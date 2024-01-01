Що таке ф’ючерси UNFI?

Ф’ючерси на UNFI - це юридичні контракти на купівлю або продаж UNFI у майбутньому.
Ф’ючерс на UNFI — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту UNFI, і фактичний розрахунок UNFI (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано
Ф’ючерси UNFI часто використовуються для страхування від змін цін на сам UNFI. З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси UNFI, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.
Щоб дізнатися більше про ф'ючерси, перегляньте наше коротке навчальне відео:
Створення безкоштовного акаунту MEXC є найпростішим способом торгівлі різними криптоактивами, такими як ф'ючерси. Вам знадобиться менше хвилини, щоб створити акаунт та пройти верифікацію (перевірку особи).
Після реєстрації та проходження верифікації KYC виконайте ці прості дії, щоб відкрити ф’ючерсний рахунок і здійснювати ф’ючерсні угоди:
Інструкція MEXC
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Користувачі, які не є власниками UNFI, можуть спекулювати на ціні UNFI і отримувати швидкий прибуток, не купуючи сам актив. Ви можете відкрити позицію у ф’ючерсному контракті UNFI з USDT, і всі отримані прибутки будуть розраховані в USDT.
Отримайте значний прибуток через UNFI , сплачуючи лише частку від загальної вартості. За допомогою кредитного плеча ви можете відстежувати невеликі коливання цін і торгувати ними, щоб отримати прибуток, який виправдає ваш час і зусилля.
Ф’ючерсні ринки UNFI мають високу ліквідність із обсягом торгівлі у трильйони доларів США. Стабільний ліквідний ринок є менш ризикованим, оскільки учасники можуть легко відкривати та закривати угоди з низьким прослизанням.
Диверсифікуйте торгові стратегії, щоб отримати більше прибутку. Користувачі можуть використовувати складні торгові стратегії, такі як шорт продажі, арбітраж, торгівля парами тощо.
Використання стійкої платформи для ф’ючерсної торгівлі відіграє важливу роль у здійсненні успішних угод і отриманні більшого прибутку. MEXC має понад 4 роки досвіду роботи з ф’ючерсними продуктами та операціями, займає 1-е місце за ліквідністю у світі. Ми надаємо:
Торгівля ф’ючерсними контрактами та ціни залежать від високих ринкових ризиків і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проекти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте про пов’язані з цим ризики. Ви повинні ретельно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансове становище, інвестиційні цілі та толерантність до ризику. Ми рекомендуємо вам проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі показники не є надійним показником майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.