Що таке ф’ючерси UNFI?

Ф’ючерси на UNFI - це юридичні контракти на купівлю або продаж UNFI у майбутньому.

Ф’ючерс на UNFI — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту UNFI, і фактичний розрахунок UNFI (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси UNFI часто використовуються для страхування від змін цін на сам UNFI. З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси UNFI, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.