 -- Продати шорт 0 -- Відкрити лонг Відкрити шорт Маржа ‎ 0 USDT Маржа ‎ 0 USDT Зареєструватись Увійти Ліміт Маркет Тригер Ізольов. 1X S Дост. ‎ -- Кіль-сть (--) 0% 25% 50% 75% 100% Купити ‎ 0 -- Купити лонг ‎ 0 -- Відкрити лонг Маржа ‎ 0 USDT Зареєструватись Увійти Кіль-сть (--) 0% 25% 50% 75% 100% Продати ‎ 0 -- Продати шорт ‎ 0 -- Відкрити шорт Маржа ‎ 0 USDT Зареєструватись Увійти Ставка комісії Мейкер - / Тейкер - Гаманець Депозит Переказ Нереалізований PNL ‎ -

‎ - Аналіз PNL Баланс гаманця ‎ - Загальний капітал ‎ - Доступна маржа ‎ -

<p> 1) Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки та збитки, спричинені будь-якою з таких обставин: </p> <article> <p> a) Втрата прибутку, втрата даних, втрата можливості, нематеріальні збитки або будь-які збитки, що виникають внаслідок форс-мажорних обставин. </p> <p> b) MEXC має обґрунтовані підстави вважати, що певний Підписник і конкретні транзакції можуть порушувати чинне законодавство, цю Угоду чи інші Юридичні документи, включаючи, але не обмежуючись, проведення забороненої торгової діяльності (зокрема, маніпулятивна або зловживаюча торговельна поведінка), була надана шахрайська або невірна інформація під час процесу відкриття облікового запису, або ви не діяли сумлінно під час використання наших Послуг. </p> <p> c) MEXC має обґрунтовані підстави вважати, що поведінка Підписника на Платформі є підозрюваною як незаконна чи неналежна, включаючи, але не обмежуючись, здійснення забороненої торгової діяльності (зокрема, маніпулятивну або зловживання торговельною поведінкою), шахрайська або неправильна інформація була надана під час процесу відкриття рахунку, або ви не діяли сумлінно під час використання наших Послуг. </p> <p> d) Збитки або витрати, понесені внаслідок купівлі чи отримання будь-яких даних, інформації чи транзакцій за допомогою Послуг. </p> <p> e) Ваше неправильне тлумачення або неправильне розуміння Послуг, будь-які часткові чи повні збитки, спричинені вашою прямою чи непрямою участю у Послугах і цій Угоді. </p> </article> <p> 2) Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що існують ризики, пов’язані з функціонуванням Послуг, включаючи, але не обмежуючись автоматичними торговими операціями, під час яких ваш обліковий запис може починати та завершувати транзакції без вашого втручання вручну . </p> <p> 3) Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що MEXC не гарантує успіх будь-якої скопійованої угоди або того, що скопійована угода буде скопійована в обліковий запис Користувача. Скопійована угода може не бути успішно скопійована з кількох причин, включаючи, але не обмежуючись цим, недотримання мінімальної суми угоди при копіюванні, недотримання необхідного коефіцієнта застави, запуск заходів контролю ризиків та інші обставини, які порушують або іншим чином приписуються цією Угодою та/або Юридичними документами. </p> <p> 4) Ви визнаєте та погоджуєтеся, що може статися затримка Послуг, що призведе до збитків та/або витрат, а також що Послуги можуть не працювати. </p> <p> 5) Послуги з управління інвестиціями на ваш розсуд. Будь ласка, зверніть увагу, що якщо ви вирішите використовувати Послуги для копіювання певних трейдерів та/або дотримуватись певних торгових стратегій, вважається, що ви врахували свою загальну фінансову ситуацію, включаючи фінансове планування, і розумієте, що використання функції Послуг є надзвичайно спекулятивним, і збиток, який ви можете понести, може бути більшим, ніж збиток Трейдера. Трейдер може здійснювати як прибуткові, так і збиткові операції. </p> <p> 6) Послуги, надані тут, надаються лише для ознайомлення. Якщо ви приймаєте інвестиційне рішення на основі інформації, наданої на Платформі, або інформації, отриманої за допомогою Послуг, ви несете власний ризик. </p> <p> 7) Перш ніж прийняти інвестиційне рішення, ви повинні провести незалежне дослідження та винести судження. Ви повинні самостійно визначити, чи відповідають ваші інвестиції, стратегія або будь-які інші продукти та послуги вашим власним потребам на основі ваших інвестиційних цілей та особистих і фінансових умов. </p> <p> 8) Ви несете повну відповідальність за збитки, спричинені автоматичним виконанням операцій за допомогою функції Послуг. </p> <p> 9) Будь-яка інформація на Платформі призначена для надання динаміки торгівлі та інформаційних послуг для Трейдерів і Підписників. Ця Платформа не надає інвестиційних порад у жодній формі та не передбачає надання такої інформації чи функцій у будь-якій формі. Ви повинні проводити незалежні дослідження та приймати незалежні інвестиційні рішення на основі інформації, зібраної за допомогою цієї Платформи або функції Сервісів. </p> <p> 10) Ви погоджуєтеся та приймаєте, що наведені нижче причини, без обмежень, можуть спричинити ненадання Послуг: </p> <article> <p> a) Кількість підписників Трейдера досяг верхньої межі; </p> <p> b) Трейдер припинив свою діяльність; </p> <p> c) Ваш поточний статус – трейдер; </p> <p> d) На вашому рахунку немає активів або коштів; та </p> <p> e) ліміт замовлення Трейдера досяг верхньої межі. </p> </article> <p> Ми вживатимемо розумних заходів для моніторингу ефективності будь-якого Трейдера в рамках функцій Послуг. Ми залишаємо за собою право призупинити, зупинити або заблокувати копіювання будь-якого Трейдера за допомогою функціональних можливостей Послуг. </p> <p> MEXC прямо залишає за собою всі права на остаточне пояснення цієї Угоди в рамках закону. </p>