Що таке ф’ючерси W?

Ф’ючерси на W - це юридичні контракти на купівлю або продаж W у майбутньому.

Ф’ючерс на W — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту W, і фактичний розрахунок W (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на W часто використовуються для страхування від змін цін на сам W . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси W, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.