Що таке ф’ючерси VANRY?

Ф’ючерси на VANRY - це юридичні контракти на купівлю або продаж VANRY у майбутньому.

Ф’ючерс на VANRY — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту VANRY, і фактичний розрахунок VANRY (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на VANRY часто використовуються для страхування від змін цін на сам VANRY . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси VANRY, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.