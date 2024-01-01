Що таке ф’ючерси USTC?

Ф’ючерси на USTC - це юридичні контракти на купівлю або продаж USTC у майбутньому.

Ф’ючерс на USTC — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту USTC, і фактичний розрахунок USTC (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на USTC часто використовуються для страхування від змін цін на сам USTC . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси USTC, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.