Що таке ф’ючерси WAVES?

Ф’ючерси на WAVES - це юридичні контракти на купівлю або продаж WAVES у майбутньому.

Ф’ючерс на WAVES — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту WAVES, і фактичний розрахунок WAVES (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на WAVES часто використовуються для страхування від змін цін на сам WAVES . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси WAVES, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.